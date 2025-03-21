【奧斯陸】二戰鮮為人知的奇兵故事

【明報專訊】執筆之際，烏克蘭或有停戰的機會，或者長達3年的戰爭及糾紛終於有機會解決？如果成真，這將會是個意外的好驚喜，事態發展算是曲折離奇。

不久之前，美國總統特朗普上任後，國際形勢變得嚴峻，尤其是在白宮上演的外交鬧劇，烏克蘭總統澤連斯基被特朗普與萬斯夾着圍攻。另一邊廂歐洲繼續支持烏克蘭，對他們給予尊重與實際支持。歐洲與美國的關係正式進入新階段，十分膠着。

我公司其中一名同事來自烏克蘭，3年前在俄羅斯侵略前她逃難到挪威成為難民。離鄉別井，每天看見家園被摧毁，當然很不好受。與她傾談最新局勢，她說現在烏克蘭的氣氛再次回到3年前戰爭剛爆發的時候，大家準備情况會更壞，她亦在幫她的家人移居，逃離戰火。若然真有機會停戰，對我同事來說，這將會是最佳禮物。

願望世界和平，但現實是世界太混亂，就算烏克蘭停戰，也難保未來俄羅斯不會對烏克蘭再作任何行動。同時，俄羅斯亦早對其他地區虎視眈眈，威脅依然很大。歐洲各國早已警告人民要準備好可能隨時爆發戰爭，尤其北歐國家，因為地理上接近俄羅斯，所以更加戒備。像瑞典去年年尾就開始向各家各戶派發傳單，指導民眾在戰爭或其他危機發生時要做的事情，以及建議作好準備，大量儲備基本所需。

國土威脅外，網絡襲擊亦是經常發生，尤其挪威。21世紀的現代戰爭實在有太多不同形式，不一定要明刀明槍，不過，真槍實彈的戰爭依然是最可怕的一種吧。今時今日，二戰的恐怖依然歷歷在目。看BBC的劇集SAS: Rogue Heroes，就讓我更加感恩。

剛播出第二季，SAS: Rogue Heroes是取材自第二次世界大戰成立的英國特種空勤團（Special Air Service, SAS）的事迹。簡單來說，特種空勤團是一隊刀仔鋸大樹的創意特種軍隊，最初成員只有大概60人，所以他們不與軸心國直接衝突，只用意想不到的策略去偷偷地打亂敵方陣腳，或破壞敵方重要基設。

數十人的軍隊可以在世界大戰上有這麼大的影響力？這就是故事的奇妙之處。SAS不止每每創造奇蹟，成功執行任務，而他們更是同盟國打贏第二次世界大戰的功臣。他們的出色表現更觸怒希特勒，使他特別命令若然任何SAS成員被捉捕，就算他們投降，依然會被即時被處決，公然違反國際軍事法。

由神枱級編劇Steven Knight創作（經典作Peaky Blinders），SAS: Rogue Heroes在片頭表明這不是一堂歷史課，所以它將這段歷史闡述得極之生動，娛樂性滿分，有塔倫天奴的暴力美學及快感，亦有Punk次文化的熱血精神。全因這段歷史本身實在太傳奇，人物實在太有趣。整個特種部隊的賣點就是所有隊員都是不怕死大無畏，行徑異常，所以才能在戰場上毫無章法，殺敵人措手不及。

人物之中最特別的自然是主角Paddy Mayne，來自北愛，他抗拒權威及宗教，經常醉酒鬧事，但他卻多才多藝，最愛詩詞。在戰場上失去十分相愛猶如好兄弟的好友後，他就變得更神經。

劇集充滿血肉橫飛場面，令人記得戰爭的恐怖，亦令我記起士兵的勇敢及貢獻。只能盼求，我們不會再經歷大規模戰爭。

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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