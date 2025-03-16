編者話：影像的虛與實

【明報專訊】俄烏戰事仍處於各方都說同意停火但條件談不攏的情狀，刻下戲院正在上映的紀錄片《家不成家——我生於巴勒斯坦》，則是深入到以色列佔領地約旦河西岸拍攝巴人的生活日常，電影剛在奧斯卡奪得最佳紀錄片大獎，但影片不單無法在以色列公映，基於政治爭議，美國至今亦未有發行商願意發行，林康琪看電影卻從中見出以巴未來的另一種可能。

前菲律賓總統杜特爾特突然訪港其後被捕，毛升見家中菲傭情緒低落，甚感疑惑——暴力擊殺毒犯的杜特爾特為什麼得菲人受落？於是他去翻看了舊資料和紀錄，結合菲國人民的生活和他的冒起，試理出一個所以然。去周另一震動全城的新聞是外賣平台Deliveroo的撤出，相信是不敵新加入對手Keeta所致，食肆和消費者以外，未來對從事外送行業的「步兵」又會有什麼影響或隱憂？

香港電影金像獎則待4月下旬頒發，其中翁子光執導的電影《爸爸》獲多項提名，包括4名家庭成員中的3人。電影取材真實案件，原型人物的老師張三撰文，指自己原本擔心電影會挑起當事人及周邊人物的情緒，看後釋懷，讚賞電影觸動人心而且啟發思考。關於電影，今期我們並訪問了包括將《破‧地獄》的中文字幕翻成英文的電影字幕翻譯，他有信心AI無法取代他，並列舉一些有趣的例子，解釋什麼是神韻。

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文˙黎佩芬

編輯˙林曉慧

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