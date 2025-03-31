實心實意：微細改變中看到希望

【明報專訊】什麼是學習？什麼是治療？我們學習技能知識或接受治療，總有一個明確目標；例如學游泳是為了強身健體或學懂求生技能；接受治療是因為健康或身體機能出現問題，要讓身體回復正常。不論學習還是治療，總有一個時限。嬰兒牙牙學語，一般到了兩歲便開始掌握語言能力；一個中風病人想要再次行走，可能需時數年。可是對於嚴重智障學員，學習事物或接受復康治療，過程總是漫長而且無盡。

靈實恩光成長中心位於新蒲崗萬迪廣場，主要服務18歲或以上中度至嚴重智障人士。成長中心是智障學童從特殊學校畢業後，在輪候成人院舍時可以接受治療及學習的過渡平台。現時約有10多個學員，多是20多歲。雖然學員在特殊學校已接受10多年照顧和教育，可是在畢業後因缺乏練習和跟進治療而智能倒退。成長中心設立目的正是為了讓他們繼續接受訓練和復康治療，探索身體潛能和學習能力。

訓練神經線 改善大腦性視障

大腦性視障在嚴重智障的群體中並不罕見，成長中心亦有2至3名大腦性視障學員。他們眼部機能與旁人無異，可以正常接收資訊，惟大腦無法分析眼睛所接收的資訊，導致他們視而不見，實際上無法「看」到這個世界。由於他們雖能看見，大腦卻無法賦予意義，引導他們探索，這些學員常常會「眼定定」，目光呆滯。亦因為大腦長期無法真正為所接收的資訊解碼，導致學員的眼睛會開始不願為大腦服務，視力也會下降。他們與盲人不一樣，視覺能力其實可以透過腦部訓練而改善。成長中心將訓練重心集中於腦部可塑度，透過訓練神經線，讓眼睛所接收的資訊可以透過其他渠道傳達給身體。

人的大腦十分奇妙，有時候失去某一部分能力，腦袋會找到另一條出路作為補償；常說盲人的聽覺和觸覺特別敏銳，便為一例。這些學員通常會在較黑環境接受訓練，以集中光源吸引注意力，希望眼睛可以給予反應。我們亦會以最簡單的顏色和形狀訓練學員眼部，細心觀察他們眼睛所給予的反應，再加強訓練。這個訓練不但漫長，而且結果很難預測：有些學員可能一直無改善；有些學員經過訓練後開始對某些特定顏色或圖案有反應，不再「眼定定」，眼球會開始以微細轉動來探索。

這是一場需要耐性和信心的探索之旅。不但學員在摸索，對於訓練者來說也是一種探險。在學習過程中，我們有期望，但是會將目標集中於最微小的進步，因為即使1%改善，對他們來說已是向前很大一步，這也正正是靈實「尊重生命．改變生命」的實踐。每一個生命都是獨立個體，對於我們來說，晃動雙手，轉動眼球只是普通不過的事，每個人都做得到；但在他們的世界裏，這些1%進步，可能是經歷很多訓練的成果。以他們的步伐探索身體，再從最微細改變而看到希望，不但是對他們的尊重，也是我們學到最大的課題。

文：羅啟康（靈實恩光成長中心總監、前靈實恩光學校校長）

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