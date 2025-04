餐桌共學：邊境行腳速寫：嘗味客家

next

【明報專訊】連日濕冷的下雨天後,感恩迎來陽光普照的星期日。我參加了速寫香港(Urban Sketchers Hong Kong)的活動,游走沙頭角、荔枝窩和梅子林。速寫香港跟國際城市速寫社群(Urban Sketchers)不僅「一畫一世界」(show the world, one drawing at a time)的理念一脈相承,連發起人的背景都很相似,核心成員大都是建築師。今次更有熟悉香港歷史建築與保育的建築師兼教授帶路,沿途講解當地歷史與文化,是一趟充實的寫生探索之旅。

禁區邊境

旅程起點與終站為沙頭角。拿着禁區許可證進入沙頭角,在關閘前有種要進入異世界的奇幻感。沙頭角墟雖繁盛不再,但建築物殘留着昔日墟市熱鬧的痕迹。新樓街仍封存在1930年代,騎樓建築令我聯想到檳城的喬治市。新樓街旁,滿佈監控鏡頭、有公安防守的一渠之隔,對面居民熱情向我們揮手,我們也大力揮手回應;他們拍照,我們也拍照。我失笑,兩邊都像遊人,同時也是動物園。前面滿堆雜物的屏障竟就是邊界,中英街就在咫尺,身處的恬靜安寧與屏障後的熙來攘往成強烈對比。對於我這個被長假就北上玩樂的原生家庭視為異種的人類來說(回鄉證過期多年,人生遊內地不多於10次而且水土不服,反在南印度和尼泊爾短住都能迅速適應),看着那條我也許不會再越過的界線,風景錯亂而超現實。在沙頭角邨閒逛一圈,偶爾被居民好奇打量,我都點點頭,有「打擾了」的不好意思。沙頭角邨被譽為最快樂的社區,居民連結緊密,大門常開,是極少數沒裝防盜大閘的公共屋邨之一。政府在2022年6月開放沙頭角予旅行團,2024年1月才開放個人遊配額;在此之前,訪客須由沙頭角居民代表申請禁區許可證。然而開放後為沙頭角帶來的經濟效益及對居民的影響,仍有待觀察。

客居家族

從沙頭角搭乘預約水上的士,沿着浮桶串成的海域邊界,航行約15分鐘可到達荔枝窩。荔枝窩具300多年歷史,被紅樹林和風水林環抱,是香港最古老、規模最大、保存最完好的客家圍村之一。客家人的起源能追溯到中國中北部河南附近的黃河平原。在4世紀初(約東晉時期),北方外族入侵迫使客家人向南逃亡,從此成為到處遷徙的移民族群。「客家」的字面意思是「客居的家族」,遷移令他們到哪裏都是較晚遷入的過客,中國社會輕蔑且排擠這些移民。為重建家園,客家人到偏遠的高地或荒廢的瘠土這類無人問津的土地上定居,所以有說「逢山必有客,無客不住山」。每次朝代交替,戰亂都迫使客家人大規模遷徙,到唐末至南宋(907年至1279年)的近400年間,客家人與非漢族群共存在閩西相對封閉的環境中,才鞏固了其語言、文化與身分認同。客家人善於開拓,有着堅韌勤奮、刻苦耐勞的精神,無論落腳何處,都能生根茁壯。長途大規模遷徙持續至19世紀。清末時期,客家人參與太平天國運動,餘黨遭清軍追剿,倖存者與難民被迫逃往東南亞、台灣,甚至美洲。現今,客家人流散世界各地,遍佈全球。

荔枝窩復興

清朝初期實施遷界令,康熙年間復界,鼓勵各省客家人遷入沿海地帶(包括香港)開墾荒地,其中落戶荔枝窩,成為原居民。1950年代是荔枝窩的全盛時期,有說人口達千人。二戰後,英國殖民政府鼓勵原居民移英以增加勞動力,加上香港急速城市化,村民遷到都市謀生。60年代末,荔枝窩人口開始凋零,1990至2000年代,更近乎荒廢。近十數年,一些年長村民退休後回流,希望在荔枝窩安享晚年,落葉歸根。2013年,大型企業組織開始資助荔枝窩活化計劃,香港大學、回流的村民及長春社等推動可持續發展的組織結伴,相繼投入復興項目,修復舊屋,並復育耕地,包括種植稻米、馬藍(香港原生客家藍染植物)、薑黃和咖啡樹等。2020年,荔枝窩的鄉郊文化景觀獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎。2022年,部分完成復修的村屋取得賓館牌照,接待遊客體驗客家生活,希望公眾能深度認識荔枝窩傳統文化。

客家之味

只有一天的速寫之旅時間倉卒,未能深入探索客家文化,幸有沙頭角村民藝術家為我們在荔枝窩預訂客家午餐,讓我們能淺嘗客家風味。客家菜屬鄉土料理,鹹、肥、濃,分量大是它的特色。因客家人生活艱苦,勞動量大,需要補充鹽分和能量。由於物資匱乏,便物盡其用,靠山吃山,以野菜粗糧為主食,烹調方法以蒸煮為主。客家人大多居於內陸山區,因此較少海鮮菜式。然而,隨着客家人遷徙至各地,客家料理也因應當地食材而調整變化,當中能看到其節儉務實、靈活兼容的智慧。例如客家人遷到南方,想吃北方餃子,但缺乏麵粉,於是以豆腐代替麵皮,變成客家釀豆腐。客家人落戶海鮮資源豐富的香港和新加坡,便將海產入菜。台灣的客家人善用地道食材,創造出台式客家菜。世界各地客家菜都獨具特色,但同樣樸實粗獷,直率無華。從前客家人只在節慶時才吃肉,如今資源豐富,肉食成了日常。城市人一般較少體力勞動,現在吃到的客家菜多經過調整,少了昔日的濃膩與重口味,較均衡清淡。

當天午餐除了經典的鹽焗雞、客家釀豆腐和蒸水蛋,我最喜歡那道客家燜豬肉,肥而不膩,入口即化。飯後得走20分鐘去梅子林,需要能量嘛,便多添半碗飯,把墊在豬肉下的梅菜和木耳也掃精光。回家後,心心念念想要煮一次,找到陳家廚坊的食譜。書中提到各地做法大同小異,風味卻有所不同,變化主要來自配菜,有放香菇、梅菜、木耳、酸菜的,也有放辣椒、酸筍和酸豆角的。我根據記憶中當天嘗到的味道,調整了食譜的香料搭配,除了梅菜和木耳,也依自己喜好加入客家鹹酸菜。煮好後發現,午餐的燜豬肉雖然樣子是燜豬肉,但入口即化的質感,應是近似扣肉的做法,把燜好豬肉放入大碗,連配菜和肉汁隔水蒸,需多花1至2小時。但省時的燜豬肉,也很不錯,可連下兩碗飯。

客家燜豬肉。食譜

【材料】

‧本地巴庫豬五花腩……300克

‧梅菜……60克

‧酸菜……30克

‧乾木耳……20克

‧蒜頭……2瓣

‧薑片……8克

‧水……約240毫升

‧冰糖……6克

‧生抽……1茶匙(6克)

‧老抽……1茶匙(6克)

‧客家黃酒……180毫升

【五香。材料】(共3.4克)

‧桂皮……1克

‧八角……1顆(1克)

‧花椒……1/2茶匙(0.6克)

‧丁香……4至5顆(0.5克)

‧小茴香……1/3茶匙(0.3克)

【做法】

1.用茶袋將香料裝好,封口

2.蒜頭去衣切半;木耳泡水至軟化後切段

3.五花腩洗淨後放入鍋內,加入室溫水,以慢火加熱汆水

4.汆走雜質後以清水洗淨,用廚房紙吸乾水分,放到鍋中半煎炸至兩面金黃,瀝油備用

5.梅菜和酸菜泡水10至15分鐘,揸乾水分後切小段。大火熱鑊,放1茶匙油,將梅菜和酸菜爆香,備用

6.以大火把鍋燒熱,加入2茶匙油,爆香蒜頭和薑片,加入水、香料包、冰糖、生抽和老抽,水滾後放入五花腩和黃酒,轉小火加蓋煮20分鐘,五花腩翻面,再煮20分鐘

7.香料包撈起丟棄,五花腩切塊,連木耳、梅菜和酸菜放回鍋中,以中火煮至收汁,約30分鐘。完成

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

