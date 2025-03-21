羅淑佩：投資盛事不能只靠公帑 解說優化審批 關注用得其所

【明報專訊】有人說文化體育及旅遊局長羅淑佩是「貼地局長」，也有人稱呼她「首席Hellosss（男團MIRROR成員陳卓賢的粉絲專稱）」。任公僕35年，羅涉獵範疇廣，對需要資金補助的藝術及文化界而言，現今更是去到哪裏都有她的影子。去年文藝盛事多多，亦發生大小爭議；在中央政府持續把香港定位為「中外文化藝術交流中心」之時，接手局長一職這即使不燙手也溫熱的山芋，她有什麼期望與寄語？檢討過往政府文藝資助措施，她提議藝術家和團體在經濟新常態下突圍，不能單靠政府扶持。

羅淑佩說港府近年發展盛事經濟，較其他地區遲。「大家記得香港（疫情後）是比較遲全面復常，我們是一步步，比較穩妥地做。」代價是經濟復蘇速度稍遲，於是隨後政府希望「盡快有多點盛事來參與，讓大家知道我們已經back to normal了」。

只是，「一段時間過後，我們見到一些盛事，出現這樣和那樣的問題，除了『M』品牌，還有文化藝術盛事基金（下稱基金）啦，有一些項目大家好像覺得不是很大咋喎」！羅指該些批評是否中肯，乃見仁見智，「大家那時候打卡都很開心，不過之後又可能覺得經濟效益相對沒那麼大」。

基金自2023年4月設立，運作至去年10月止，共批准17個項目，獲批資助總金額約1.98億元。其中項目包括獲資助約779萬元的「紅心」Chubby Hearts——被藝評人何慶基指水平差；獲資助約1469萬元（接近基金單項資助上限1500萬元）的「武林盛舞嘉年華」——活動開始前有傳媒指審批過程涉嫌潛在利益衝突；獲資助1500萬元的內地藝博會「ART021」——本報去年9月曾報道相關佈展質素爭議。當然，項目有廣受好評的「巴塞爾藝術展」（獲資助1500萬元）、「自由爵士音樂節」（獲資助800萬元）亦在其列。

局長沒指明哪項「盛事」不夠隆重其事，但對去年11月優化基金運作及申請安排，首次親身解說。目前文藝盛事委員會審批基金資助活動更嚴格，須具備帶動旅遊及經濟元素；每年固定即3輪申請周期，申請者須在6個月前遞交申請，同時規定每期資助不多於4個項目，目標每年共支持最多10個項目。

「多啲嚟密啲手」未必更佳

「為什麼要設上限呢？不是『多啲嚟密啲手』好些嗎？有時候不是的，因為太多呢其實客人會揀，或者會分散（客源）。這就是為什麼我們要梳理盛事年表，就是告訴人們現在有什麼活動，大家可以集中點。」羅淑佩續稱。她也提及本港經濟面對挑戰，港府須謹慎運用庫房資源：「我們不會減少在盛事的投資，因為都知道周邊地區，其實要用很多優惠政策和資助，盛事才會樂意（來舉辦）的，所以我們不會在這方面減少投入，但要用得其所。」

政府去年11月公布《文藝創意產業發展藍圖》（下稱《藍圖》），時任文體旅局長楊潤雄指，文藝資源不應只由政府付出，市場力量要一同參與。羅淑佩同意，指商界贊助愈來愈重要，「當政府畀一筆（錢）的時候，（主辦方）是不是有能力從商界和相關持份者那裏拿到一些贊助，不是政府出晒，而都計得掂條數，咁就為之叻仔呀嘛」。基金的審批準則，註明績效指標包括融合旅遊發展；「又或者有些情况……如果活動反而是令香港聲譽受損的，我們就真的需要它負責任，可能是扣錢，這都是公道的」。

今年香港有兩宗大型藝文活動宣布後又停辦，先有影像香港藝術博覽會（PHOTOFAIRS Hong Kong），後有數字藝術博覽會（Digital Art Fair）；文體旅局日前回覆本報指後者未能提交足夠資料供評估其績效。會否擔心基金審批準則更新後，活動舉辦方來港意欲減少？局長不擔心，「如果真的是有實力的主辦方，未必會那麼擔心的，如果見到在商言商，計得掂條數，他一定會來的。香港有內地那麼大的大後鋒，有那麼多一簽多行（旅客），兩會之後大家還說可能會有更多優惠政策」。

檢討資助制度 藝團數目或不設限

上任文體旅局長3個半月，羅淑佩看了約8個「香港藝術節」節目，喜歡粵劇大老倌阮兆輝領銜用古腔演出的《武松》，形容本港藝文活動「勢頭」好，「個市熱鬧了很多」，如該藝術節預售門票超過八成。未來她仍希望以「質」為先，在文體旅局推動藝文發展。

講到表演藝術，近期藝團最關心《藍圖》中提及全面檢討資助藝團制度。9大藝團——直接獲文體旅局資助的3個樂團、3個舞團和3個劇團，格局可會變？局長說仍在研究9大藝團進出機制，未必需要「進一個就要退一個」，也可能是增加團數，變10團11團也不定，指將盡快定論。

期待藝術範疇多元與時並進

2024/25年度9大藝團資助預算約4億元。局長坦言：「當然我都好明白，藝術活動不是全部容易賺大錢，或者每一場都爆滿，先別說有的可能曲高和寡，第二樣就是事實上有的藝術創作，可能第一二次做的時候觀眾接受程度小一點，但做做吓會成氣候。」她期待的新進出機制不是基於團體規模，而是讓藝術範疇多元和與時並進，如現在9大藝團少有歌唱相關團體。「不是說要目前的馬上cut資助，那它（目前9大藝團）會搞不掂，但可否有一些創新呢？能否為自己、為香港建立一個好形象呢？」

羅淑佩感謝《明報》多年來主力報道藝文題目，同時觀察到新興媒體對藝文關注多。這樣的勢頭下，她建議藝團和藝術家着力推廣自身，讓藝術平易近人。「他們需要將自己帶給觀眾，我們現在有時都噏不出呀，香港中樂團首席是誰？其實可以將整個團包裝一下、推廣一下囉。比如香港舞蹈團最近跳《風雲》，非常好，真的非常好——是誰跳聶風？誰跳步驚雲的？」前任局長強調投入大量資源，羅描繪的景象則是即使資源緊絀，藝術家仍能突圍而出。

「首席Hellosss」今次受訪沒提及MIRROR，近日被媒體追問新加坡搶先邀請到Lady Gaga到當地開演唱會，她則說香港4月會有Coldplay演唱會。姜濤曾許願香港音樂做到「亞洲第一」，局長的願望可能數不盡，會客室吉祥物有熊貓、網球還有馬。曾反問為何高官不可以追星的她，還喜歡行山、潛水和看球賽。羅周末走到鳳凰徑，與香港四徑超級挑戰發起人Andre Blumberg交流啟德體育園跑後感。她新任職後的表現仍待市民評價，但本身對文、體、旅都感興趣的她，擔任這個職位屬難得。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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