同場加映：專訪填詞人Oscar（李文曦） 不妥協價值觀，只妥協寫的方法

【明報專訊】今年903第一場拉闊音樂會，以填詞人Oscar（李文曦）的歌詞作為主題，貫穿故事，樂迷把它當成Oscar歌詞作品展。訪問當日，Oscar滑動手機屏幕，向筆者展示宣傳海報說：「我就好似幽靈咁樣喺背後。」明明是主角之一，卻企到最側邊，但仔細一想，這其實很符合其低調個性，不喜歡幕前演出，一直在幕後默默創作，就如他說：「我應該完全唔會（台上）出現，我想歌詞做主角，多過我本人做主角。」

海報裏，他在歌手背後，默默寫字，這位新生代詞人一寫就10年，至今發布的歌詞作品超過300份，去年67份詞作中，許多主題都跟逃離現實、情緒和心靈慰藉有關，如果流行曲從來與時代掛鈎，他寫的詞反映了什麼？

Oscar生於1990年，從小到大喜歡聽廣東歌，他記得小六畢業禮，老師揀了兩首歌給全班同學唱，一首是《監獄風雲》主題曲《友誼之光》，他大呻奇怪；另一首是Twins《我們的紀念冊》，小學畢業那年遇上《我們的紀念冊》專輯推出：「成隻碟都講畢業，我覺得很神奇，原來流行曲可以描寫到這樣的心境。」自此他很沉迷廣東歌，也聽得偏門，笑言：「同事噏唔出的千禧年代樂壇失蹤人口，我都好熟悉。」

中學畢業初嘗填詞 如社工聆聽梳理故事

中學開始，Oscar研究歌詞，最初沒打算執筆填詞，分析不同詞人的寫法和風格只是興趣而已，真正打開他作詞之門的契機，其實又關畢業事。臨近畢業，同學想寫一首歌送給老師，他第一次嘗試改歌詞，寫完覺得幾啱音，後來經朋友介紹，認識到音樂監製賴映彤，「小彤見到我寫的東西好似啱音都make sense，給我試寫demo」。

他搞不清出道詞作是Zpecial《想》還是C AllStar的歌，「如果是《后會無期》就剛好10年」。因為和C AllStar有合作，唱片公司開始找他填詞，2020、2021年起，他產量愈來愈多，也會幫歌手度身訂做作品，如陳卓賢《搞不懂》、盧瀚霆《EGO》等，詞人聽歌手訴心事，再轉化成歌詞，會不會感覺似社工輔導？他說，成為詞人後，其中一個感悟是聆聽的重要性，歌手通常講一大堆說話，並沒表明想說什麼題材，詞人花時間梳理故事脈絡，找出切入角度，寫進歌詞裏，「要懂得看眉頭眼額，聽語氣，有點像社工的工作」。

Oscar享受這個集體創作的過程，問他覺得自己是歌手的代言人，抑或歌手才是他的代言人？他強調，兩者關係相輔相成，互相補位，「我不會寫一些我不認同的東西，所謂的代言，都要係我自己的價值觀，有我的substance在裏面」。

既是詞人，也是DJ，還擔任MV導演，去年他執導的MV共17部，謙稱自己在現場只是指指點點。即將舉行的拉闊音樂會，3位歌手輪流演唱Oscar作品之餘，他亦有份創作度橋。筆者好奇，擁有多重身分的他怎樣分配時間，他說，第一個原則是有充足睡眠，每日至少睡8小時。他習慣深夜創作，凌晨做完電台節目，常在公司一角寫詞，坐車繼續寫，日子久了，腦袋裏已建立一個「資料庫」，毋須查字典，聽熟demo，然後在手機打開WhatsApp填數字，邊諗邊寫，再發信息給自己。

跟他合作過的歌手形容，他填詞好快，他用4小時便寫好一首歌，最大糾結反而是改歌名。「我通常被人話，歌名比較難記」，最近他在思考如何令歌名既有趣又易記，Pandora《痛痛快快活活去》和《粉紅泡泡防護罩》都是小實驗。

填詞10年 心態轉變

他會從朋友身上收集靈感，就算躺在牀上看兩小時reels，也可能是下一個廣播劇或歌詞的題材。如此寫了10年，問他創作心態可有轉變，他答：「細個可能會懶有型，覺得寫我鍾意的東西就得，或者寫歌手和我都鍾意的東西，件事出來有型就夠。寫耐咗，就覺得商業化都重要，因為你要畀人聽到（作品），你想表達什麼都要讓人聽到，對一件事或對一個價值觀要有影響力。」

現在他填詞會試着寫得hooky一點，想令人記得，不想歌手的心血因歌詞偏鋒而付諸流水，同時保持稜角，價值觀不變：「我不會妥協價值觀，只會妥協寫的方法，如果我心態覺得可以商業化少少，我會用方法調整，但不需要改變自己寫的價值觀。」

「細個會激進一點，不一定針對社會的事，可能面對小兒科的事，都可以好火滾，用字會猛烈一點。」Oscar形容，近年作品「peaceful啲」，說畢，他再補一句：「都有好寸的筆鋒」，如寫給陳健安的《我違和但我不糾正》那句「何以我要愛上一般見識」，還有江𤒹生《Guilt Machine》講情緒勒索，乍聽帶點憤怒，「但可能我生氣的點不同了，以前比較直接，他得罪我，我用歌詞來罵你，現在有其他激痛點，反而是把憤怒深化，不是直接反抗你，對抗你，多了講經」。

他舉例，新作《我的活法》（ToNick）歌詞核心：用快樂報復，「你用自己的方法活得快樂，就是對自己憤怒而無法報復的事，最好的報復。以前的我可能不會寫這類東西，以前會覺得你要復仇，就要硬衝打一場仗」。

為何會有這樣的改變？他自認長大了：「以前覺得一件事，對就是對，不對就是不對，現在覺得每個人做事都有原因。調整了心態，當知道有原因，你不同意的時候，只是不同意，不代表別人錯，寫的時候自然不會那麼激進。」

2024年Oscar發表了67份歌詞，題材廣泛，指涉愛情、成長、拒絕自殺，也有廢話系列：《唔明你講乜》、《胡說八道生成器》、《講夠未》，適用於拜年應對親戚問候。其他作品如《緊急應變逃生法》、《空空避世學》、《喃嘸師感官漫遊》、《那黑夜沒很夜》，則與情緒價值相關，為樂迷提供心靈指引。

某程度上，歌詞反映社會面貌，從1970、80年代流行曲講民生講逆境自強，離散之年道盡移民潮下的複雜情感，到近年轉向心靈內求，多從自身出發。Oscar認為，歌詞和社會分不開，千禧年代初他聽的廣東歌，內容都是情情塔塔，「因為當時社會沒有其他問題，或者你的人生沒有其他大問題，相較許冠傑的年代，充斥民生問題，或有種奴性的狀態，所以有很多關於民生的歌」。

這一代的詞 寫情緒寫內心

Oscar眼中，這一代呈現的是，原來已經擺脫了一些奴性和傳統框架，那個價值回到自己身上，不是為了社會而努力，「所以（歌詞）先咁自己，點解成日寫自己的情緒，寫內心狀態？就是因為黃偉文會寫《至少做一件離譜的事》去突破以前講的東西，我們不是在那個半斤八兩，或者學生哥一定要溫功課的狀態，他告訴你，你可以好離譜，你可以是一個不溫功課的學生，你能夠承擔到自己的責任就可以，你對自己人生負到責任就得」。

他指，這是一代人的思想集合體，「你剛才提到的歌手，都和我（年紀）差不多大，我們這個階段的人，都追求緊呢樣嘢」。像林家謙《喃嘸師感官漫遊》所寫「活着是想享受過程應好好揮霍」，教人活在當下；《那黑夜沒很夜》大家都知道陳凱詠遇過什麼低潮，歌者今天回望：「原來這些經歷都是內化來的，都是令自己轉變的很好契機，這也是我這幾年深切的體會，才寫了《繼續繼續》，原來你覺得就嚟死喇，唔得喇，搞唔掂喇，咁多次（經歷），每一次都是痕迹疊痕迹。」

他引用哲學家陶國璋的話，人就好像畫一幅油畫，你畫畫畫，可能會畫錯，畫錯就重新油黑幅畫，再畫，油畫可以用顏料蓋過去，「畫到最後，最後出來靚唔靚是一回事，更加值得看的是，幅畫打側望，已經有一個厚度」。

休息夠了就返回現世

無論是陳健安療癒系列的歌，抑或Beanies成員黃健怡單飛的「厭世、出世、避世」三部曲，談處世學說，不難發現，Oscar追求層層遞進的形式貫穿歌詞，用不同方法書寫活着。

訪問中途，Oscar取來一本小說《去你的心靈大師》，放在筆者面前，指這本書給他很多啟發，男主角是一名編輯，找了心靈大師出書，教人快樂的方法，莫名其妙大賣，讀過的人都覺得快樂就是躺平、不需要上進心，結果故事裏的世界癱瘓了，「大家都相信了心靈大師亂說的話，只做冥想打坐就找到快樂，沒有人覺得要返回現世」。說的便是《當我們返回現世》，有別於同系列的《重生》、《繼續繼續》，若感到太痛苦就停下來休息，這次換個角度寫情緒，「你休息夠喇，休息得到的娛樂和快樂，不足以令你前行」。和《我的活法》一樣，「所謂的鼓勵性去到另一個層面，不是撫平你的傷口，而是跟你說，你好返喇，你要諗辦法」。

網絡搜索Oscar會找到一個資料庫，去年「魔鏡歌詞網」一夜消失後，樂迷開網站整理Oscar的詞作，記錄他由2015年至今的作品，點擊部分歌名，就會跳到他早期facebook文章，用hashtag「歌詞耕作」解釋創作緣起。24歲資料庫版主Kiki說，從Oscar的《那黑夜沒很夜》詞作獲得力量：「我有時回想過往大大小小的低潮，就好似歌詞所講，過去了再望番轉頭，會覺得原來都冇咩嘢，這份詞講中自己感受，聽的時候又可以同歌手故事connect到，回首驚覺／那黑夜／沒很夜，慢慢好似變成我一個信念。」

樂迷在歌詞裏找到情緒出口。Oscar也經常聽回自己的作品，笑說：「因為不是我唱！」比如《要說快樂太虛偽》（姜麗文），他很喜歡這首歌，因清晰表達出近年他的創作立場：「不論你快樂不快樂，你想點樣，都要選擇面對眼前發生的事。」他相信，人不一定要快樂才可以活着，就算歌者曾被情緒病困擾，完全不快樂，但仍然有很多事情想做，所以歌詞寫得狠勁「不過亦會活着／無非隔日要服藥」。

「活得自在比快樂重要」

他以前覺得快樂是人生的終點，做人無非想開心，如今想說：「你未必需要快樂成為終點，但都可以選擇你活着的道路，而我揀了活得自在比快樂重要。自在就是無論快樂不快樂，你都接受你的情緒。」

筆者最後問他，歌詞創作有什麼意義？他聯想起一件事，某年被母親扔掉一箱珍藏玩具，留下心理陰影，「寫完《告別的藝術》，有些人讚我叻，懂得面對分離這個課題，但其實因為我做不到，所以才寫這個主題，希望可以『或者捨得所有／什麼都可擁有』。」

「《喃嘸師感官漫遊》都一樣，是否真的能夠在遇到任何最痛苦的體驗時，都覺得可以轉化成藝術呢？盡量都會咁諗，但有時候你都會有情緒，你都會不開心。」對他來說，寫歌詞好像幫自己梳理思想，引導自己成為一個怎樣的人。

而創作過程中，他得到滿足感，透過歌詞表達所想，從而去改變一些人，或者改變到自己。「我經常跟聽眾說，聽完廣播劇或音樂作品，（希望）其中一個得着是，他們會知道自己原來有選擇，知道有可能性。」

文˙甄梓鈴

圖˙黃志東

編輯˙王翠麗

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