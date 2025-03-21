拍賣會的「春天」 吳冠中嫩芽 寄寓否極泰來

【明報專訊】春分剛過，天氣仍然乍暖還寒；即將在香港藝術月期間舉行的拍賣會，應節地以一系列象徵冬去春來的畫作領軍。其中吳冠中一幅以冬末雪景為主題的作品，在白雪覆蓋的風光中看到樹梢上長出嫩芽，他借景抒情，展示自己對藝術事業否極泰來的心境。刻下世界局勢變幻不定，雪中嫩芽也像是安慰大家，冬天過後春天總會到來。

黑板為畫布 糞筐為畫架

今季蘇富比把吳冠中、馬克．夏加爾（Marc Chagall）等頂級國際藝壇名家，以及尼古拉．帕爾蒂（Nicolas Party）等新星作品呈現藏家眼前。大家對吳冠中不會陌生，今次領銜的是他的兩幅油畫作品《蘇州園林》和《北京雪》。

吳冠中是江蘇宜興人，他在1947年赴法國留學修習藝術，3年後回國，在北京中央美術學院任職。他因為推崇西方藝術思想而受到批評，被指摘為危險的「資產階級形式主義者」，在文革期間被下放到河北農村勞改，曾被禁止作畫長達3年，直到1972年才獲允許每周作畫一次。雖然材料稀缺，但他還是設法找到筆刷和顏料，從村裏的小店購買黑板作畫。吳冠中和其他藝術家當時以糞筐作為臨時畫架，創作關於鄉村風景、樹木和田野的油畫，形成了他們戲稱的「糞筐畫派」。

《蘇州園林》 思鄉情濃

至文革完結，吳冠中踏入了油畫創作的黃金期，作品包括繪於1977年的大作《蘇州園林》​。這時期他遊歷中國大江南北到處繪畫，江南是他其中一個最喜愛的地方。拍賣行指這些江南主題畫作，正是表達他的思鄉情懷。他濃厚的情感，記錄在此作畫面上的每個風光細節之中。前景是蒼翠的樹木，中間有石山池水，而精細的亭台卻在遠處的背景之中，流露「遙不可及」的情懷。他擅長以西方藝術手法描繪中國風光和家鄉情懷，觀看時不會有違和感。

另一幅作品《北京雪》則是他1978年居住在北京什剎海時期的創作。冬天本來是苦寒冰冷的季節，但畫作中白雪覆蓋的場景，卻看到樹梢中長出的嫩芽。藝術家在創作的時候借景抒情，以嫩芽展示自己對藝術事業否極泰來的心境。他曾把此作送給好友兼鄰居朱軍山——當時中央工藝美術學院（現清華大學美術學院）的教師。拍賣行指，朱軍山收到這份禮物時十分激動，即席在作品內框上題字。其後吳冠中又創作一幅和此作相似的作品《春雪》，現藏於中國國家博物館。

帕爾蒂神秘《洞穴》 靜待時機

在冬天，萬物潛生靜待時機，瑞士藝術家尼古拉．帕爾蒂在2019年創作的《洞穴》便令人聯想到潛藏在深山之間的洞穴。藝壇新星帕爾蒂一向醉心於靜態的主題，例如水果，他於2015年創作的作品《靜物》（Still Life），展示出對色彩運用的深厚功力——以不同顏色、曲線創作出充滿雕塑感的水果，用深色的背景把色彩繽紛的水果清楚立體地襯托出來。《洞穴》一作則屬於藝術家移居布魯塞爾生活後創作的嶄新系列，當地Xavier Hufkens畫廊曾在2019年為其舉辦個展。

拍賣行表示，《洞穴》受到象徵派藝術家William Degouve de Nuncques的洞穴油畫啟發。帕爾蒂的畫功一流，繪畫幽暗的石窟時選用簡單色調，繪出層次豐富的效果。他擅長製造神秘感，充滿質感的石頭連綿不斷，令人感受到洞穴內無比的寂靜感，把觀眾帶入意義模糊的神秘空間。在《洞穴》中，藝術家描繪的是一個欠缺光源的洞穴，其塑造光影層次的技巧比《靜物》更上一層樓。

夏加爾《瓶承春華》 寫實與夢幻

白俄羅斯裔法國畫家馬克．夏加爾的油畫《瓶承春華》則以春暖花開為主題。藝術家有堅實的素描和油畫底子，早年在巴黎和當時年輕的藝術家互相學習，吸收了表現主義、立體派、印象派和野獸派等精髓。他以想像力和色彩運用出色見稱，時常透過小丑、馬戲、動物和花束等主題展現其天分。拍賣行專家表示，「窗」是他其中一個喜歡涉獵的場景，《瓶承春華》展現春日氣息，室內繽紛綻放的花束象徵他和第一任妻子的愛情故事，充滿寫實感，但在窗邊飛翔的天使卻帶點夢幻想像的空間。他在作品中融入法國超現實主義情感充沛的藝術語言，把真實與夢幻模糊化。

根據反映藝術市場狀况的權威指標梅摩指數（Mei Moses Indices），2003至2017年間拍賣場上轉手的夏加爾作品，平均年複合收益率（average compound annual return）為6.8%。在這批為數294件的作品中，85%的價值均有所上升。拍賣行亦預計市場對這次上拍的《瓶承春華》充滿期望，並展望藝術收藏市場回春。

香港蘇富比當代藝術晚間拍賣會

日期：3月29日晚上7:00

地點：中環干諾道中8號置地遮打蘇富比旗艦藝廊

查詢：sothebys.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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