GADGET：戶外活動好知音 防水無線喇叭 投奔初夏

搶眼度高--Powerbeats Pro 2貫徹Beats愛玩色的品牌傳統，在黑色和灰色外還有極搶眼的紫色和橙色。（品牌提供）

開放式設計--FreeArc是HUAWEI推出的首款耳掛形開放式耳機，支援快充功能，只需充電10分鐘即可使用3小時。（品牌提供）

一拍配對--Sound Joy 2設有NFC功能，只需將支援NFC的手機一拍機身即可配對。如在近距離內將兩部Sound Joy 2同時輕輕一搖，便可配對為立體聲輸出。（品牌提供）

隨時更換--Flip 7改用插釦式設計，跟機有兩種帶釦，分別是掛繩和登山釦，用家可因應需要更換。（黃志東攝）

可拆挽帶--Charge 6機面只有3個按鍵，但當使用藍牙連接手機後，可透過專用App操控更多功能；手挽帶採用可拆式設計，用家可在有需要時才安裝手挽帶。（黃志東攝）

兩機登場--JBL最近推出兩款防水藍牙喇叭，分別是Charge 6（上）和Flip 7（下），前者功能更強，後者則勝在輕便易攜。（黃志東攝）

【明報專訊】熱愛戶外活動如行山、露營或玩水上運動的人，準備好迎接夏天了嗎？眾多裝備中，具備防塵防水功能的電子產品總是不可或缺。而不少生產商亦趁着這個時機推出新產品，例如無線喇叭、耳機等，讓用家可以安心到戶外，盡情享受大自然！

JBL AI調音揚聲器 低音勁高音準

1米高抗跌 減損壞風險

戶外活動其中一個常用裝備，自然是防塵防水的無線喇叭。最近JBL推出全新的Charge 6和Flip 7防水藍牙喇叭，高階型號Charge 6支援IP68雙防標準，即防塵（完全防塵）與防水（可在1.5米深清水浸泡30分鐘）。除此之外，生產商還特別增強機身外殼的堅固度，能抵禦1米高跌落地面的撞擊力，減少跌壞風險。

長播24小時 支援反向充電

Charge 6的一大新賣點，是引入全新的AI Sound Boost音響技術，可透過分析音源來提升輸出音效的質素，配合53×93mm的低音單元和20mm高音單元，不但低音有保證，亦能有效減少高音的失真率。此外，它也支援Auracast多喇叭串聯功能，除了可無線連接兩個Charge 6喇叭播放立體聲效，也可無線連接多個JBL喇叭一同播歌，方便在廣闊的活動空間中使用。

Charge 6內置4722mAh電池，最長播放時間達到24小時，並可透過內置的playtime boost功能延長播放時間4小時。喇叭亦支援反向充電，手機無電時也可當成流動電源使用。值得一提的是Charge 6支援快充功能，充電10分鐘即可使用150分鐘。

輕巧版本 插釦式掛繩更靈活

至於JBL同期推出的Flip 7藍牙喇叭，同樣支援IP68防塵防水標準和1米耐跌，也內置專利AI Sound Boost技術；而且Flip 7比Charge 6體積更細，帶出街更方便，不過就換來較短的使用時間，只能連續播放14小時（可使用playtime boost功能延長2小時）。為更方便用家使用，Flip 7將上一代的掛繩設計加以改良成為插釦式設計，用家可自行選用，以應付不同的使用習慣或活動需要。●

JBL Charge 6 / Flip 7規格

無線連接：藍牙5.4

頻率範圍：56Hz至20kHz / 60Hz至20kHz

音樂播放時間：24小時 / 14小時

體積：228.8×98.5×94mm / 182.5×69.5×71.5mm

重量：0.99kg / 0.56kg

售價：$1399 / $998

查詢：2955 1168（Thinking Group）

HUAWEI 4單元音效喇叭「一拍即合」

除了JBL，HUAWEI亦推出新一代防水藍牙喇叭Sound Joy 2。雖然它沒有1米跌落緩衝保護力，但支援IP67防塵（完全防塵）防水（最深1米清水浸泡30分鐘）規格。Sound Joy 2內置4單元音效系統，其中20W的跑道形碳纖維全頻喇叭設有高靈敏度震膜，配合自家的低音增強算法，低頻可達50Hz。機內採用以Push-Push聲學架構設計的對稱式被動輻射器，能令低音效果更突出；高音部分則使用10W圓頂形絲膜高音喇叭，高頻可達20kHz，整體播放表現出色。

100部喇叭串聯同步播放

Sound Joy 2內置8800mAh容量電池，可連續播放26小時，而且支援40W快充技術，充電10分鐘便可使用1小時。如果想在大範圍播放音樂，Sound Joy 2最多支援100部喇叭串聯同步播放。如果用家有使用同廠的智能手表，更可透過手表屏幕去切換音樂或調整音量。●

HUAWEI Sound Joy 2規格

無線連接：藍牙5.2

頻率範圍：50Hz至20kHz

音樂播放時間：26小時

體積：202mm（高）×73mm（直徑）

重量：700g

售價：$999

查詢：8128 8810（HUAWEI）

HUAWEI C形橋開放耳機 無拘束街跑聽歌

如果你是跑步愛好者，可考慮HUAWEI最近推出、自家首款開放式藍牙耳機FreeArc。外形上採用C形橋耳機設計，掛耳部分則為S形曲線，能減輕耳屏壓力；加上140°三角支撐結構和重心天秤均壓設計，長時間佩戴可減低不適感。

雙收音咪＋三重降噪 通話清晰

音色方面，FreeArc配備17×12mm高靈敏度驅動單元，結合對稱聲學結構、動態低音算法和自適應等技術，提升低音和高音的表現。為了令聲音更準確傳入耳道，耳機內置反向聲波系統，有效減少漏聲。另外，耳機設有雙收音咪和三重通話降噪技術，即使在戶外通話，音質依然清晰。

FreeArc是廠方首款達到IP57防塵（部分防塵）防水等級的耳機，同時也特別配備防水收音咪。耳機單次充電可連續播放7小時，若配合充電盒，使用時間可延長至28小時。●

HUAWEI FreeArc規格

無線連接：藍牙5.2

音樂播放時間：7小時（耳機）/ 28小時（配合充電盒）

體積：約45.4×8.35×47.5mm（耳機）/ 約67.8× 67.8×26.5mm（充電盒）

重量：8.9g（耳機） / 67g（充電盒）

售價：$999

查詢：8128 8810（HUAWEI）

Beats心率估算耳機 Apple晶片減耗電

Beats新推出的Powerbeats Pro 2入耳式藍牙耳機，不但可以聽歌，更可估算用家運動心率，一物二用。新機重量比上代輕20%，在入耳部分旁設有心率監測感應器，能每秒發出上百次脈衝，測量血液流動來估算心率，並將數據傳送到手機的運動應用程式分析。用家亦可隨時關閉心率監測功能，以減低耗電。

僅IPX4級別防水 小心清洗

為提升耳機效能，Powerbeats Pro 2內置低耗電量的Apple H2晶片，還有語音加速感應器和3個收音咪。它內置主動消噪功能（ANC）以消除環境雜音，用家亦能隨時切換為通透模式，聽音樂時可接收環境雜音。更值得一讚的是，Powerbeats Pro 2比上代增加不少功能，但續航力不跌反升，耳機充電後可使用10小時，比上一代多1小時，配合充電盒更可提供使用45小時；它也支援無線充電與快充功能，充電5分鐘即可使用1.5小時。不過，需留意耳機只支援IPX4防水（可阻擋濺潑液體），不能抵受水柱或完全浸水，清潔時切忌直接用水喉冲洗。●

Beats Powerbeats Pro 2規格

無線連接：藍牙5.2

音樂播放時間：10小時（耳機）/ 45小時（配合充電盒）

體積：45×41×24mm（耳機）/ 75×66×34mm（充電盒）

重量：8.7g（耳機）/ 69g（充電盒）

售價：$1999

網址：■www.beatsbydre.com/hk-zh

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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