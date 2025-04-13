編者話 ：共讀一本書

【明報專訊】踏入4月，談論閱讀的熱度會比平常稍稍提高。電郵箱裏連珠炮發的新聞採訪通知中，便夾雜了出版業界的閱讀調查報告，政府官方主辦的活動資訊等。然而，環顧市面，就算在大小書店聚集的小街，成行成市的文青咖啡小店；就算在書卷氣最飄香的大學城，際此行路機不離手資訊爆炸碎片化的盛世，沒有什麼能比拿着書本閱讀更出塵，因為實在買少見少。

從事出版是否螳臂擋車？今期推出研究出版的唐健朗的「出版與人」系列，率先訪問英國首位將出版學成科的學者Alison Baverstock，由她撰寫的科目教科書已出至第7版。英國至今仍是全球出版大國，是全球出口書籍最多的國家，靠賴出版不單有可觀的經濟收益，也創造數以萬計的就業職位。探索出版之餘，Alison對閱讀的可能顯得信心滿滿，甚至推介軍人與家庭共讀連繫感情和交流。為響應今月的世界閱讀日，我們決定仿效發起共讀計劃，邀請幾位友好一同開列共讀書單，讀者可從中挑選與好友約定共讀，並歡迎寫下讀後感在4月內傳至sunday@mingpao.com，註明共讀計劃，我們會挑選刊出。

今期另有郭梓祺訪問覃俊基，思考左翼如何應對已成宿命一般只有更差的氣候變化議題。程展緯則將自己在快餐店的清潔工見聞製成一大開頁、圖文並茂的陳情書。林康琪關注加沙無聲地出現「移民」，阿果就試當真的結束整理了他們於香港流行文化中繼往開來的一段。

跟往常一樣，今周我們仍是一份厚實的周報。讀畢以後，在上面選一本書，未來10天裏帶在身上，一起來隨地出塵。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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