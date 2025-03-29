開篷巴士海岸新路線 港島鬧市激玩「過山車」

土木工程署前署長劉正光曾形容山道天橋為「像一條飛舞在半空的巨龍，極具氣勢」，在橋下回望，更見其多彎、特斜的一面。（盧曼盈攝）

H4路線途經近年在社交媒體人氣高企的堅尼地城新海旁，在雙層巴士上，可無阻擋飽覽遼闊海景。（盧曼盈攝）

【明報專訊】近年在香港坐開篷巴士觀光，成為遊客的熱門體驗，本地人或許會摸不着頭腦；平日上班上學日坐夜坐，看的都是一樣的景色，換上開篷巴士後會有什麼特別？

懷着這個疑問，記者坐上城巴兩條海岸新線。開篷巴士駛過淺水灣、深水灣、堅尼地城等地點，眼前風景從密集高樓，變成山間蜿蜒彎道，再轉為海天一色的美景，颯爽涼風迎面吹來，愜意得很。沒有車窗阻隔後，海岸美景倍感開揚，連樹梢上綻開的花也看得更清晰，更別說頭一次感受被高樓包圍的壓迫感、穿橋過隧道的快感；明明是一樣的香港，卻像初次看見。

下周一起往返中環赤柱

近年城巴積極發展開篷巴士觀光路線，包括將於3月31日（下周一）推出的新線H3及H4，往來中環與赤柱。南行的H3路線從中環摩天輪出發，途經海洋公園、深水灣、淺水灣後直達赤柱；H4從赤柱出中環，沿同一路線駛至海洋公園後，轉至香港仔海濱公園、薄扶林、香港大學、堅尼地城新海旁等；途經多個港島南區與西區景點，每程車費$49.7，另設不同套票，乘客可隨時上落車觀光。

兩條路線主打海岸之旅，單是海景，一程車已可見盡不同面貌。沿着深水灣、淺水灣而行，波平如鏡的海面閃閃發亮，一座又一座的山丘從近至遠映入眼簾，還可俯瞰淺水灣、深水灣沙灘全景；回到市區，高高低低的樓宇、地標圍繞維港海岸線而建，熟悉的都市海港展現眼前。在黃昏時分坐上開篷巴士，來趟「落日飛車」之旅，吹着風看那夕陽染紅海面，又是另一幀海岸美景。

香港道路縱橫交錯，乘坐巴士穿過大型路牌、越過高架橋、鑽入隧道，看似尋常不過，但當掀開車頂，呼嘯而過，就有截然不同的感受。H3入赤柱，取道香港仔隧道，城巴營運經理（觀光巴士及旅遊）鄧兆傑指，過隧道的體驗非常有趣，「香港仔隧道比其他隧道窄，身處隧道內會感受到壓迫感，尤其坐開篷巴士，體會到原來隧道頂、其他車輛與我們可以這麼接近」。另外平日坐慣冷氣巴士，沒有車頂後，頭一次感受到隧道內的熱風，駛出隧道一刻，涼風吹來，有豁然開朗之感。

重頭戲：山道天橋 坐愈後愈刺激

H4出中環，最大特色必定是經過山道天橋。這段有「山道過山車」之稱的路段，集特斜、下坡、多彎於一身，離地最多有近7層樓高。有「香港橋王」之稱的土木工程署前署長劉正光曾形容山道天橋為「像一條飛舞在半空的巨龍，極具氣勢」；親身體驗後，果真如此。巴士在天橋上飛馳而過，俯衝下坡，連續拐過數個彎位，兩邊視線從夾在高樓窄縫間，慢慢變成開揚海景，平時坐一般巴士行經此橋已很刺激，換上開篷巴士，感受強風吹拂，更像在坐過山車！鄧兆傑說：「山道天橋只有一條行車線，所以（車道）較窄，而且離地較高，一路往堅尼地城都會看到海，整個體驗真的像海洋公園過山車！」喜歡刺激體驗的，車長還特別提醒，坐得愈後愈刺激。

負責行駛H3、H4的巴士「熊貓環海號」，車身內外盡見可愛熊貓。城巴助理企業傳訊經理于雋表示，南區道路多彎道，開篷巴士車身較一般市區巴士短，大約11米長，以便在蜿蜒山路靈活轉向。另外，巴士上層半開篷，前半段設透明車頂，在不影響觀景體驗下，為乘客遮陽擋雨。座位特別選用容易清潔的膠椅，圍繞車身周邊亦設有雙層扶手，供乘客緊握。他們溫馨提醒：「很多乘客玩得很興奮，會站起來拍照，但巴士上層不准站立，亦應避免將身體伸出車外」，在遊車河、打卡時要注意安全。即使下雨天，亦不應該在上層打開雨傘，因行駛時風速較大，易生意外，「我們有準備雨衣在車上，有需要司機會派發予乘客使用」。●

●知多啲

開篷巴士「一姐」

城巴早在1979年開始營運非專營巴士服務。城巴營運經理（觀光巴士及旅遊）鄧兆傑指，當時的開篷巴士主要用作出租，除了讓旅行社租用往來各大景點，為海洋公園提供接駁服務，「還有團體會用來拍電影、MV，因為開篷巴士上層沒有（玻璃）遮擋，方便拍攝」。

在城巴歷年的開篷巴士中，不能不提到一架從名字到外形都型格十足的成員——古典開篷巴士Auntie Nora（下圖）。1964年在英國出廠，1980年代加入城巴後，從雙層巴士搖身一變成開篷巴士，當年是城巴車隊中車齡最大的一架，獲編配為車隊的1號車，並配上古典車牌HK1931，是城巴名副其實的「一姐」。屬於前置引擎巴士的Auntie Nora，車身內外都相當古典，「它有一些很懷舊的元素，如車尾的（開放式）旋轉樓梯和上層木櫈」。

Auntie Nora最終服務至2015年後退役，現屬私人收藏。●

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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