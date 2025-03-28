Friday Planner：空間夠不夠

香港歌德學院展覽「你願意把你所擁有的分一半給下位藝術家嗎？」（梁景鴻攝）

【明報專訊】從小老師教導分享是美德，一班藝術家在香港藝術中心14樓香港歌德學院內，則不斷共享自己的「一半」。藝術團體SOMEHOW首先分一半空間，給灣仔富德樓的Good Night Gym，舉辦菲律賓魔杖工作坊，餘下地方又再分其中一半予攝影書平台Phoboko展示和協作攝影小誌。

該說他們大方嗎？又不太對，分享列表上還有藝術家周翊琳、黎倩華、黃景愉等9人在排隊，宣傳單張解析度不夠高，長方形示意圖被對半分割6次後，已經不大能看清其餘名字（如高穎琳、曾詠暉、阡阡、凌中雲、葉偉靖）。活動持續至本周六（29日）。分享到最後，這些藝術家的空間，可能跟樓下Collect Hong Kong部分參展畫家的差不多大，畫作密密麻麻陳列在地下至4樓樓梯牆壁上，有的位於洗手間指示牌正下方。

藝術三月的範圍，不局限在灣仔。乘港鐵（或104號過海巴士）前往石硤尾賽馬會創意藝術中心（JCCAC），高穎琳在那兒換上策展人身分，策劃平行展覽「廠景」和「玲瓏新瑰」。同棟建築物的租戶、攝影文化團體光影作坊不獲續租，7月前要搬離現址，於是很珍惜僅有的時光；藝術組合Rage Against The System用被人棄置的Art Basel目錄，拼貼了新作品。

再坐多幾個站（或86號巴士轉85號）到火炭，有新成立的藝廊「嚮渡藝術空間」。李寧等4個藝術家一起辦頭炮展覽。現實中李寧擁有的創作空間不算多，他於是創造了好多個虛擬時空。版畫To the show上，同展藝術家何兆基用蹺蹺板槓起了大石頭，螻蟻得以通過。藝術家朱樂庭和劉家俊，以及藝廊東主也在畫面上，他們會遠行爬上山嗎？李寧不知道，他說若覺空間不夠，正是休息唞唞的時候。

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