巴西直擊森巴巡遊 狂歡激發社區效益

每間森巴學校選出的皇后數量雖然不同，但她們都需要擁有過人的舞技及體力，才能跳足70至80分鐘。（周群雄攝）

在打頭陣的隊伍中，會發現有一隊由地區長者組成的行列，他們雖然不會大跳森巴舞，但卻會獲得全場觀眾的拍掌致敬。（周群雄攝）

【明報專訊】森巴嘉年華是巴西的文化圖騰。每年2月尾至3月初於里約熱內盧舉行為期近一星期的巴西嘉年華（Carnaval do Brasil，又稱狂歡節），吸引全球遊客到訪。在整個狂歡節，有數之不盡的街頭慶祝活動，當中最吸引的自然是雲集當地地區精英隊同場較技的森巴巡遊（Samba parade）賽事，每支表演隊伍均由2000多人組成，全體表演人員均穿上誇張艷麗服飾，隊伍中有多架高逾10米的巨型奇幻花車，填滿整整700米長賽道，震撼程度可想而知。不過，在狂歡熱舞的華麗背後，一場巡遊卻連繫着整個社區的榮耀及經濟效益。

由香港飛至巴西，連轉機大約要差不多30小時。記者2月尾從香港先飛往巴黎，再由巴黎直飛至巴西里約熱內盧，為的就是在薩普卡伊侯爵森巴場（Sambadrome Marquês de Sapucaí）觀看今年森巴巡遊中最頂級組別The Special Group賽事。

森巴文化結合了巴西的音樂與舞蹈，其起源可追溯16至18世紀間，葡萄牙將大量非洲黑奴送往巴西，令非洲音樂和舞蹈與巴西本土文化融合。森巴音樂以節奏鮮明、活力四射的風格著稱，舞步快速流暢，結合誇張的肢體舞動和華麗服飾，營造熱鬧氣氛。出發前，記者雖已看過不少相關活動影片和圖片，但當由2000多名穿上華麗民族服飾、多部近10米高花車組成的表演隊伍在眼前經過時，感受還是遠比想像中震撼。

每隊2000人舞動 多架10米高華麗花車

有41年歷史的薩普卡伊侯爵森巴場是一個專為森巴巡遊比賽而建成的開放式場地，採用「凹」形設計，中央設有一條長約700米的賽道供參賽隊伍表演，賽道兩邊則建有分為13個觀賞區域的看台，貴賓席設於地面最靠近賽道的地方，讓貴賓們可清楚看到舞者的每一個表情和動作。比賽於晚上10時開始，在距離比賽開始前半小時，記者從入口處幾經辛苦才擠入貴賓席區域，現場氣氛已經非常熱鬧，有的觀眾正在最後補妝，亦有觀眾忘形跳舞。

巡遊正式開始前，現場燈光變暗準備迎接各隊進場，而節奏強勁的森巴音樂響起後，大會隨即在起點位置向上空發射多枚煙花，第一隊「森巴學校」（escolas de samba）Unidos de Padre Miguel（下稱UPM）隊伍正式進場，隊伍必須用盡70至80分鐘時限，讓2000多名表演者與多部花車整齊有序地一邊表演，一邊通過賽道，表演者要在音樂、舞蹈、服飾等10個評分項目上避免失分。每支巡遊隊伍會分為多個小隊，包括每隊數十名穿上相同服飾及同樣舞步的「Wings（或Alas）」、多架巨型花車（Floats）、持校旗舞動的Flag Bearer及其守護者（Escort）、穿著最華麗奪目衣飾的Queen，以及由200多人組成的敲擊樂團。持旗手及皇后的搖曳舞步固然賞心悅目，但數十名打扮一致的舞者同時做出相同旋轉動作及舞步，加上巨型又機關重重的花車，都為現場觀眾帶來不同程度的視覺衝擊。

整場演出不僅是強勁節拍音樂和舞蹈，而是有組織、有故事的表演。原來每支隊伍早在一年前已開始構思巡遊故事主題，內容有講述巴西歷史、宗教、傳說或文化，當決定了主題，接着要設計花車、服飾及主題歌曲。由於整支表演隊伍有二三千人，又有多架巨型花車，再加上服飾及花車都要設計裝飾得非常細緻，所以一場70多分鐘的表演，背後需要一年時間預備及綵排。而作為最高級別賽事The Special Group會分3晚舉行，每晚有4支隊伍輪流上場。賽事由晚上10時開始，要睇足全場，差不多要6小時多，堅持睇到完場的觀眾就要捱通宵。不過現場所見，在第三隊表演期間，部分觀眾已經開始離場，相信留守的觀眾大部分都是該隊伍的支持者吧！

「皇后」來自貧民區 5歲起學森巴

事實上，記者雖然第一次在巴西觀看森巴巡遊賽事，私下卻特別着緊UPM的演出，除了因為這支隊伍在相隔50多年後首次重返頂級組別，還因為記者在賽事前兩天曾到訪隊伍身處Vila Vintém貧民區的森巴學校，跟部分隊員了解森巴巡遊賽事的意義。原來單在里約，就有差不多100間森巴學校，而能參與The Special Group賽事的12支隊伍均分別來自這些學校。雖然稱之為學校，卻沒有傳統學校那種正式教育體制，成員都由當地居民組成，予人感覺更像是香港昔日屋邨的「互助委員會」般。

巴西青少年犯罪率高，家長為免子女在街頭學壞，均喜歡帶子女到各間森巴學校學舞。今年22歲的Andressa Marinho是Vila Vintém土生土長的居民，她5歲起已經踏上森巴之路，從昔日在兒童表演團體中扮演小公主的角色，至去年終被選為UPM巡遊隊伍其中一個重要角色——敲擊樂團皇后（Queen of Percussion），Andressa負責站在270人組成的樂團前，以強勁的森巴舞技帶動現場氣氛。「去年我參加了一項森巴舞比賽，雖然沒獲勝，但被學校管理委員會發現了我的才能，並讓我擔當這個重要崗位，能夠代表整個社區參加比賽，我感到非常驕傲。」Andressa說。無論在學校內的示範表演，還是在賽場上比賽，她一舉手一投足，都散發着森巴女郎的自信風範。想不到作為單親媽媽的她，原來曾患上焦慮及抑鬱症，她說以往身兼舞蹈老師和編舞師，同時兼顧劇場和模特兒工作，幸好得到學校成員支持才得以走出難關。她說雖然學校沒有限制區外人加入巡遊隊伍，但因為隨着賽期接近，籌備及綵排活動會愈來愈密集，因此參與活動的人幾乎都居住在這個社區中，感覺就像一個大家庭。

創造職位 帶來經濟效益

負責管理敲擊樂團的Mestre Dinho表示，森巴巡遊賽事除了為當地人、遊客帶來熱鬧歡樂外，更大程度上能為社區帶來經濟效益，賽事規模愈大，隊伍所獲得的資助金額愈多，就更能在社區中創造更多職位。即使隊伍中並非所有參與賽事的隊員全部受薪，但很多居民仍願意以義工身分出一分力，特別是今次UPM能重返頂級聯賽，對整個社區來說絕對是一件十分光榮的事。被問及會否擔心表現出色的團員被挖角？他大方說「轉校」是很平常的，因為大家都會渴求有更好的表演或發展機會，所以如有其他實力雄厚的學校出更多錢，或所屬學校被「降班」，團員都有可能離開，但他強調居民都理解這是一份工作，所以不會有被背叛的感覺，反而會為對方高興。

在離開Vila Vintém社區前，UPM還特別為記者們舉辦一場小型巡遊活動，並邀請大家一同參與。雖然我們一行人都表現得雞手鴨腳，但在那歡快的森巴音樂和熱情舞步中，我們都能感受到這個大家庭的和諧氣氛，比起純粹在觀眾席上欣賞巡遊賽事，這段經歷更能讓人留下深刻印象。

■有片睇

直擊巴西嘉年華盛况

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文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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