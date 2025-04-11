地圖撕後重構「烏托島」 尋那似港非港處

烏托島上的人怎樣生活？梁洛熙用鉛筆畫與地圖結合，將真實歷史與想像重組。圖為他想像中被船灣淡水湖淹沒的村莊。（王梓萌攝）

【明報專訊】如若有日離開香港，你會如何拼湊對此地的回憶？是童年遊玩的廣場、日日往返公司到家的那班巴士路線，還是在維港兩岸、太平山頂望見的港九夜色？藝術家梁洛熙（Giraffe）大概會用地圖。在離散與重建的浪潮裏，他將地政總署出版的香港地圖拆開再重組，製成心目中的「烏托島地圖」，再用鉛筆繪下20餘張想像中的烏托島故事與風景，構成展覽「一個人的烏托島」。走入烏托島，路連着路，山仍是山，維港兩岸城市風光，是否一如往常？

自身經驗游走 祖輩所住荃灣居中

「似乎大家都在尋找一個似香港，又不是香港的地方。」梁洛熙說，與朋友聊起移民去向，對方說起目的地是一個「似馬鞍山」的地方。他已經記不起朋友到底去往何處，卻仍然記得朋友的形容。受到啟發，梁洛熙將一幅香港地圖拆開，沿着公路線重新拼接、想像，試圖找尋那個想像中的目的地。

似香港，又不是香港，那座城市是怎樣？用逾一年時間拼成的「烏托島地圖」上，18區變成零散的島嶼和聚落，由海上公路相連；荃灣被欣澳灣包裹，漂浮在城市的正中央；維港將整座城市一分為二，一端是啟德碼頭、一端是葵青貨櫃碼頭……約兩米高的地圖幾乎佔據整面牆，行入展廳的觀眾無一不將臉貼近地圖，睜大眼細看地圖中各處。

「無論是『art啲』的人，還是其他朋友，都會用自身經驗看這件作品。」梁洛熙說，大家會在地圖上尋找與自己相關的地區，比如「住邊度、返工返邊度」。至於他自己，在創作時亦是「用自身經驗游走在其中」，例如阿爺阿嬤公公婆婆「四大長老」居住的荃灣，成為地圖中城市的中心，「成個香港，都由荃灣出發」。「烏托島」的香港仍是18個區，卻被拆散成不同島嶼，「我希望有一種互相凝視住對岸的感覺」。

同場廿餘幅鉛筆畫 歷史結合想像

忍不住想像生活在「烏托島」，站在西營盤，也可透過吐露港凝望油麻地，港島九龍與新界，彷彿沒有距離。在梁洛熙這位「創世者」眼中，「烏托島」中的人們過着怎樣的生活？他指向一旁的鉛筆畫，畫中是船灣淡水湖。「1960年時要起船灣淡水湖，於是浸咗幾條村莊。」梁洛熙根據真實歷史，想像被淹沒的村莊場景——村屋沉入水中，書本與報紙漂浮在水面，「我想，如果一個地方要基建，好多時候被淘汰犧牲的就是文化」。畫旁有淺藍色地圖碎片，隱約見到「淡水湖」與「河壩」字迹，彷彿故事與歷史交織，真實與想像重疊。

在梁洛熙眼中，地圖是「有語境在其中」的物料，地圖中的邊界與區域劃分，是一種「被官方認證的話語權」。將現有地圖拆分再重構，拼湊成自己的「烏托島」，彷彿將話語權握在手中，「每個人對自己生活的地方都可以有自己的理解」。他說，「烏托島」不同於「烏托邦」，「邦，是城邦、國家的概念；而一個地方四面環海，就可以叫島」。他的「烏托島」上，有自然形成的島嶼，亦有人工建造的橋樑，還有兩塊白色的「境外區域」，「代表對未知地方的想像」。

已知的香港，可以用記憶丈量；未知的地方，可以用想像探索。問梁洛熙，他的「烏托島」，要如何去丈量與探索？他說，不如坐船，沿着維港一路漂流，細看水如何流動，城市又如何變幻，「就當我在異地旅遊」。

「一個人的烏托島」

日期：即日至4月27日（周二休息）

時間：中午12:30至晚上7:30

地點：深水埗大南街202號地舖Parallel Space

詳情：bit.ly/42pXloJ

文：王梓萌

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