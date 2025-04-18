以身體演繹生命 從角色體悟生活 安藤櫻齣齣盡是人生寫照

【明報專訊】「Hong Kong is a sexy city.（香港是座性感的城市。）」訪問當日，天氣陰沉，安藤櫻背對落地窗外的維港夜色，說得手舞足蹈。看着一眾香港人面面相覷、對香港的「sexy位」百思不得其解，她的笑聲不用咪高峰也傳遍整個房間。

山頂望見的夜霧、王家衛的「文青」電影、高樓與霓虹燈構成的都市叢林，都是安藤櫻眼中香港的性感之處。再談下去，從電影到電視劇，從演員到母親，從戲中人物到戲外自己……自言不善言辭的安藤櫻，正用眼神、用表情、用作品，帶觀眾進入她的「安藤櫻宇宙」。

「大家好，我係安藤櫻。」訪問開始前，安藤櫻用不熟練的廣東話與眾人打招呼，話未說完，已將自己逗笑。應第49屆香港國際電影節（HKIFF）邀請，曾入選「日本電影史上100位女演員榜」的安藤櫻攜4部舊戲來港。她笑說，雖已是第三次訪港，但「過去兩次幾乎沒有離開過同一棟大廈，因此這次格外期待可以走出去」。

港電影似港人 「好強，好抑鬱，但非好悲傷」

安藤櫻的「香港散步」，從位於尖沙嘴的文化中心走到重慶大廈附近，拍下路旁水果檔的霓虹燈牌；再行至尖沙嘴警署門外，見到警務處防騙宣傳吉祥物「提子」，將「提防騙子 由您開始」8個大字放上個人社交平台。早前HKIFF開幕禮時，她曾提到「想進入周星馳電影宇宙」，不知周星馳的電影宇宙中，是否也有她散步所見的風景？

「我最喜歡的香港導演是王家衛、周星馳與杜琪峯。」安藤櫻說。她笑着為在座香港人「科普」：「在日本有種說法，如果說自己喜歡王家衛、喜歡杜琪峯，會顯得自己『好識嘢』，兩人是很文青、很型的存在。但『我鍾意周星馳』，可以光明正大講出來。」語畢，她又重複：「私は周星馳大好き，I love Stephen Chow！」——不用翻譯，閃閃發亮的眼神與幾乎從座位上躍出的動作間，便可讀到那份喜愛之意。這個來自日本的周星馳影迷說，要選出最喜歡的作品實在太難，但格外想推薦《西遊．降魔篇》與《美人魚》，「在我女兒很小的時候我已經覺得，我不止是要給她看迪士尼的人魚公主，我不想女兒覺得人魚公主就是迪士尼那個紅色頭髮（的公主），我想她知道的人魚公主是周星馳的人魚公主」。

3名導演風格迥異，但據安藤櫻觀察，眾多香港電影間存在共通之處，「香港電影中似乎有種情色的味道，不是色情……是一種氛圍」。情色之外，安藤櫻眼中的香港電影與香港人亦有相似，「好強——是香港人的那種強；好抑鬱，卻又不是好悲傷……是一種日本電影沒有的，人類本能的情緒」。

《100円》改造身體 《小偷》跟從身體慣性

過去的訪問中，安藤櫻多次提到自己不善言辭，這次也不例外。她分享，電影節開幕禮時受到觀眾歡迎，反而令她緊張到大腦一片空白。比起語言，她更擅長「用身體去演戲」。以是次HKIFF放映的《0.5毫米》⁣、《100円的愛》、《小偷家族》與《惡之地》⁣⁣為例，4部電影都「只有當時的自己才可以做到……4個作品都反映到自己的人生」。

4部電影，反映出怎樣的安藤櫻？出身演藝世家的她，父親是知名導演兼演員，母親是作家，姊姊亦是導演。2009年，安藤櫻因在知名導演園子溫作品《愛之剝脫》的演出受到關注。她曾分享，在飾演片中的反派小池時，無論怎樣揮拳都揮不好。5年後，她在武正晴導演的《100円的愛》中，揮出重重一拳——安藤櫻飾演的一子，在拳擊中燃起鬥志，「好想贏、好想贏，哪怕贏一次也好」的對白，成為許多觀眾對安藤櫻的第一印象。安藤櫻說，飾演一子需要她親身去體驗拳擊，改造自己的身體，「這或許就是拍運動電影的樂趣——無論如何去想像都做不到，一定要親身改造，才能感受到」。

同年，由姊姊安藤桃子自編自導的《0.5毫米》上映。沉靜的鏡頭下淺敘戰爭創傷與高齡化社會問題，安藤櫻憑藉電影獲得多個最佳女主角。安藤桃子從不諱言電影是為安藤櫻量身訂做，安藤櫻亦說《0.5毫米》中的角色「只有由小看我到大的姊姊才知道我有這些特質可以發揮，觀眾不知道，甚至我本人都不知道」。

兼母職不易 拿揑角色與湊女有相通

由是枝裕和導演、獲金棕櫚獎的《小偷家族》，安藤櫻飾演特殊家庭中的「母親」信代一角，以誘拐兒童罪名被捕。在被警察問及孩子們如何稱呼她時，信代沒有哭聲的眼淚，令觀眾動容，長約3分鐘的哭戲，成為影史經典。安藤櫻說，《小偷家族》是她生女兒後首部作品，當時自己「無論是價值觀上還是生理上，都發生了巨大的轉變」。比起鑽研角色怎麼演，安藤櫻更多是跟從身體的慣性，思考「現在這個時間點上，我的人生可以表達些什麼出來」。

演戲中的身體慣性，被安藤櫻帶到與女兒的相處中。她提到，日本職場並不是一個「適合媽媽」的地方，兼任演員與母親，常令她感到辛苦。她說：「面對角色、拿揑與角色的距離，和與女兒的相處有着相似之處。」在角色上學到的經驗可用在教育女兒身上，與女兒相處的經驗又可助她演繹不同角色。戲裏的角色，戲外的身分，相互聯繫，亦相輔相成。

「其實人、大自然、每一個生活的瞬間，到底是如何互相聯繫，又如何建立起關係……我十分珍惜日常生活中感受到的每一件事。」安藤櫻說。想起她在兩年前大熱的電視劇《重啟人生》中飾演的麻美，在一次又一次相似的人生中重生，只為守住身邊最平淡的幸福。或許生活正如劇中對白，「一直在做重複同樣的事情，10年之後也不會改變」。但在安藤櫻看來，人生如劇，劇如人生，「日常生活中不起眼的小事，當你記錄下來，或許便會成為重要的感受」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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