廖家明與林國鑫雙人展 酒店空中庭園「尋覓」藝術

【明報專訊】旅途上，酒店是中途休息點，而在藝術家眼中，卻可以理解為人生尋覓過程中「從哪裏來，到哪裏去」之間的狀態。本地藝術家廖家明與林國鑫最近在Mondrian Hong Kong酒店舉行雙人展覽「失而復得」（Once Lost, Now Found），分別在酒店40樓的空中庭園與毗鄰酒店的街頭藝術空間The Corner Shop中展出作品，探討各種「尋覓」的故事。

廖家明是以影像創作為核心的跨媒介藝術家，曾在香港舉行3次個人展覽，並入選「WMA Masters 2019/2020」。他的創作主要探討圖像中蘊藏的敘事和權力動態，觸及性別、身體和身分認同等議題。林國鑫也是跨媒介藝術家，曾在香港與日本舉行4次個人展覽，獲選為「聲音掏腰包『藝術家支援計劃』2019-20年度」藝術家，以及獲得「人性的色彩藝術獎2023」。受個人感知和社會現象的相互關係影響，他的作品較聚焦於身分、記憶與情感糾結等主題。兩人是工作室伙伴，他們參考旅人到酒店停留時的語境，為今次展覽定下「尋覓」主題。「酒店通常是到達目的地前的中途站，涉及『從哪裏來，到哪裏去』的狀態，我們認為這與從『失』到『得』的尋覓狀態很相似，故以尋覓為主題。」廖家明說。

「扭卡」反思身分認同

主題聽來太過抽象？其實身體就是身分認同的一部分。廖家明在空中庭園展出的舊作品《創世者3.0》，是以扭卡機為原型的藝術裝置，靈感源自尋覓關係的交友應用程式。他指，男同性戀交友應用程式的用戶，常上載一些不露臉、只露出上半身肌肉的照片，他們主流審美偏好健美身材。當他看到這些相片時，總感覺自己亦會被社會要求變成這種模樣，因此萌生創作念頭。於是他蒐集這些相片，並選取超過500幅相片以訓練AI模型，讓AI模型學習它們的共同點，生成類近圖片。這些圖片中的身體是破碎、扭曲、比例不協調的。他把這些圖片製作成15款閃卡，參觀者可自行使用扭卡機上的硬幣抽卡。他希望參觀者能把閃卡中的身體，與扭卡機上方、他的1:1身體矽膠倒模比較，引發應如何在群體或社會中尋覓定位與身分認同的思考。閃卡背面還印上由AI生成、有關愛情的15款詩句，他特意把當中的重點詞彙留空，讓參觀者自行思索內容。

他在The Corner Shop中展出的舊作《敞開自我》亦與交友應用程式有關。這是一幅大型圖像作品，探討透過應用程式交友，當中肉體親密卻精神疏離的現象。

神枱結合鞋架 演繹移居者矛盾

林國鑫在空中庭園展出的3件新作，皆講述其母親從內地移居香港的往事，探討人在移居異地時遇到的各種狀况。他的母親移居香港時，帶了一個非常易碎的陶瓷觀音作為精神寄託。這種從故鄉移居至陌生地方的事，與香港現時的移民潮有着相似之處，觸發他的靈感。作品《游移之身》是一個有着神枱元素的鞋架組合裝置。林指出，神枱是一種恆久神聖的存在，有說需要放在對正門口的位置，不能隨意移動；鞋架卻能隨意移動，平凡而廉價。他把神枱常見的圖案與紅燈組成鞋架的四腳，並把母親從前上班用的水靴嵌進鞋架中央，打造出矛盾、懸浮的感覺，表達移居時的心理狀態。

另一作品《交錯現實》是母親的一張舊照，是她剛到香港時在家俬店拍攝的。林國鑫認為該照片包含了一種在異鄉建立新家園的欲望，於是把舊照分成6份，並放大貼在紅色、50×60厘米的亞加力膠板上，懸掛在天花板上，讓參觀者自行在腦中拼圖，幻想場景。《小心謹慎》則是一個塗了紅漆的鎢絲燈膽，上面印了一句must be careful。林表示這句話對應母親的故事，亦對應目前的社會氛圍。對他而言，鎢絲燈膽表面的紅色代表一種精神價值，刮去紅漆後顯露出來的鎢絲燈膽黃光卻是一種現實層面的東西，以此表達在人生的尋覓過程中需要多加小心的信息。

人與外界相牽制又相依賴

廖家明在空中庭園展出的《陸上行舟》是一段25分鐘的3頻道錄像裝置，以及3塊印有錄像場景的長布組成的新作品。他近年研究香港原居民的故事，隨着香港變化，他們都在不同程度上失去了身分，例如曾在船上居住的水上人被遷移到陸地居住變成「普通人」。他想研究這些身分變換的群體，了解他們在舊身分中保留了什麼，又如何尋覓新的認同，讓當代香港人反思。廖家明在深入研究時，發現水上人在天后誕時會有「陸上扒龍船」的儀式，因而產生靈感。他拍攝3名演員分別在深水埗新布藝市場、中環香港大會堂紀念花園、油麻地果欄這3個曾經鄰近碼頭的地點，模擬在水上保持平衡的表演。影片不時穿插一些水上人的「嘆歌」語錄，到影片尾聲，身處不同熒幕的演員衣袖被連在一起，互相拉扯掙扎，表達現實生活中人與外界互相牽制又互相依賴的矛盾。

失而復得（Once Lost, Now Found）——廖家明與林國鑫雙人展覽

日期：即日至5月4日

地址：Mondrian Hong Kong酒店空中庭園 （尖沙嘴赫德道8A號40樓）

The Corner Shop （赫德道11A至11D號 ）

查詢：3550 0388

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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