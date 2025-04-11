遴選擴大業界參與 威尼斯雙年展 香港改群展策劃添難度

【明報專訊】威尼斯視藝雙年展（VB）自1895年創辦以來，一直是國際藝壇盛事。香港自2001年開始參與其中「外圍展」，近日藝發局宣布，明年第61屆VB香港外圍展將由香港藝術館（MoA）策展，取代之前6屆負責的M+博物館，並將改以群展形式策劃。策劃方式幾經改變，有聲音指機制不透明，又有人認為策展結果才是重點；兩難將如何平衡及取捨？

MoA總館長莫家詠透露，MoA現時正為明年兩個舉辦的展覽確立名單：一是明年5月的VB香港外圍展，改以群展形式舉行，參展藝術家人數為「幾人」；二是「香港盛匯超級三月」於MoA舉行的展覽。兩個展覽的名單將一併透過本次威尼斯雙年展的遴選確定，兩展參展者不會重複。展品同以「何謂好的香港藝術」為框架，香港展覽更突顯城市背景，而MoA亦會按慣例，為參展VB香港外圍展的藝術家回港後籌辦回顧展。

改與MoA聯手 盼激發新思維

今次香港藝術發展局委任MoA團隊策展，而不是M+，亦非由個別策展人主導。藝發局副主席楊偉誠表示，是希望激發新思維。MoA月前邀請香港大專院校提名教職員和畢業生，亦邀請藝發局、西九管理局提名本地藝術家，加上康文署轄下機構過去5年曾委約創作的藝術家，組成現在逾200名藝術家的提名名單，其中約150人已呈交作品集。

莫家詠表示，遴選委員會將在下月初步選出50名藝術家。到第二輪遴選，再要求藝術家遞交作品或計劃書，最後選出合共約20至30名藝術家參與兩個展覽，預料最快7月公布結果。當中有幾名將參與威尼斯雙年展，原則上會展出遴選時提交的作品；至於最終名單裏未能參與VB香港外圍展的藝術家，則會於MoA明年3月的展覽展示作品。

她表示這做法可擴大業界參與，但關於遴選委員會，她只透露由本地、內地和海外專家組成，包括MoA人員，遴選標準包括可行度、原創度和體現香港特色。她續指，未能明言名單有否包括個別獨立策展團體，如Para Site藝術空間；具體藝術家名單將在稍後公布，惟預計不會公開遴選討論紀錄。

MoA定義明年的VB香港外圍展為「邀請展」而非「委約展」，獲邀藝術家可提交全新或3年內創作的作品參與遴選，館方會支付一定酬金，但沒有委約費。財政方面，2013年M+接手主辦威尼斯雙年展香港館時，預算由前幾屆不過400萬元飈升至約960萬元，當中藝發局資助和M+撥款各佔一半。楊偉誠和莫家詠表示今次將從政商各界尋找資源，或亦允許藝術家自行找贊助，不局限任何可能。

要熟悉國際藝術 又要公平遴選

藝術家、中大藝術系客座教授陳育強曾在2005年參與VB香港外圍展。他提到今次也收到提名邀請，但指「我都去過，費事同人爭」，未有呈交作品集。

為何藝術家對VB趨之若鶩？陳育強說因為其夠老牌，參展是生涯指標，但不一定能夠提攜藝術家的國際前途，仍要靠中間人推廣；M+、Para Site藝術空間（2003及2009年策展）及張頌仁（2001年策展）就做得不錯。楊偉誠亦言，VB香港外圍展每屆參觀人次近10萬，是對外文化交流的旗艦項目。

回顧歷年VB香港館策展過程，2001年藝發局與康文署組成聯合小組，提名再選出策展人；其後5屆公開徵集策展計劃書，再由評審小組選出合適的策展人；2012年6月藝發局改委M+策展，由M+策展團隊揀選藝術家參展，之後幾屆雖加入客席策展人，但仍摒棄過往公開徵集的做法，時有藝術界人士批評「黑箱作業」，更發起聯署抗議。

相較而言，今次VB香港外圍展沒有公開徵集策展人，但MoA在遴選環節中納入更多藝術家。只是，仍有圈內聲音指做法未能涵蓋部分藝術家——若沒參與過今次MoA合作機構的活動，或不曾於本地院校接受藝術訓練，便未必有提名機會。莫家詠沒否認，在外地接受藝術訓練，偏好於非官方機構擺展的藝術家難獲提名，但回應事情需循序漸進，日後再有機會策劃威尼斯雙年展外圍展時會改進。

陳育強認為MoA的做法較M+透明，但要評論這機制好不好，仍言之尚早。他補充即使機制符合「公平公開公正」原則，亦不一定選出讓業界驚喜的作品，因為國際藝術社群獨有一套眼光。

每屆威尼斯雙年展主題都不一樣，策展人可以怎麼回應？陳育強說要靠經驗判斷，在策展上，要讓香港藝術作品「夠sharp」（醒目）。他說明香港外圍展的觀眾群有二，一為國際當代藝術圈，二是本地藝術圈和市民。要熟悉國際當代藝術潮流，才能說服前者，但對後者來說，公平遴選機制可能不可少；兩者要求不一，形成兩難。

「我們不知道M+怎麼揀藝術家出來，但我又覺得他們揀得不錯，吹佢唔脹。」他續指，M+團隊與國際當代藝術圈緊密聯繫，甚至本身便是圈中人，所以能擊中目標；代價是被指遴選標準不透明。「MoA或許正在補做M+沒做到的事。」陳育強說，MoA機制中評審小組名單很關鍵——未公布，如果具傳統博物館背景的評審佔多，MoA會否需要遵從他們意見，以慣例策展？或是破格也可以？

藝評人約翰百德（John Batten）則指，歷來都有圈內人不滿M+獲委任策展的做法，甚至鬧上法庭。但他認為M+接手後，邀請客席策展人及挑選藝術家的過程雖不一定公開，但能確保專業地完成策展。只要最終選中的藝術家合適且有代表地位，「我不真的在乎過程」。香港有許多優秀藝術家，可是約翰百德說未必都適合在VB亮相，關鍵在於是否具備「跨領域實踐能力」，亦要滿足與傳媒交流等諸多條件。

群展更考策展人眼光

細數種種不同，必須數上回歸群展。莫家詠表示今次香港在VB的場地位於主場館入口旁，較以往顯眼。她表示位置比面積（約400平方米）重要，靠良好策展便可解決空間限制。

資深藝評人何慶基指，群展包容面較廣，加上近年不少藝術家移民，能獨撐展覽的不多。群展更考驗策展人眼光，不同藝術家作品能否整體地帶出「強而有力關於香港文化的狀况」，將決定展覽成敗。惟他補充，文化生態的平衡能否培養足夠藝術人才應付每兩年的策展，實令人生疑。約翰百德則認為囿於空間，該場地最多只能容納兩名藝術家。2003年由Para Site藝術空間策劃的第50屆VB香港外圍展，雖由11名藝術家組成Para Site Collective，卻並非各自獨立展出作品，有別於一般群展。陳育強亦表示今次群展人數若接近10人，或要藝術品尺寸配合。

另一邊廂，對MoA明年3月以VB為主題的展覽，讓陳育強想起自2013年後未曾舉辦、廣受好評的「香港藝術雙年展」會否復辦？莫家詠說她未想好明年3月展覽的名字，但此舉並非取代香港藝術雙年展。約翰百德認為這個展覽跟VB外圍展性質不同，應分開選拔，威尼斯雙年展時間緊迫，應優先集中處理。他亦期望藝術家有機會創作適合VB場地的作品，並非僅展示舊作。

「VB是展示香港藝術實力的重要機會，作品大約需要在12月完成再運送到威尼斯，需要盡早決定人選，讓藝術家有足夠時間完成作品。」約翰百德說。若如莫家詠所言，將在5月選出通過初步遴選的50人名單後，最快7月落實最終參展名單，意味藝術家在中間只有不足2個月創作。新人事新作風，成效可供公眾期待？MoA和藝術家們從現在起還有約90天可以努力。

文：鍾卓言、梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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