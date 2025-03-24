更早面臨身體老化 精神復元人士安老挑戰大

【明報專訊】在現今香港，60歲早已不是高齡。根據政府統計處數據，2023年香港男女平均預期壽命分別是82.5年和87.9年。對許多人來說，60歲遠不是人生的結束，而是黃金歲月的開始。身體尚且硬朗，又有儲蓄和時間自由，正是享受生活的時期。惟對很多精神復元人士來說，年近花甲所帶來的擔憂多過期待，活着往往變成只為生存，沒有了生活。

「現在真的很開心，不過好日子可能就這幾年了……未來？不敢想……」說出這番話的阿康（化名）是精神復元人士，幼時為了養家，早早離開校園投入工作；中年被診斷患有思覺失調，因病情反覆時常出入醫院，多年來輾轉於中途宿舍和輔助宿舍（詳見「知多啲」）居住。過了今年生日，阿康就要「登六」了。近年，他的膝關節疼痛逐漸加重，每周數天往返庇護工場，追巴士時尤其辛苦。因日常行動不便，他更不願做任何運動。除了關節不適，阿康還有高血壓、高膽固醇等幾種慢性病，加上精神科藥物，每天要服用藥物逾10種。

周身病痛 常為住處擔憂

由於宿舍不能長期居住，父母已離世，兄弟姊妹各自成家，沒有組建家庭的阿康時常為住處擔憂。心情煩悶時，唯有靠吸煙解憂。阿康僅有的社交活動是和以前的舍友偶爾出去飲茶，但覺得自己大男人一個，很少在聚會中傾吐心聲。在輪候政府資助宿舍過程中，阿康住過私人院舍，親眼見過行動能力受限的年長舍友尊嚴受損，自己則出入自由受限，飲咖啡不被允許，連冲涼有時都要由職員處理。阿康覺得，自己明明還有自理能力，卻好像只有生存、沒有了生活。

這樣的日子，阿康實在不想過第二次。但無奈沒有租屋的經濟能力，日常生活也確實需要他人協助。下次離開宿舍時，轉入受政府資助或私營長期護理院、長者院舍，可能就是阿康人生下半程的歸宿。

難結交朋友 病情影響就學就業

研究指出，精神復元人士會比一般人更早面臨身體老化（accelerated biological aging）。如同阿康，很多復元人士在不足60歲時，已經周身病痛、不良於行，有很多地方需要支援。但在主流社會服務框架內，他們的實際年齡尚未達到長者的定義，不夠資格使用相關服務。加上精神復元人士常常缺少親朋戚友的支持，因為精神疾病的影響，他們和原生家庭關係疏離，較難結交朋友及人生伴侶。多年病情反覆也容易對就學、就業產生負面影響，令到精神復元人士在晚年缺少照顧自己所需的經濟能力和生活技能。

當精神復元人士老去，面臨的困難和挑戰比一般人多，但這並不意味着他們就只能夠「生存」而不能「生活」。過好生活是每個人的權利，年長精神復元人士也不例外。阿康也有自己的喜好和願望，偶爾飲杯咖啡，有出門自由，在健康允許時自理起居，閒時和朋友相聚飲茶。而協助精神復元人士過上想要的生活，應是社會各界共同承擔的責任、共同努力的方向。

物理治療減痛 社交維持認知能力

在年長時仍然能過想要的生活，既需要精神復元人士發展自身能力，同時離不開外在環境的適切支援。世界衛生組織（WHO）在健康老齡化（healthy ageing）戰略框架內，提出功能能力（functional ability）的理念，即所有人都能夠實踐他們所重視的事情，維護健康老年生活。功能能力是個體的內在能力（intrinsic capacity）和所處外在環境，兩者的互動結果。簡單而言，雖然身體能力會隨衰老而減損，但可以通過外部條件來補足，以保障功能能力的實現。

年長精神復元人士需要鍛煉自己的內在能力；包括身體能力和精神能力，例如活動能力、視力、聽力、思考和記憶力等。就阿康身體情况而言，為了保持和提升活動能力，可以嘗試院舍、醫院或其他服務機構提供的物理治療服務，在專業人士指導下緩解膝蓋痛楚，重拾適合現階段身體狀况的運動習慣。定期和朋友飲茶，有助維持認知能力。在此基礎上，阿康亦可嘗試多與朋友傾訴分享，參加正向積極的文娛、義工活動，代替吸煙等不健康的排憂方法。

促進友好社會氛圍

同時，社會支援對精神復元人士的健康老齡化也至關重要。這種支援不單是提供醫療、住宿、職業治療、物理治療等專業服務，或是坡道、扶手等健康設施，更重要是提供有利於健康老化的機會，並促進友好的社會氛圍。實際上，很多精神困擾從萌生到復元，絕不單純是個人問題，資源與機會是重要的社會決定因素（social determinants）。例如，如果阿康的貧困家庭可獲更多經濟支援，讓他毋須犧牲自己的受教育機會來幫補家計，少年阿康可能有機會選擇更健康的生活習慣，也可能會降低他應對多種壓力而罹患精神疾病的風險。如果潛在僱主能減少對處於復元中的阿康的歧視，社會各界能多一點精神健康的知識普及，中年阿康可能會有更多社會參與機會，能更充分地發展自身能力、發揮個人價值，從而減少在年長時陷入困境的風險。

現在阿康老了，社會帶來補救服務的同時，應該積極為復元人士提供更多元的安老選擇，令精神復元人士更有信心在社區安老。當我們老去，不再為生存而焦慮，過上輕鬆又有尊嚴生活。希望這是現代社會中每一個人都能實現的權利。

註：本文涉及的研究項目，受研究資助局——傑出青年學者計劃資助（項目編號：CUHK 24619023）

文：崔佳良（香港中文大學社會工作學系助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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