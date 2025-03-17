義診逾30年 精神滿足 大德養壽

何樹勛（左）每次義診都十分忙碌，雖然辛苦，但總是精神奕奕。適量的身體勞動，幫助氣血循環，令人生氣勃勃。（作者提供）

流動醫療服務隊運作至今已逾30個年頭，舉辦的義診活動及中醫講座，一方面幫助了貧苦大眾，一方面發揚了傳統中醫學。（作者提供）

追求健康長壽，精神愉悅與正能量最為重要。義工行善積德，增加正能量，絕對是一舉兩得，利人利己。（PCH-Vector@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】義工不求回報，具備寬厚仁義之心；精神滿足，心境愉快，既是長壽誘因，也體現儒家「大德養壽」精神。寬厚仁義之心，可以理解為精神心理的良好狀態，不論中西方醫學都認同是維持健康的重要條件，有助於提升免疫功能，減少病痛。我接觸的義工，極少有抑鬱症，即使曾患病，做義工一段日子後病情也得到顯著改善，因為心窗打開，不再感到孤單寂寞。

義工服務對象可以分成很多類別，例如兒童、長者、動物、少數族裔等。義工行為發自內心，喜歡做義工的人，多數志同道合，一起結合個人意願和有關團體宗旨，循序漸進地完成工作目標。義工多是業餘，不排除有人視為全職，積極參與。

任何人也可以當上義工，行醫者為病人診症治病分文不取，叫作義診。義診較少單獨行事，大多是聯群結隊，當中包括來自不同階層的義工，以便分擔繁重工作。

組中醫義診隊 提供流動醫療服務

我身為中醫，做義工很自然由自身職業着手。我創辦的佛教華夏中醫學院，早在上世紀90年代初已着手籌辦義診服務，成立了一支由中醫、學生及其他義工等組成的流動醫療服務隊。不經不覺，流動醫療服務隊運作至今逾30個年頭。

翻看紀錄，我們首次義診服務是在上水。初次申辦義診，過程少不免遇上困難，例如要處理不少與法定程序有關的事項，還要編排時間、協商場地、調配人手等。然而我們並沒有退縮，在不懈努力之下，問題迎刃而解，第一次義診辦得頗為成功。有了第一次經驗之後，再申辦各項活動就順利得多了。往後不定期地在香港很多社區，如大嶼山的佛寺、梨木樹邨、香港仔等，分別舉辦了義診活動及中醫講座，一方面幫助貧苦大眾，一方面發揚傳統中醫學。2003年SARS肆虐全球，香港不幸成為其中一個疫症重災區，我帶領流動醫療服務隊到粉嶺中心為當地居民舉辦抗炎講座，同場兼做義診，盡心盡力為坊眾服務。

逾百中醫、學生、義工參與

限於人力物力，我們的義診服務規模有限，每次義診約半天；30多年來舉辦過數十次，服務約數千居民，與我一起參與義診的中醫、學生及義工逾百人，以一所私營中醫學院來說，成績有目共睹。

流動醫療服務隊裏每一名醫師及義工都懷着赤子之心，不辭勞苦地服務貧苦大眾，既發揮中醫之長，又實踐了義工的初心——當仁不讓，為善為樂。每次義診，所有工作人員都十分忙碌，雖然辛苦，但盡是笑臉，精神奕奕。適量的身體勞動，幫助氣血循環，令人生氣勃勃，愈做愈起勁。俗語說好心有好報，多做好事，意識到自己對社會有一定貢獻，人生變得積極有意義，產生正能量，我深深體會到在義診活動過程中，所有參與者都流露出滿足感和幸福感，精神愉快，心情輕鬆舒暢。

協助義診的義工來自五湖四海，有在學院修習中醫課程的學生、學院員工、病友及其親屬等，全部都是自發主動報名。除此之外，相關地區的區議員也會積極協助，令義診能夠順利進行，孟子說「得道者多助」，確有道理。

現代人重視身體健康，保健養生是流行話題。各種以養生為主的食療、運動、生活方式等多不勝數，這些方法大都側重生理和體能方面，忽略了精神健康。甚至有人到健身室做器械操，但過猶不及，導致筋骨損傷；或在食療方面道聽塗說，一知半解，例如本身體質燥熱仍然服用溫補之品，效果適得其反。保健養生其實有兩個方面，形而下的是筋骨皮肉，形而上的是精神修養。

行善積德 正能量禦邪氣

今日社會負能量超重，不良情緒困擾身心，遺禍深遠。中國歷代醫家都把精神修養視為延年益壽大法，西方醫學很多研究也認同精神力量能夠促進身心健康，正能量使人心境愉快。宋代文天祥寫《正氣歌》，在獄中以一股正氣（正能量）抵禦七種邪氣；藝人俞明享逾百歲高壽，曾笑談養生之道，秘訣就是開開心心。追求健康長壽，精神愉悅與正能量最為重要，兩者不可偏廢。義工行善積德，令你拋開個人成敗得失，胸懷坦蕩，具有修養精神，增加正能量，絕對是一舉兩得，利人利己。

我有一個學生，其雙親辛勞養大了7名兒子，晚年身心俱疲，體弱多病。學生把父母帶到診所，經過時間為悉心調理後健康改善。學生父母同齡，母親體質較弱，經常暈眩，可是意外地她比老伴更為長壽，壽終90餘歲。這名老太太性格和藹可親，待人寬厚，深得家人、鄰里、親朋愛戴。我體會到唯寬可以益壽，唯厚可以延年，仁者多壽。漢代大儒董仲舒說：「仁人之所以多壽者，外無貪而內清靜，心平和而不失中正，取天地之美以養其身。」

在中國傳統文化中，宅心仁厚，見義勇為是高尚品德，大德之人多享有高壽。

開拓視野 擺脫負面情緒

中醫說，人的身心是一體，彼此會相互影響。倘若長時間不開心，首先出現問題多是脾。脾統血，陰血受損會令心失所養，接着出現心悸、健忘、失眠等症狀。心是五臟六腑的君主，如果憂戚動心，肺受到牽連；發怒動心，肝受罪；恐懼動心，腎遭殃，這便是一系列連鎖效應。不妨這樣理解：負面情緒會在內臟造成無形的傷害，惡性循環。

因此我們要盡量讓自己開心，少胡思亂想。人生其實沒有什麼大不了，想得再多也沒有用，只會自尋煩惱。我鼓勵大家培養有益身心的嗜好，既能修心養性，又可使你不再胡思亂想，打開心扉，跳出框框，既可轉移視線，開拓眼界，做些有意義的事，通過多姿多彩的生活轉移視線，不至於陷入負面情緒中。這樣會令你精神振奮，心靈舒暢，對身心健康有意想不到的幫助。

在30多年義診過程中，經常耳聞目睹有人做義工時，機緣巧合結識到新朋友，甚至促成了美好姻緣。由於志趣相投，性格相近，婚姻多數能夠維持幸福、美滿。我十分贊同做人應該開拓視野，擴大自己社交圈，這樣做你或許會有意想不到的收穫，何不踏出第一步試試？

■何樹勛

（中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。）

文：何樹勛

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com