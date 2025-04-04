【紐約】超級小學生：Laura Owens

展覽的其中一個展廳，被深綠色牆紙覆蓋，上邊偶爾有絲網印刷和厚厚的一層顏料筆觸，花卉草木，天空雲朵，重重疊疊，像一座充滿舞台感的幻想花園。（Matthew Marks Gallery提供）

【明報專訊】紐約近來最熱門的展覽，Laura Owens在切爾西Matthew Marks畫廊的個展肯定算一個。Laura Owens生於1970年，在洛杉磯生活，自1990年代起以突破常規的繪畫作品嶄露頭角。她的創作融合許多工藝和材料，例如絲網印刷、電子印刷和手工書等，打破了純藝、裝飾藝術和手工藝的界限。

走進畫廊，第一件作品很容易被忽略——它看起來只是一張普通的畫廊前台桌子，實際上經過一番改造，處處是機關：桌上的一卷膠帶緩緩滾動；把筆插進藍色的筆座，旁邊的老式座機會微微震動；翻開桌面上手工書的封面，一個抽屜突然彈開，露出五六本精緻的小書。

手工書是這次展覽的重頭戲。一個展廳裏放了許多像珠寶盒的大盒子，每個都藏着可從不同方向拉開的抽屜，每個抽屜都放着一本獨特的書。有些是藝術家本人做的，有些像是小孩的鉛筆塗鴉本子，有些則是她收藏的書。主題也相當隨機，例如，有一個盒子裏全是關於藍莓的畫和書。

Laura Owens的作品趣味，像是一個會在課上走神、偷偷在桌下做手工的小學生，只不過她把這些都做到了極致。這些盒子製作得十分精巧，把手有時候是一根煙頭、一支鉛筆、一個迷你信封，或者一片葉子（當然都是塑膠做的）。現場十分熱鬧，觀眾不斷拉開抽屜，攤開手工書，氣氛像是參加手工市集。

Laura Owens似乎不喜歡拍照，網上的照片只有幾張，她也沒有社交媒體帳號。照片裏她都有一頭蓬鬆的棕色長髮，表情嚴肅拘謹，戴着超大的透明塑膠框眼鏡。她對要成為藝術家這件事情一直很嚴肅。《紐約客》2017年一篇寫她的長文中提到，十幾歲的Laura聽到她母親的建議，說未來可以教小孩子美術或者做商業藝術，她難過得落淚說：「難道你不覺得我的作品可以在美術館裏嗎？」

她的創作靈感和媒介似乎來自四面八方，很難概括。抽象繪畫、Photoshop、流行文化、牆紙設計、紡織品、兒童繪本、民間藝術等等，都有體現。她擅長用畫面構建沉浸式的空間。展廳內，四面牆都是她的大幅油畫與配套的牆紙，牆角纏繞着電線，畫上的陰影真假難辨，色彩輕盈如奶油蛋糕。另一個展廳，被深綠色牆紙覆蓋，上邊偶爾有絲網印刷和厚厚的一層顏料筆觸，花卉草木，天空雲朵，重重疊疊，像一座充滿舞台感的幻想花園。每隔幾分鐘，隱藏在牆上的小門會隨機打開，露出背後的畫作—— 一個小小的遊樂場。

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網站：www.linqiqing.com

編輯：鄒靈璞

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]