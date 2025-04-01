來回紫羅蘭山、孖崗山8次 在港征珠峰自虐挑戰8848

曾經歷「剪帶潮」的Kent，現已學懂在想放棄時停下來，用時間來調適心情，很多時惡劣狀况都會消失，讓他可繼續走下去。（受訪者提供）

完成挑戰後，太太（右一）帶着Kent（左二）的父母現身終點「接放學」，可能這種情景自中小學後便沒有再發生，所以Kent一時之間感動得流下開心的眼淚。（受訪者提供）

【明報專訊】紀錄片《香港四徑大步走》令「香港四徑超級挑戰」（HK4TUC）這項非人挑戰深入民心，要一次過連走香港4條主要山徑，再加上創辦人Andre Blumberg訂下的嚴苛規則，讓人想起都覺得瘋狂。但瘋狂挑戰怎會只此一家？一個由外國單車愛好者發起的挑戰，同樣被本地單車友及山友列為自虐挑戰之最，只要明白「8848」這組神秘數字的含意，就會明白箇中瘋狂之處。

受高海拔環境及惡劣天氣等條件限制，要攀上全球第一峰、海拔達8848米的珠穆朗瑪峰，只能趕在每年5月天氣條件較穩定的「空窗期」起行。然而，攀登珠峰體能要求極高，所需費用亦不菲，並不是任何人都有能力挑戰。大約10年前，有外國單車愛好者Andy van Bergen發起一個名為Everest Challenge的自我挑戰（詳見「知多啲」）。參加者可以選擇用單車、跑步或滑雪等形式，在同一座山、同一上落路線及同一次連續運動中，累積攀登高度達8848米，便算達標。

總距離近80公里 走25小時

雖然這項挑戰未有限定必須在高海拔地區進行，似乎難與攀登珠峰相比，不過只要以全港最高的大帽山（957米）為例，要累積8848米高度，便要連續由山腳登頂9次有多！辛苦的不僅是攀登高度，還要捱得過「來回地獄又折返」的折磨，中途放棄的大有人在，難度絕對屬瘋狂級。在香港，原來也有人完成這項挑戰，跑步教練Kent是其中一人。

今年33歲的Kent，曾在2020年5月成功完成「珠峰挑戰」。他當年選擇來回港島的紫羅蘭山、孖崗山8次（總距離接近80公里），最終用雙腳走了約25小時跨越這個「仿珠峰」高度。「珠峰挑戰」剛開始舉辦時，Kent並不知道有這項挑戰，後來看到香港一個越野賽事搞手Jeremy Ritcey在疫情初期，發起在大嶼山的大東山及鳳凰山來回共累積8848米高度的挑戰，雖然Kent未能抽空參加，但在腦海中記下了這件瘋狂的事。疫情肆虐，限聚令下Kent無法開跑班，靜極思動的他突然想挑戰自己，又想透過活動為慈善機構籌款，腦海便蹦出這個挑戰。「雖然決定挑戰的那兩天在5月份，天氣比較熱，但我當時未有想太多，見有朋友答應前來支援，便立即開始着手安排。」

感恩支持者陪行鼓勵

在此之前，Kent曾參與最長距離賽事為2019年的富士五湖超級馬拉松，是一項長達120公里的路跑賽事，但賽道幾乎都是平地及馬路，與珠峰挑戰的性質完全不同。由於他當時參加珠峰挑戰的目標只求完成，沒對自己設定時限，所以並未覺得緊張。Kent說由於這僅僅是一項自我挑戰，最壞結果只是中途放棄而已。而他選擇來回紫羅蘭山及孖崗山這條路線時，其中一個原因便是考慮到每程距離只約5公里，中間還有撤退位置，即使真的要放棄，也不會被困山上，甚至要花上很多時間才能離開，「而且找朋友來支援或補給都算方便，當時就有些好朋友及學生突然現身，為我打氣」。

準備期間， Kent曾擔心因傷患問題而無法完成，「這段路樓梯特別多，因為我的膝蓋曾受傷，雖然已經復元，但都擔心期間會出現狀况」。而在紀錄片《香港四徑大步走》中受訪參加者提及出現的幻覺，亦是另一個可能令他放棄的原因。Kent說：「玩開超長途的人都試過因為眼瞓出現幻覺。我曾陪朋友走完樂施毅行者全程，行了40多小時，經歷第二晚通宵時最痛苦，幾乎一坐低就可以睡着，試過在山上見到樹以為是人，樹根以為是蛇。」

幸好以上擔憂，全程挑戰均沒有出現，不過始終這是個難度甚高的自我挑戰，中途難免體力透支。「印象中，在第7次回程期間，在孖崗山雙腳突然完全無力，好像連行幾級樓梯也做不到，當刻曾懷疑自己能否完成挑戰。」他只好坐下來休息，腦海中湧出很多放棄的理由，「感恩當時有支持者陪行，在我陷入低潮時一直給予鼓勵。如果身旁沒有人，大概會選擇放棄」。

完成挑戰 意志更強大

說到放棄，Kent笑言曾經歷「剪帶潮」（即在賽事途中退賽）。他說約10年前剛開始參加越野跑時，因體能有限，又沒有經驗，「只要在賽事中跑到很累，就會毫不猶豫剪帶」。後來累積了不少經驗後，明白到身體狀况在休息一會後便有機會復元，加上輕易放棄後總會後悔莫及，「不知不覺便學懂了，只要停下來給自己一些時間調整心情，惡劣狀况便會過去；從此再沒試過退賽，這些經歷都能夠令我成長」。

問他在這次挑戰中有何得着？Kent認為是讓自己的意志變得更強大，「我相信未來的人生仍會不停經歷失敗與低潮，只要回想自己曾經完成一件他人眼中如此瘋狂的事，就算再面對困難，可能不再將問題看得過重，會較有信心走出低谷」。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com