社會實驗：社企舉辦首屆比賽 中學生辯論 精神健康講你聽

【明報專訊】「每一場討論都有影響力，今日各位點樣討論精神健康，亦會影響其他人點樣理解同回應呢個議題。」主持人在開場白說道，寄語各位辯員以負責任、理性及基於事實的方式辯論，避免污名化。首屆「香港中學精神健康議題辯論比賽」總決賽就此展開，賽規與一般辯論賽無異，但主辦的朋輩情緒支援社企Shelter在活動中加入不少巧思，希望傳達「精神健康議題是可以公開地理性討論」的信息。打辯論的人學習能力強又能言善辯，一眾中學辯員是否明瞭賽事背後的真正辯題？

背景

項目：首屆「香港中學精神健康議題辯論比賽」

目的：透過中學生共同思辯，探尋並傳達「精神健康議題是可以公開地理性討論」的信息，促進學界對相關議題的認識及交流，藉此提升學生以至不同群體的心理韌性

人物：朋輩情緒支援社企Shelter、啟迪思維訓練中心有限公司（辯論教育機構）、參賽中學生及老師、專業評判

辦賽緣起：網上討論存偏見

縱使社會對精神健康議題的關注日益增多，但觀乎網上討論，不難發現存有偏見、污名化的評論。「網上的討論，可能只有幾句就完了，完全看不到他推論的過程」，Shelter創辦人細C舉例有人留言精神復元人士（或用帶污名化的稱呼「白卡」）就應該要送入院，「但背後有沒有理據呢？」精神健康辯論賽準決賽其中一條辯題為「港府應取消強制入院制度」，應然性辯題的反方要論證為何不應取消，細C提到反方同學有呈現推論，例如強制入院是最後防線，質疑若取消能否真正保障患者甚至公眾。過程中正反雙方會再作思辯，細C認為這些有理有據的討論，網上難以見到。辯論的本質正是理性討論，靠言之成理的論證、駁論取勝。網上討論可以人身攻擊，但辯論的賽規列明發言「不得使用粗言穢語、作人身攻擊、侮辱或誹謗」，細C留意到當辯員說得激動，有同學會輕聲提醒：「冷靜啲。冷靜啲。」

毫無辯論經驗的細C為何想到舉辦辯論比賽？契機是本地YouTube頻道相繼推出辯論系列，如「試當真」節目「口試王」、「小薯茄」節目「小辯論」，她發現觀眾反應相當熱烈，「原來香港人那麼喜歡看人辯論、看人『嗌交』，很喜歡一起回應、討論這件事」。 小種子就此埋下，再加上「你係咪嬲我呀」一段小學辯論比賽片段去年爆紅，一直推動精神健康倡議的細C因而思考：辯論能否與精神健康掛鈎？

專業機構助制訂賽規、設計辯題

她找來有舉辦辯論比賽經驗的啟迪思維訓練中心協辦，該中心協助制訂賽規，並與細C一同設計辯題。辯題先由細C與Shelter義工構思，選擇中學生能力可應付、且討論時機合適的主題，他們曾考慮設計有關約束的辯題，但擔心學生未必找到太多資料，最終未有採納。每場賽事找來兩名辯論界別人士及一名精神健康界別人士（如精神科醫生、心理學家等）擔任評判，辯題亦會切合是日評判的專長。

辯論常見正反方爭辯對辯題字眼的理解，這次比賽制訂辯題時，協辦機構幫助細C釐清討論焦點。啟迪思維訓練中心有限公司創辦人史迪朗說，賽事不少題目採用雙辯題制，如初賽其中一條辯題甲方為「香港長者自殺問題比學童自殺問題更值得關注」，乙方為「香港學童自殺問題比長者自殺問題更值得關注」，「辯論上一定會知道兩者都要關注，純粹是哪個多一點，不但勝負更公平，同時他們（學生）學的東西更多」。如果只以甲方那辯題作正反辯論，容易令討論失焦，最終若正方勝出，或導致「長者自殺比學童自殺更值得關注」的錯誤觀念。細C希望透過評判給予評語，義工節錄辯論過程並於Shelter的IG發布，大家會明白勝方立場不等同議題的唯一正解。

辯題切身 增學生認知

學生為辯論比賽作準備，過程中吸收不少精神健康知識。冠軍隊伍聖公會林護紀念中學辯論隊的尹凱霖同學表示，以前覺得有精神健康需要的人只佔少數，不太清楚有何支援，現在則更了解政府相關資源。她們在其中一場比賽要論證「輔導員比社工對公眾精神健康更有貢獻」，使尹同學認識了社工和輔導員的角色。決賽評判之一、季軍隊伍華英中學辯論隊負責老師賴老師說，比賽不少辯題與學生有切身關係，譬如學校本身亦設社工或輔導員，「可能學生要不是準備題目，也不知道原來社工和輔導員有分別」。

細C過往教授精神健康急救課程，發現無論活動有多少互動環節，始終是單向傳授知識，「都是我限制了你（學生）的發揮」。辯論卻強調自主學習，學生主動尋找資料、理論與實證，有助他們掌握議題。亞軍隊伍禮賢會彭學高紀念中學中文辯論隊負責老師蘇老師稱，學生準備「於精神健康服務中應用人工智能利大於弊」一題時，曾親身測試ChatGPT能否做到情緒輔導的功能；而學生為另一條有關污名化的辯題蒐集數據時，發現原有認知與現實存在偏差，原來與精神病患者相關的暴力事件只佔極少數。他提到賽事不少辯題為甲乙方比較，學生事前亦會代入對手的立場，推動他們多角度思考議題。

這次比賽的特色之一是設有情境問答環節，對賽雙方需即時代入一特定身分（如老師、社工、家長等），提出與情境相應的解決方法，較貼近角色身分考量的一方會獲頒「專業實踐獎」。其中一題是學生會幹事收到反映，有人濫用心理調適假逃避考試，但也有人因怕被標籤而寧願頂住壓力上課。華英中學的區珮瑤同學對此印象深刻，場上她提出舉辦活動，向同學傳遞要接納自身心理需求的信息，針對濫用則重申假期設立目的。她本身是學生會成員，情境問答有助她反思同學的不同需要。華英中學辯論隊成員詹梓榆同學則說，以前覺得情緒只是一件小事，而輔導無助紓緩情緒，但比賽成為她與朋友討論輔導及情緒議題的契機，令她的想法也有轉變，「當一個人不開心，有個人說會陪在你身邊，這些不單是文字那麼簡單」。

老師反思教學 授業也要聆聽

參賽學校可在比賽前免費參與一節精神健康座談會，由專家分享本地精神健康服務使用情况，這議題當中的歧視、標籤、如何避免污名化，以及保障例子的保密性和不可辯證性。細C留意到有參與座談會的學生，初賽表現明顯更能掌握精神健康議題；而所有參賽學生隨着比賽進程，吸收專家評判的評語，漸見成長，「初賽他們經常都會說『輕生』這個字，到現在已經無人會說」。「輕生」似在暗示事主輕視生命，近年精神健康界別倡議不用「輕生」一詞，而直接描述為「自殺」。蘇老師說，學生準備辯論稿時會互相提醒，避免使用污名化字眼，盡量完整論述，「講一半唔講一半，很容易變成污名化」。學生也漸漸明白場上對精神健康議題的討論，「除了是與對手說之外，也是對大眾說」。

決賽於3月29日進行，辯題為甲方「教育制度須為促進學生精神健康負更大責任」，乙方「家長須為促進學生精神健康負更大責任」。今屆中學文憑試已開考，細C想藉辯題回應當下社會狀態。社會上有意見認為，只要廢除現有高壓的教育制度，學生就可以得到保障；另一方意見則歸因「家長生仔唔考牌」。這些過於簡化的理解是否為真？她期望學生一起認知、探討，「未必有結論，而是我們透過這個思辨過程，彼此得到什麼啟發」。

辯論隊老師與學生一起準備辯題，並觀看賽事，自己亦得到反思。正如決賽雙方曾經爭辯，華英中學的賴老師同意老師身兼教學與行政工作，除非學生行為有異，否則很少花時間與他們探討精神健康議題。禮賢會彭學高紀念中學的蘇老師亦有同感，這次辯論比賽讓他可以名正言順，花時間聆聽學生分享，不單是傳授學業或辯論知識。

由備賽到比賽 見證學生成長

細C特意把精神健康辯論比賽的決賽靠近考期，因每年文憑試也是學生自殺的高峰期，惟使人警覺的數字有否啟發更多認知？她希望不用等到有危機才處理，旁聽參賽同學的訪問、賽場上閒聊，能聽出其改變，「你說改變是否很大？不是。但她們有改變，由初賽、準決賽到決賽，那種成長、意識的提高是有的」。解除污名需時，精神健康界別人士早已警覺避用「輕生」一詞，但賽事反映學生原來未認識，「我們界別共同擁有的知識，是否代表所有公眾的認知和意識呢？這個也是一個小提醒。」

細C認為，精神健康教育可以不止停留於壓力管理的層面，中學生有能力思辨。賴老師眼見參賽學生意識轉變，但因辯論賽人數有限，受惠學生只是少數，「有沒有辦法將這件事，令到多一些同學知道？」星星之火，至少是燎原的第一步。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 楊柏賢、朱令筠、Shelter提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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