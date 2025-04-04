港首代動畫師黃迪 執「神筆」手繪精彩一生

【明報專訊】黃迪，行內人尊稱他「黃迪叔」，香港第一代動畫師，於上月下旬離世。資深動畫及短片創作人盧子英與黃迪相識近40年，兩人既是動畫界的前後輩，更是閒時一起飲茶、暢談動畫電影的好友。黃迪堅持用手繪動畫走完一生，盧子英說：「黃迪叔的動畫生涯，其實跟香港的動畫歷史同步。」

1960年代製廣告動畫 邊做邊學

上世紀四五十年代，香港沒有動畫這回事，反而漫畫已然流行，直到1960年初中華漆廠設立動畫部，香港才算正式擁有自己的動畫行業。中華漆廠網羅將近30人組成團隊，集中製作廣告動畫。盧子英說：「那時候沒有專人教，都是大家慢慢摸索，他們通常都有繪畫基礎，會畫公仔、畫漫畫，而實際的動畫執行，就要不斷地試，也不是說一畫就成功，要試拍去看看一個動作是否暢順……大家都是一邊做一邊學。」

然而，因管理、成本等問題，中華漆廠不久便停止投資動畫部。但既然創作空間有、器材有、人才又有，當時製作團隊其中二人黃迪和區晴便各自牽頭成立「東方卡通」和「合眾」兩間公司，繼續沿用中華漆廠的動畫班底、空間和器材，直至1966年各自成立工作室。「東方卡通」主要以黃迪、姬約翰和陳定中為主軸，黃迪負責設計，姬約翰負責背景、色彩設計，而陳定中則負責填色、勾線。3人合作無間，帶領「東方卡通」在廣告動畫界闖出名堂，不少經典廣告動畫由此誕生。

黃迪所設計的廣告動畫主要有兩種：真人演員配搭卡通和全動畫，盧子英認為兩者在製作上都各有難處。他以真人演員配搭卡通的廣告為例，會先拍攝真人演員，當年用菲林拍攝，一秒有24格，黃迪等人便會逐格逐格配合演員位置而畫上卡通人物，最後再將兩條菲林合為一個畫面，行內稱之為「composing（合成）」。廣告作品《白貓洗衣粉》裏，真人演員飾演的婦人在盆子裏搓洗衣服時，頸部繫着紅絲帶的卡通白貓在一旁打轉，白貓尾巴變出有泡和無泡的兩款白貓洗衣粉，又緊隨洗衣機滾筒高速轉圈，婦人到超市買洗衣粉時，白貓便會跳進洗衣粉包裝，變回商標。

至於全動畫廣告，便當屬《置富花園》尤為突出。白底畫面出現「置業」、「謀安居」、「富樂」、「滿家園」4組黑色書法字，一群男女老幼從左方走進畫面，並走進「富樂」裏，後來又湧進一大群人，甚至連蝴蝶、小貓等動物都迫不及待闖進去，簡單動畫，配上生動聲效，就算不說一言，廣告承載的信息亦呼之欲出。

最愛迪士尼早期動畫長片

2006年香港電影資料館出版的《香港動畫有段古》載有黃迪的訪問，他提到自己心中最愛的十大動畫都是較早期的迪士尼動畫長片，如《雪姑七友》、《幻想曲》、《仙履奇緣》、《睡公主》等，所以亦如盧子英所言，黃迪畢生最希望能夠製作出屬於香港、屬於自己的動畫長片。「現實是在香港的環境，無論是當時甚至到現在，要做一套動畫長片真的一點都不簡單……黃迪叔在初出道時，也是香港最初開始有動畫的時候，他三四十年的動畫製作生涯當然是集中在廣告製作，而廣告的影響力就是屬於一種普及的、一種跟觀眾接觸的機會……他一直做廣告的同時，也想拍長片。」盧子英如此說。

盼圓長片夢 經年累月製作《神筆》

黃迪在2006年的訪問亦提到小時候看到外國一齣黑白短片，「大概是一隻手拿着一支筆，在牆上畫了一個小丑和墨水瓶，畫完那個小丑就動了起來，更跳進墨水瓶」。黃迪覺得很有趣，爸爸回他說：「是有這種筆的。要是你得到這支筆，畫出來的東西便會動！」黃迪用畢生尋找那支「神筆」，直到1970年代與拍檔姬約翰、陳定中想利用空閒時間製作一部長片，便有了《神筆》這個故事，當時預計時長是80分鐘。盧子英說：「黃迪叔最初真的打算他們3個人，再加幾個同事一起做，不是不行，可能要拍10年8年。」可惜的是，陳定中在1975年離開「東方卡通」，且於1980年代去世；姬約翰亦因為太太離世，無心創作而離開公司，並於1999年離世。「當時只有一些很初步的設定和部分畫稿，黃迪叔一個人繼續做做做，結果10多年後到2000年初，他真的把手上的《神筆》畫稿拍出來，雖然只有8分鐘，但起碼反映了他的理想——真的很想完成一套長片。」盧子英繼續道：「到最後他都是想透過動畫講自己想講的故事，同時透過這個媒介去創作和表現。廣告動畫當然都可以很精彩、很有創意，但始終都是一個很商業的東西，跟一個完全完整的、原廠的動畫作品有很大分別。」

短片獲首屆ifva動畫組金獎

黃迪滿懷想法，又有一手技藝，但在創作的黃金時間卻受制於現實，無奈但無能為力。長片不成，短片尚且可一試。黃迪在1990年代先後創作出幾乎一手包辦的獨立作品：《植菰者之樂園》和《一個除夕夜的故事》，前者更獲得第一屆香港獨立短片及錄像比賽（ifva）動畫組金獎。不足5分鐘的《植菰者之樂園》情節亦相當有趣，放諸現在仍舊惹人深思。引自第20屆ifva再次放映《植菰者之樂園》時的節目介紹：「甲、乙二人展開植菰競賽，引來群眾圍觀，恰有一女孩至，分鮮花與眾人，意謂除冬菰外，鮮花亦友（有）可欣賞之處者。不料此舉觸怒甲、乙，合力將女孩趕走，並率眾人大舉植菰。俟後群菰漸長，遮天蔽日，頓成黑暗世界，眾人方知盲目追隨，鑄成大錯，悔之已晚，噬臍莫及！」

踏入1990年代末，電腦走進大眾視野，1995年美國彼思動畫製作室（Pixar）的《反斗奇兵》面世，可謂是正式開啟電腦動畫的時代，但盧子英說黃迪從沒有用電腦製作過動畫，這些年來一直堅持手繪直到生命盡頭。黃迪晚年仍然經常到數碼港戲院看電影，所有Pixar和迪士尼的動畫電影他都會去看，盧子英說黃迪會跟他聊對那些電影的想法，喜歡不喜歡，哪裏處理得好，哪裏不好，「他一直吸收很多東西，不會就這樣停了下來」。他們最後一次見面是2024年8月，相約飲茶、探訪黃迪在黃竹坑的工作室，「他在我認識的前輩來說，是一個全心全意投入動畫的人……他很喜歡動畫，喜歡看、喜歡創作……他幾十年來都是在動畫這個圈子兜兜轉轉，我覺得這樣的人全香港只有他一個」。

黃迪手執自己那支「神筆」一筆一筆手繪出來的執著，大抵是他對抗這個變化太快、遺忘太快的世界的方法。這不禁讓記者想起近來用AI生成宮崎駿畫風的爭議，日本當代動畫大師、香港第一代動畫師，或許正是在用畢生向世界證明手繪畫風不可代替。

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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