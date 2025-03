專訪Cristiana Morganti Pina之後，我這樣獨自起舞

【明報專訊】傳奇舞者克里斯蒂安娜.莫甘蒂(Cristiana Morganti)在「香港藝術節」演出獨舞作品《謝茜嘉與我》(Jessica and Me),幽默睿智,壓場感不遜於她和翩娜.包殊(Pina Bausch)合作的年代。芭蕾訓練出身,轉投翩娜.包殊的烏珀塔爾舞蹈劇場(Tanztheater Wuppertal),成為全球知名的舞者,幽默、倔強和一頭鬈髮是莫甘蒂的標記。在大會堂舞台上穿上又踢掉的一雙紅色高踭鞋,她笑言是她舞蹈人生的寫照。

香港觀眾對莫甘蒂不陌生,她曾多次隨烏珀塔爾舞蹈劇場來港演出,包括1997年應香港藝術節委約創作的《抹窗人》,至今依然難忘,「那3星期香港駐留,我們四出觀察,非常奇妙的體驗,沒有另一個舞團可以和世界各地做到如此精彩的交流」。

座上客,大量年輕觀眾

屢次來港演出,Jessica and Me卻是莫甘蒂首個帶來和香港觀眾見面的個人作品。首晚演出反應甚佳,笑聲不絕,除了我等由翩娜(1940-2009)時代看到現在的資深觀眾,現場更多是年輕一代,演後談積極發問,氣氛非常愉快。

翩娜.包殊2009年因病離世。翌年,莫甘蒂創作了首個獨舞Moving With Pina(2010),憶記舞者與翩娜合作的酸甜苦辣。2014年,莫甘蒂決定挑戰自我,離開工作逾20年的烏珀塔爾舞蹈劇場,嘗試走她的編舞之路,並編創了第二個獨舞作品Jessica and Me。首演即獲好評,巡演邀約不斷。

謎樣的紅色高踭鞋

就香港首演夜所見,Jessica and Me是一部滿有喜感的自傳作品,莫甘蒂一邊跳舞一邊和觀眾交談,甚至問觀眾借打火機點煙。不少觀眾看着和莫甘蒂「訪談」的舊式錄音機,雙眼發光,說很想要一部。我更有興趣是台上那雙超大碼的紅色高踭鞋。Red Shoes,對於舞者往往是別具意義。

莫甘蒂在大會堂後台接受記者訪問,她說:「那雙鞋是47號,比我的尺碼大10號。它給我的第一印象是小時候踏進母親的鞋裏,那個小孩的我。它的紅色高踭,則代表我的事業踏進翩娜的舞蹈世界。當然,還有那個女孩被詛咒一直跳舞的Red Shoes故事。所以,我很喜歡這個畫面。」

莫甘蒂至今一共創作了3個獨舞作品,分別是:Moving With Pina、Jessica and Me、Behind the Light(2022),她視之為三部曲。她感到人生有需要抒發時,透過獨舞作品在台上和觀眾交流,總能讓她在低潮中安穩過渡。她坦言:「Jessica and Me依然是對我非常重要的個人作品。當時我剛離開烏珀塔爾舞蹈劇場,我在那裏差不多22年,(離開時)翩娜亦已離世4年多,在這過渡時刻我創作了Jessica and Me。之前4年我創作過一些小型作品,讓我很想試試用自己的語言、自己的美學、自己的劇場理論正式做一個創作。尤其是長時期和一位那麼強勢的大師工作,你會迷失自我。」

直覺與幽默,舞者眼中的翩娜

莫甘蒂,1967年於意大利羅馬出生,自幼學芭蕾,17歲首次看翩娜的作品,立即愛上,之後到德國及丹麥學習現代舞和劇場表演,跳過不同編舞家的作品,1993年加入烏珀塔爾舞蹈劇場和翩娜合作,直至翩娜離世。

莫甘蒂說,翩娜.包殊很低調,外界對她有很多猜測。她說:「翩娜是一個很特別的人。她從不解釋。有時候,她覺得某個角色需要是金髮的,今次和下次可以由不同的金髮人來演。但在另一個情况下,她又會說:我不理他是否金髮,他的性格很適合這個角色,即使外貌與原本的角色完全不同。沒有法則可依,所以不易理解。她直覺很強,她以直覺做的決定往往是對的。」

「翩娜要求自己200%投入,亦要求大家這樣。她眼光很準,哪人的聲線很好可以擔任戲劇的部分,哪人跳舞最好就讓他跳舞。翩娜常說我是變色龍。我可以表現有趣的內容,當她給我非常細膩非常詩意的要求,我亦能做到。」莫甘蒂回想,雖然翩娜非常嚴格,但排練室卻充滿笑聲,「翩娜很喜歡有幽默感的人。團員都很有幽默感,排練時充滿笑聲,大家會拋出有趣的意念」。

翩娜的影響,觀眾與細節

編創Jessica and Me,莫甘蒂決意擺脫翩娜的風格,例如她穿長褲代替連身裙,燈光布景盡量精簡,亦不走自由主義風格。有意思的是觀眾仍然看到翩娜.包殊的遺風,「那些和觀眾的交流,打破第四面牆,都是翩娜作品的典型」。莫甘蒂指翩娜對她影響最深的,「其中之一是:尊重觀眾。這可能是在舞台上表演最重要的事,你要自然、誠實,不做作。你在台上不是要賣弄,而是要展現,你只是展現你自己,而不是要炫耀某些東西」。

翩娜對她還有一大影響就是注重細節,「非常微小的細節能改變一切。在舞台上,無論舞蹈、戲劇,必須非常注重細節」。就如她在Jessica and Me傳授大家的「Pina吸煙特訓班」。

Jessica and Me巡演至今,最多人好奇的仍是:誰是謝茜嘉(Jessica)?

莫甘蒂笑說,謝茜嘉是她9歲時自己訪問自己所扮演的記者角色,排練時她的兒時好友見到她對着錄音機自問自答,想起當年的情景。莫甘蒂覺得很有趣,於是將謝茜嘉放進作品。

五十開外,紅舞鞋的意義

由兒時到現在,由芭蕾到當代舞,莫甘蒂對表演藝術的熱情,和她的幽默一樣有增無減。談到Jessica and Me屬於香港藝術節「舞不盡」獨舞系列,和另外兩位舞蹈家梅卓燕、露薏斯.利卡瓦尼爾(Louise Lecavalier)的獨舞作品構成一個完整項目,她謙稱體能及狀態都不如另外兩位厲害。57歲的她,計劃60歲減少舞蹈演出,又笑言:「現在每年的時間觀跟狗相近,1年就是7年,每年像大了7歲,對我的身體和各方面都愈來愈費力,需要更多時間熱身……」

比她年長仍專注表演的舞蹈家大有人在,莫甘蒂坦言,隨着年月,她對身體的了解、對舞蹈的想法更成熟,但她懷念年輕時奮不顧身的痛快,「你年輕時,只需盡情跳舞。是的,我傷到手臂,很好,撞到了膝蓋。你享受那種自由、瘋狂、冒險,這些都是舞蹈的樂趣(When you're young, you just dance. And yeah, I just kill my arm. Yeah, bomb on the knees. And you just enjoy this freedom, this craziness, this taking risk. It's all part of joy in dancing)」。

舞蹈,如Red Shoes,有讓人離不開的魔力。原來她50和55歲都曾考慮退休,刻下她的演期已排到2027年。或者一切言之尚早,她仍笑說:「編舞和教學我會繼續,60歲後舞台表演會減少舞蹈部分,將更大比重放在劇場方面。」

文:Ida

設計:賴雋旼

編輯:譚雅詩

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 焦點]