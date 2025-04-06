【明報專訊】人類把動植物分為本地和外來種，九龍山一帶（即金山及獅子山郊野公園）的恆河猴（又稱普通獼猴，Macaca mulatta），是這分類法中異數。原生港島林區的恆河猴，早在上世紀中因市區發展絕迹；目前九龍的猴群，是一戰期間被引入香港，再繁衍而來。猴子搶食常有見聞，去年香港更首次有人感染「猴疱疹病毒」離世。猴群要求生，總數約2000隻的牠們，選出一代代「猴王」保護同胞，有如港人年底將選出下屆立法會議員為民發聲——選民登記於今月底開始。愛猴人士稱近代猴王為「孖趾」、「阿七」和「骷髏頭」，對於被猴群襲擊過的人而言，這些名字聽起來可會像惡霸？

簡介：香港由治及興第三年，發展的多方面都與都市動物連上關係：禁餵野鴿、補償候鳥，亦有盼熊貓帶旺經濟，難避免動保質疑：有否考慮過牠們的感受？人類要怎樣感受其他動物的感受？新欄目「動物迷城」先帶大家透過洪忠傑的插畫與遊戲，探索牠們鮮為人知的一面。

母系社會

目前住在九龍的恆河猴，是特殊的外來動物，非原生，卻又跟原生種屬同一品種。1910年代，港英政府建造九龍水塘期間，引入恆河猴清除有生物鹼毒性的植物「牛眼馬錢」。隨後，這批獼猴繼續繁衍。

據時任漁農處濕地及動物護理主任黃始樂於《香港獼猴》一書紀錄，香港另有長尾獼猴和西藏短尾猴兩種外來獼猴，前者佔香港獼猴總數2%，會與恆河猴混合交配；後者則已絕迹。野外生活的猴子，較被圈養於香港動植物公園鐵籠內的10多種猿、猴和猩猩自在。1999年，政府禁止未經批准餵飼馬騮，同年亦發出66張「餵猴許可證」，持證「馬騮王」蔡慶熊曾花2.5萬元買一整個貨櫃花生餵猴。不過，近年許多持牌餵飼員不獲續牌，當山林食物耗盡，猴子要吃，該要搶或偷。

恆河猴與人類的基因（核DNA的鹼基排列方式）差距為6.5%。跟大多數現代人類社會不同，獼猴是母系社會，多數雌猴一生留在同一個族群；社會地位承襲母親；姊妹間愈年輕的地位愈高；其中地位最高的是「核心雌猴（Alpha Female）」，她們帶領其他雌猴覓食、移動和保護族群。

至於雄猴，則需要在成年後離開族群，尋找願意接納自己的群體，或四處流浪。雄猴透過打鬥、威脅或結盟，競逐上位，最高可至「核心雄猴（Alpha Male，即所謂猴王）」，協助母猴保護族群，享有覓食和交配優先權，但亦可能被其他猴趕下台。雄猴的武鬥能力有助其競逐地位，卻不是唯一因素，猴群還會以其他指標，例如威望、保護效果，或誰的臉部偏黑和紅，決定花落誰家。

猴王軼事

黃始樂以猴王為軸，記載九龍山恆河猴族群。首位猴王是「大代」，而結盟甚廣、被稱為「一代猴王」的「亞跛」，則在1970年代初上位，至老死前仍穩坐王位。俗稱「馬騮山」的九龍山在多年來，出現約9個恆河猴族群，猴王包括腿很長的「高腳七」和健壯的「大舊」。

愛猴人士間，相傳「不愛江山愛美人」的故事：猴王「大舊」的後輩「叩頭仔」，也曾任猴王，牠遇上「亞跛」族雌猴「靚女」，並一見鍾情。為了接近美人，「叩頭仔」毅然捨棄權位，可惜牠不獲「亞跛」族認可，最終黯然離開九龍山，感情和事業雙失。

想來這些名字，都是人類起的。大圍美松苑近年常有恆河猴出現，有的從窗戶進入民居取食。居民無心了解恆河猴家族史，只警惕吱吱的猴叫聲。經歷過人類餵食，智商不低的猴子食過返尋味，察覺有人帶着食物或袋子來，便會出手。

被猴子咬或抓傷，染上「猴疱疹病毒」的後果可大可小。猴疱疹病毒多存於獼猴體液，包括口水、糞便或尿液中，人類感染後，有3天到3周的潛伏期，隨後會出現急性發燒、頭痛、水疱等症狀，如延誤治療，死亡率達八成。

其實，漁護署在禁餵令外，還種植果樹，希望恢復猴群棲地的食物量；亦為部分恆河猴絕育，愛猴者毋須太擔心猴子會捱餓。署方近日指，非法餵飼不單違法，也會改變野生動物習性，令其依賴人類提供食物，對市民造成滋擾甚至危險。為此，持牌餵飼員劉鐵柱多年前已克制自己，減少餵飼猴子食物的分量，希望猴子有不需要自己的一天。

猴子的眼光

其實人類對恆河猴的需求，可能比恆河猴對人類的多。恆河猴曾為心理學「母嬰依附理論」實驗動物，又被用來研究愛滋病、伊波拉及新冠病毒。去年特朗普再度當選美國總統，許多人就政策急變叫苦連天。在預測選舉上，恆河猴或許幫得上忙：去年有科學家研究指，恆河猴會花更多時間注視數百場美國選舉中的輸家，比隨機率稍高。雖然這項研究仍在審批階段，但有第三方的學者表示非無道理可言。

第8屆立法會選舉將在今年12月7日舉行，特首李家超表示目標是選出愛國愛港、有能力和有擔當的議員，為市民、香港和國家服務。自政府完善選舉後，參選立法會的建制派候選人競爭激烈。曾調查立法會議員民望和市民認知程度的香港民意研究所，已無限期擱置部分研究，可能會結業；未來港人該靠什麼判斷誰是自己的代議士？恆河猴的眼光，可值得參考？

■遊戲

前任金山猴王「骷髏頭」手臂強壯，身形較其他猴子高大一倍，面形似骷髏頭，雙頰長滿紅點，兩邊有明顯鬍鬚，曾贏得約600隻猴子信服。

假設這版面是一張「選票」，附圖有其他4位歷任猴王。如果你是香港恆河猴，會選誰當大佬？

文˙ 梁景鴻

{ 插圖 } 洪忠傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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