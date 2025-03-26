CAR：注入越級設備 取悅年輕買家 經典行政房車力抗電動洪流

大型闊屏顯示--儀表板、控制台是典型的豐田房車佈局，但由於加入了大型闊屏顯示，令觀感頓時變得年輕化。（莊達民攝）

【明報專訊】在電動車和SUV主導汽車市場的今時今日，能夠見到熟悉的經典房車換上新裝後再次現身，對很多資歷非淺的車迷來說，是難以用筆墨貼切形容的窩心事，那種感覺有點像重遇識於微時的老朋友，闊別多年後見到「他」依然神采飛揚，而且比自己更熱中應用新科技，或許這就是新一代豐田（Toyota）Camry抵港後最能夠打動買家的原因。

不似恍如橫空出世的新款電動車或SUV，Camry車系的發展史最早可追溯至1970年代末，當時的Camry是由同廠跑車Celica蛻變而成的4門房車，名為Celica Camry。直至1982年，第一代正式採用Camry之名的豐田房車推出市場，之後經歷多年發展，Camry在全球多地都錄得理想的銷售成績（迄今累積銷量超過2100萬部），成為豐田旗下其中一款最廣受認同的入門級行政房車。

經典車系重新定位

Camry多年來都予人成熟穩重、恰如其分的觀感，吸納了不少「內向型」用家，但亦因此被視為缺乏驚喜賣點的老派座駕。廠方在推出最近兩代Camry時，刻意加入較年輕化和動感取向的內外設計和駕乘元素。直到最新一代，豐田似乎已成功為這經典車系掌握到新定位，一方面保留行政房車既有優點，同時加入能討好年輕買家的科技細節與新式設備，務求為這款經典型號延續光輝。

新Camry的外觀跟隨廠方設定的新世代設計主題，注入動感元素，與過往多代比較，賣相較貼近年輕車主口味，但亦保留了行政房車大方得體、略具氣派的特色，接近5米長的車身長度和超過2.8米的前後軸距，有助營造寬敞的車廂空間和足夠有餘的行李尾箱容量。

車廂設備明顯升級

坐進新一代Camry的車廂，首先映入眼簾就是中控台上的闊屏幕多媒體系統，這組集合導航、車內音響、手機連接等功能的設備，可說是一洗過往的保守取態；再進一步觀察，發現車廂加入不少以往只出現在更高級別房車中的豪華設備，例如音響名牌JBL主理的多聲道揚聲器、電動（尾窗）和手動（後側車窗）遮光簾、後排中央多功能控制手枕、車頂全幅式天窗、擋風玻璃駕駛資訊投影顯示……這些以往不屬於入門級行政房車的設備，目前竟悉數置入Camry，令整體乘坐氛圍明顯升級。

動力轉換無痕交接

除了加入多項高級設備，新一代Camry更值得大家留意的，其實是它配置的第5代混合動力系統（Hybrid System），這組由2.5公升級引擎和小型電動摩打合組的最新動力輸出組合，除了能產生不俗的230匹馬力（綜合）和221Nm峰值扭力，也結合了「引擎車」與電動車的優點：不需要費時充電，因此不會令駕駛者出現「續航焦慮」，而且車子在起步、中段加速以至引擎進入高轉數區域時均能提供令人滿意的動力輸出效果，最重要是它比上代純電油版本Camry節省耗油量達38%，在汽油價格高企的今時今日顯得尤其重要。

試車時感受到已發展至第5代的豐田混合動力系統，引擎與摩打間的運作切換較以往平順得多，兩組動力源頭的交接可說是接近「無痕」，就算是資深駕駛者亦難以察覺，這令Camry的駕駛感更加流暢，有助提升整體舒適感。

雖然目前市場上有很多性能表現不俗的電動車，但由於充電設施始終有使用上的限制（例如充電需時、站數不足等），未必人人都想購買純電動座駕。像新一代Camry這類高級設備齊全的混合能源車，或許更加適合生活節奏急促、不想花太多時間費時充電的香港車主。●

Toyota Camry HEV規格

車型：4門5座位行政房車

引擎：2487c.c.，直4，自然吸氣+混能系統

馬力：230ps（綜合）

扭力：221Nm/3200-5200rpm

傳動：無段變速自動（E-CVT，附加減轉檔功能）

驅動：前輪帶動

耗油：19.6km/L（NEDC模式）

長闊高：4920×1840×1455mm

軸距：2825mm

售價：$395,700起

查詢：2884 7999

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com