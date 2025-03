粗獷建築雙城記（下）：由藝術到工業的東渡實驗

next

【明報專訊】戰後英國百廢待興,令當時剛興起的粗獷主義滲透各式各樣的公共建築。除上期(3月21日)介紹的民生案例外,還有國家級或市級的地標公共建築,例如圖書館、市政大樓、音樂廳、美術館等政府機構和文化設施。在首都倫敦中心的泰晤士河畔,便可找到兩棟舉世聞名、至今仍然運作優良的粗獷建築。而由上世紀60年代起,也有赴英學成歸來者及由英移居的建築師,把粗獷建築的技術和美學,帶到本地片場、工業大廈等項目,為粗獷建築雙城記增添精彩紛呈的幾筆。

硬朗的南岸建築巨構

1951年,泰晤士河南岸曾舉辦「英國節」(Festival of Britain),展示戰後英國的工業設計,是前衛建築及未來科技的前瞻。其後20多年,該地段陸續建造出兩座極具爭議的粗獷巨構——1968年的希活美術館(Hayward Gallery)及1976年的皇家國家劇院(Royal National Theatre)。南岸中心(Southbank Centre)作為皇家節日音樂廳(Royal Festival Hall)的延伸,並沒有因循守舊跟隨1950年代的「現代節日」風格(festival style),反而以硬朗的粗獷風格取而代之。南岸中心包含了美術館(希活美術館)、音樂廳(伊利沙伯女王音樂廳,Queen Elizabeth Hall)、演講廳(浦賽爾廳,Purcell Room)及英國電影協會影院(BFI Southbank)等文化設施,由前政府建築師恩格爾貝克(Norman Engleback)設計,團隊內赫倫(Ron Herron)及喬克(Warren Chalk)更於同期創辦影響全球的建築理論團體Archigram。南岸的建築體量破碎散亂,主要的美術館展覽廳設計酷似外星飛船,這些美學均呼應了Archigram倡議的「行走城市」(A Walking City)理論。

實驗物料與預製件技術

前衛建築的背後,也可見到實驗性的施工技法。不難發現,南岸中心建築群的麻石粒飾面混凝土外牆為工廠預製構件,屬於當時應對大量重建工程及加速建造周期的新技術。1960年代,土木工程出身的潘衍壽遠赴英國倫敦帝國學院進修,吸收了關於預製件的知識。潘衍壽於1964年回港後,隨即在邵氏片場宿舍區及製片部的外牆上應用預製件技術,是香港本地早期的預製件建造實驗先鋒。1970年代的東海工業大廈,潘氏更把預製技術發展至主體結構中。龐大粗獷的東海工業大廈,僅僅花了12個月便落成啟用。細心比對,大廈的立面,更有着與希活美術館相同的麻石粒飾面混凝土預製牆板。

片場、工業大廈和未成事的學院設計

南岸中心東側是曾被查理斯三世狠狠批評的皇家國家劇院。背後的建築師拉斯頓(Denys Lasdun)曾受潘祖堯(設計神託會培敦中學的建築師)邀請,來港參與九龍塘第二理工學院(香港城市理工學院,現為香港城市大學)及浸會學院(現為浸會大學)擴建的建築設計比賽,可惜兩度落敗,遺憾未有為香港留下粗獷作品。反而曾在拉斯頓事務所(Denys Lasdun & Partners)工作的英國建築師羅素(David Russell)在1971年移居香港,在港約20年內,負責設計的啟德空運貨站大樓、油塘冰廠及赤柱Pendragon住宅等項目,均帶有強烈的拉斯頓美學影子。

英國粗獷建築非倫敦獨有

把視線再次放到英國,當地每個大城市,均可找到以粗獷風格設計的大型公共建築,例如曼徹斯特的皮卡迪利廣場(Piccadilly Plaza)、伯明翰的話劇團劇場(Repertory Theatre)、格拉斯哥的亨特美術館和麥金托什之家(The Hunterian Art Gallery and The Mackintosh House),以及愛丁堡大學主圖書館(University of Edinburgh Main Library)等等。說回倫敦,一天之內要遊歷不同大師的粗獷建築並不困難,除以上提到的地點外,也可考慮入住聖吉爾斯酒店(St. Giles Hotel)或「標準倫敦酒店」(The Standard Hotel)。南倫敦的布里克斯頓休閒中心(Brixton Recreation Centre)、東倫敦的阿士頓之家(Ashington House)也是推介之選。

