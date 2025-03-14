ComplexCon 3月底登陸亞博 潮流文化派對跨越「千年」

Future Relics風格是Daniel Arsham藝術創作的核心，通過對現代物品的侵蝕和重塑，創造出一種既復古又具未來感的視覺效果，帶出對時間和文化的深刻思考。（機構提供）

【明報專訊】踏入藝術三月，各方潮流達人、藝術愛好者、音樂發燒友，準備好迎接讓人腎上腺素飈升的潮流盛會了嗎？國際潮流盛事ComplexCon將再次登陸香港亞洲國際博覽館，匯聚全球流行文化單位，舉辦集潮流、藝術、音樂、美食於一身的超級派對。除了購買限量商品、欣賞音樂表演、參與藝術展覽，大家還可以與喜愛的設計師和藝術家互動，體驗最新、最酷的潮流文化！

ComplexCon在2016年美國加州長灘首次登場，作為潮流媒體Complex的線下活動，是個融合時尚、音樂、運動、藝術、美食等領域的多元文化盛會。當時已經邀請到流行文化界名人村上隆和Pharrell Williams共同擔任藝術指導，並有hip hop巨星Travis Scott、Kid Cudi和Nigo到場表演。自那時起，ComplexCon迅速成為潮流界年度盛事，規模愈辦愈大，吸引無數頂尖品牌、藝術家和音樂人參與。活動不僅展示最新潮流趨勢，還通過限量商品、沉浸式體驗和重量級座談會，讓參加者深入了解當代流行文化的脈搏。隨着ComplexCon影響力不斷擴大，活動地點也從長灘轉移到拉斯維加斯，並逐漸擴展到其他地方。2024年，ComplexCon更首次走出美國，來到香港舉辦，成為該活動首個國際版本。

Daniel Arsham設計「時間侵蝕」廣告牌

今年活動其中一大亮點莫過於邀請了國際知名當代藝術家Daniel Arsham擔任全球藝術總監。他以標誌的Future Relics（未來遺蹟）風格聞名，擅長運用沙石、透石膏和火山灰等地質材料，將現代物品和人物塑造成帶有侵蝕感的「考古遺蹟」，創造出既復古又帶未來感的視覺效果，訴說未來與過去之間的關係，讓人思考時間的意義。如果大家有留意當代藝術、時尚，那麼一定聽過他的名字，甚至可能見過他那些被侵蝕的雕塑作品，當中最多人認識的作品應該是《被侵蝕的皮卡丘》，並曾跟Pokémon合作舉行聯名展覽。他也曾與Dior、Tiffany & Co.、Rimowa、Porsche等國際品牌推出聯乘作品，是現今炙手可熱的藝術界名人。

Daniel的創作風格將貫穿今次會場，讓參加者恍如置身一個被時間侵蝕的未來世界。他巧妙地將活動年份從2025改為3025，這種跨越千年的時間錯位，正是Daniel作品中一貫的玩味手法。他預告，「特別為今次活動設計了一個巨大建築立面，作為活動的主入口，它（看起來）有一些被侵蝕」。這個建築立面結合了他的藝術風格，以及1970年代拉斯維加斯的復古酒店設計，透過風化的紋理和被侵蝕的表面，營造一種時間暫停的感覺。他也與動態圖形團隊合作，創造一系列數碼化的侵蝕效果，這些效果將在數碼廣告牌上展示，其中一些亦會融合香港霓虹燈的特色風格。

Daniel認為，香港是非常國際化的城市，匯聚了不同地方的人，而ComplexCon的獨特之處在於能夠將來自不同領域的創意人士聚集，兩者非常脗合。他又指，無論是音樂、時尚還是藝術，ComplexCon都為創作者提供了一個展示自己才華的舞台，讓彼此建立聯繫，或許將來他們就有機會合作。這也是一個難得的機會，透過平台將他的藝術作品和理念與全球潮流愛好者互動，「期望能透過ComplexCon聚集世界各地的創意人才、文化引領者和粉絲，並為他們打造獨一無二的文化體驗」。

Metro Boomin、ZICO演出

ComplexCon其中一個令人期待的環節是一連3日的音樂表演。今年的ComplexCon香港邀請多名國際頂尖音樂人參與，包括美國殿堂級音樂製作人Metro Boomin和韓國音樂人ZICO。Metro Boomin以獨特的嘻哈音樂風格聞名，曾與Nicki Minaj、Drake、Future等音樂巨星合作，這將是他首次在香港演出；ZICO則是韓國非常具影響力的嘻哈與R&B音樂人之一，去年與BLACKPINK的Jennie合作單曲SPOT!亦登上了Billboard世界歌曲暢銷榜的榜首。其他音樂陣容還包括韓國女團NJZ（前稱NewJeans，這次是她們改名後首度公開表演），韓國饒舌歌手B.I和CHANGMO，美國饒舌歌手Quavo，大中華地區的嘻哈代表Digi Ghetto，以及香港的MC Jin和陳凱詠（Jace）等。這些音樂人帶來多元化音樂風格，從嘻哈到電子音樂，韓國流行音樂到廣東話饒舌，應有盡有。

電競專區 Gen.G Esports登場

另外，ComplexCon香港也緊貼潮流趨勢，設立電競專區，突顯電競在當前潮流的重要地位。多次在國際賽事中獲得佳績的韓國著名電競戰隊Gen.G Esports將會登場。這支成立於2017年的電競隊伍憑藉在《英雄聯盟》、PUBG、《特戰英豪》等遊戲中的彪炳戰績，在世界舞台上大放異彩。這次將會與ComplexCon LoL Cup公開賽的優勝隊伍作精彩對決，無論是電競迷還是潮流愛好者都有機會親眼見證，感受他們在賽場上的熱血拼搏。

除了娛樂以外，大會亦設有一系列ComplexCon（versations）座談會，請來潮流品牌主理人、藝術創作者等分享他們對潮流文化的見解，包括Daniel Arsham、「當代街頭服飾潮流教父」藤原浩、潮流品牌AMBUSH聯合創辦人YOON、香港「figure之父」Michael Lau、玩轉潮流和籃球界的美國籃球運動員Shareef O'Neal、中國跳水運動員兼巴黎奧運冠軍龍道一等，為大家帶來有趣的流行文化觀點。

ComplexCon Hong Kong 2025

日期及時間：3月21日下午4:00至晚上10:00；3月22至23日中午12:00至晚上10:00

地點：亞洲國際博覽館

票價：$388至$4988

網址：bit.ly/3FdKopO

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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