真赫曼悲劇 突顯以老護老危機 照顧者不能承受的重

在人口老化、少子化及核心家庭趨勢下，長者的照顧已響起警號。（設計圖片，模特兒與本文提及個案無關，Kiwis@iStockphoto）

【明報專訊】在不少家庭照顧系統中，年輕老者 （young old）順理成章地成為老老（old old）的主要照顧者。但若照顧者是家庭唯一支援，這照顧系統便十分脆弱。照顧者一旦出現狀况，老老的支援便會全面崩潰，最終引致目不忍睹的悲劇。

2025年3月8日看到一則新聞：奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）於美國時間2月26日被發現倒斃家中，享齡95歲。警方在真赫曼的新墨西哥州寓所中，發現他和63歲日裔妻子Betsy Arakawa及夫婦飼養的一頭犬隻，一同陳屍於寓所中。警方曾對二人死因有懷疑，但調查後證實，最先是Betsy感染漢坦病毒身亡，而患有晚期阿茲海默症的真赫曼，可能並未察覺妻子離世，獨自在家中伴屍一周，最後因心臟病去世。

這則新聞使人難過，而最讓人傷感是夫婦雙亡時序。法醫確定63歲Betsy於2月11日死於漢坦病毒肺綜合徵，真赫曼在7天後因心臟病去世。真赫曼患有晚期阿茲海默症，這是一種隨時間不斷惡化的神經退化性疾病。明顯地，一直充當照顧者的妻子出現狀况時，患有認知障礙的真赫曼無法理解或回應，更遑論尋求救援。因此，他只能伴着屍首困在家中，直至7天後失救而死。而更使人感不安的是，悲劇2周後才被發現。根據警方現場報告，陳屍於浴室的Betsy，遺體已腐爛，臉部腫脹，手腳出現風乾木乃伊化（mummification）；真赫曼遺體亦出現腐爛迹象。如果Betsy的死亡能夠及早被發現，真赫曼未必會死亡。

年輕老者「順理成章」充當照顧者

這悲劇不僅是一位受愛戴演員的離世，最使人難受的是他在離世之前的孤苦與無助。這悲劇亦突顯了老齡化社會一個常被忽略、不太受關注的危機，就是在家庭照顧系統中，較為年輕的老者（young old）順理成章地成為老老患者（old old）的主要照顧者。若照顧者是家中唯一支援，這照顧系統便十分脆弱。一旦照顧者出現狀况，被照顧的老老患者便會全面崩潰，最終引致目不忍睹的悲劇。縱使平常看來較為年輕、健康及醒目的照顧者，一旦患上突發疾病或遇上無人能預測的意外時，悲劇仍會發生。這是照顧者生命中不能承受的重啊！

當年邁配偶或父母需要照顧時，較為年輕的妻子/丈夫或子女自然會承擔起照顧者責任。由60或70多歲的young old去照顧80或90多歲的old old，看起來合情合理，香港大部分家庭亦採取了同樣的安排。然而，類似悲劇也常有發生。

2024年8月香港一則新聞，報道了觀塘瑞和街雙屍命案。82歲高齡母親患有高血壓及糖尿病，需長期臥牀，日常起居全靠60歲兒子照顧。因母子失聯數天，業主登門了解情况，發現木門被租客身體頂住，立即報警求助。救援人員趕至破門而入，證實母子均已死亡。據了解，兒子懷疑意外暈倒失救，母親因缺乏照顧而亡。

照顧者忽視自身健康 死亡率高63%

由此可見，家庭照顧者的系統是何等脆弱。尤其是年長照顧者，會隨時因為疾病或意外倒下，甚至死亡；而被照顧者會因此缺乏照顧而失救。所以，我常認為照顧者的健康亟需關注。就以Betsy為例，她肩負的照顧責任是何等沉重。晚期阿茲海默症患者需要全天候長期照顧，就算是相對年輕的照顧者也未必能應付得來，更何况她已是長者。年長照顧者若是家庭照顧長期唯一支柱，照顧者健康也會受到影響。

美國匹茲堡大學曾就照顧者壓力作出研究。他們為151名需長期照顧行動不便親人的照顧者做身體檢查。結果顯示，隨着親人健康轉差，照顧工作日趨繁重，照顧者承受非常巨大的壓力；他們情緒較易抑鬱，患慢性炎症指標上升，免疫功能容易受損，患上心血管疾病，如心臟病的風險亦會增加。研究更將392名，逾66歲的照顧者與同齡非照顧者對照，發現照顧者死亡率比非照顧者高63%。

由此證明，年老照顧者的健康不容忽視；不過，事實往往並非如此。家人生病，對抗疾病就是首要功課，患者自然就是核心。醫護也只會把焦點放在來診病人，較少兼顧陪診的照顧者。病人才是主角，照顧者不是，相信連照顧者本身也抱持患者優先的想法。就以Betsy為例，警方從電話紀錄中發現，事發前兩天她推卻了自己的醫療預約，理由是要照顧丈夫。可見，照顧者總是優先考慮親人的照顧需要，忽視了自身需求及健康警號。

「老老戶」孤立 情緒低落

除此之外，在悲劇中我們看到「老老戶」的孤立感。縱使真赫曼曾經是一位赫赫有名的奧斯卡影帝，但是夫婦倆死後差不多2周才被發現。由此證明，他們生活頗為孤立，這很可能與真赫曼年老患病有關。既然患者已行動不便或無能力社交，照顧者便選擇過退隱的生活。我聽過一名認知障礙症病人的老妻說：「他已變成這樣，癡癡呆呆、亂發脾氣。我又無法控制，為免尷尬，我們盡量少出街。成日留喺屋企。親戚朋友都好少來往，因為他說話『九唔搭八』，人人都怕了他！我也覺得難為情！」

然而，愈是孤立，危機愈大，「老老戶」的照顧者，情緒愈低落，健康只有更下滑。然而，在人口老化、少子化及核心家庭趨勢下，長者的照顧已響起警號。根據最新人口普查數據，香港獨居和兩老戶佔總住戶的35％。相信這數字會持續上升，攀升至一半是為期不遠。

醫護關顧照顧者 智慧家庭監控

因此，我們應多關注問題，預早籌謀，重整資源，為長者及照顧者建立更好的安全網。醫療系統方面，我們可以做多一點，例如醫護在診治病患時，可同時留意伴隨照顧者，尤其是以老護老者，盡可能考慮他們的醫療需求；若發現困難，可提供醫療及支援選擇。

技術支援方面，為長者成立智慧家庭監控，用智能手機偵測跌倒及意外醫療警報；以電話或平安鐘系統定期為長者作健康監測，好讓在危機發生前，及早發現。有些社區已實施自動化系統，每天為長者發出問安電話，萬一系統未能接收安好確定，便會跟進支援。

友善屋苑 避免悲劇發生

在護老問題上，社區資源是重要一環。透過公眾教育建立長者友善社區，容讓患者能在共融氣氛下，與社會保持聯繫。社區支援如日間護理院舍、長者服務中心、鄰舍輔助、同路人支援小組等，可直接提供堅實支援，為照顧者釋出喘息空間。當鄰居或大廈管理員察覺獨居或雙老戶有異常，例如久未收郵件或報紙，沒有按慣常日程出入，白天緊閉門戶全無動靜等，便作出探究。香港老年學會早前在全港推行「長者友善屋苑計劃」，就有物業管理員發現樓上照顧認知障礙症伯伯的太太兩天沒有出門，覺得擔心，上門拍門才知道老太太中風不能起牀，找來家人送老太太往醫院及接走伯伯去照顧，避免了悲劇發生。所以屋苑及鄰舍支援是未來可以發展的方向。

面對未來，每個長者都獲得十足關顧或許只是一個奢想。然而，我仍期待在社群間互相理解及依存下，香港長者及照顧者毋須獨對危機。我們的社會雖已老齡化，但仍是有溫度、有尊嚴。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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