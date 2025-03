諾獎得主詩意劇作 沉默晦澀裏看情人游走時空

【明報專訊】關於沉默,挪威劇作家約恩.福瑟(Jon Fosse)有個浪漫說法:當舞台突然變得沉默,代表有天使正在經過。他的文字間不難察覺到有聲與沉默的角逐,2023年諾貝爾文學獎的頒獎辭中提到,他用「創新的戲劇和散文作品給無法言喻的事物賦予了聲音」。

繼2021年的《霜遇》(Winter)之後,香港話劇團再度上演約恩‧福瑟劇作,這次是《纏眠》(Sleep),導演邱廷輝說,希望通過在舞台上,在對白與沉默的角逐中,與觀眾共同等待那個「天使經過的時刻」。

沒明確時間線 聽着日常對白進入故事

「如果做出其他選擇,生活會不會有所不同。」在劇作Sleep中,約恩.福瑟提出這個疑惑。故事來到話劇《纏眠》,4對不同年紀的情侶,走入同一個房間。有人期待着即將開啟的新生活;有人因生育問題與伴侶陷入爭吵;有人推着嬰兒車笑着散步;亦有人已經年邁,白髮蒼蒼。時間在這裏彷彿不存在,對白中暗示着他們或許是未來的對方,但在這個房間內,未來與過去同時上演;空間在這裏似乎也不存在,與自己對望、擁抱,大概只有在這個房間內才能做到。在這個時空的「莫比烏斯環」中,他們站在現在的生活,凝視過去的選擇。

詢問邱廷輝,《纏眠》到底講了個什麼故事,他思索許久,卻答說「我不知道能不能答到這個問題」。「《纏眠》不像傳統的劇本那樣,有強烈的故事性,有明確的時間線,有起承轉合」,兩次執導約恩.福瑟的劇本,他觀察到其中「有啲嘢好難講出來,好似feel到啲嘢,但又無法講出exactly係啲乜,甚至會產生『個故事到底講乜』的疑惑」。

或許正是這份文字中的晦澀,令約恩.福瑟的作品即使獲獎,在華語地區也算不上流行。記者行遍多間連鎖書店與樓上書店,見到滿目韓江與安妮.艾諾;提起約恩.福瑟,大多「查無此人」。在邱廷輝眼中,約恩.福瑟的文字或許難懂,但搬到舞台上卻別有一番韻味,「全部都是日常對白,但這些日常對白會令你不自覺的『聽咗先』,聽着聽着,你就會進入到故事中——就像是你站在海邊,會不自覺的望向海浪」。

揣度用詞時 發現挪威語廣東話相似處

挪威語的原作Svevn、流傳英文版本Sleep,再經翻譯鄧世昌之手,變成廣東話版的《纏眠》。邱廷輝說,初次用廣東話讀約恩.福瑟,是在多年前的一個讀劇工作坊。《秋之夢》被翻譯成如詩的語言,讀在口中,卻令他產生強烈的「唔應該係咁㗎喎」念頭。是次再排約恩.福瑟作品,所幸有位在挪威香港兩地生活的舞台劇愛好者共同揣度用詞,「原來挪威文同廣東話好似,有好多音調」,而約恩.福瑟的挪威文劇本中許多語意也同廣東話相似,「比如或者、係、喎……其實冇意思嘅,習慣講嘢時加落去嘅一啲字」。邱廷輝續說,劇本中的詩意,或許並不是指如詩般的語言,而是一種「日常對話中的詩意」,正如頒獎辭中說,「他用最簡單的日常用語表達了人類最強烈的焦慮和無力感(he expresses the most powerful human emotions of anxiety and powerlessness in the simplest everyday terms)」。

一個鐘的訪問,邱廷輝提到最多的是「挑戰」。改編劇本,對主創是挑戰;買飛入場,對觀眾亦是挑戰,「用一種怎樣的心情入場看,會影響到觀劇體驗。你需要接受到那種寧靜、沉默、舞台上的停頓」。他又補充,《纏眠》或許看似晦澀,但其實也沒那麼難懂,就像約恩.福瑟的劇本翻譯成廣東話後,也會出現似王家衛電影對白的「金句」:「其實我哋見過嘅,你唔知啫。」

《纏眠》

日期及時間:

即日至3月22日、3月26至28日 晚上8:00

3月22、23、29、30日 下午3:00

地點:灣仔港灣道2號香港藝術中心壽臣劇院

票價:200至380元;180至350元(周三至四)

詳情:bit.ly/3DDwsFv

文:王梓萌

