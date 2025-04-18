Friday Planner：趁復活節「救心」

【明報專訊】4天紅日假期，是讓身心充電的時機，對都市人來說每天少不了一杯提神咖啡。各地都有不同的咖啡文化和習慣，例如意大利人午後不飲奶啡；埃塞俄比亞人有獨特的「Buna」咖啡儀式，花上超過一小時來冲泡一杯咖啡；土耳其人則會觀察杯內殘餘咖啡渣形成的圖案來占卜。對咖啡文化有興趣的，假日也可到西九藝術公園參加香港×東京咖啡節，見識超過50家國際及特色咖啡店。在充滿變數的時代裏以「啡」會友，拉近人與人之間的信任和連結。

藝術家陳惠立也一直關注公共與私人空間之間的關係、當代社會人與人之間的疏離與連結，在安全口畫廊舉行的「救心員」展覽延續這方面的探索。畫廊門外的「小心地滑」告示牌提醒着觀眾即將進入「泳池」。先行過救心員的辦公室，看着桌上的唱片、游泳書籍、人體模型和拯溺證章，勾起觀眾對救心員的好奇；展廳內掛有一幅幅彎月、心形虛構泳池系統畫作，還有幾件啟發自泳池場景的裝置作品，如《採花蜜》將泳池水簾區換成蝴蝶圍着花灑頭翩翩起舞。在泳池走一圈，不知不覺間，心靈被救心員拯救。

看展後再投入光影世界，慰藉生活中背負各種包袱的自己。香港國際電影節仍未完結，不如刺激一點，不看任何電影資料簡介或預告，見哪部的名字吸引就直接購票入場，《四月墮胎師》、《五個小孩的魔煙》、《回首已是度亡身》、《邊境異客》……或者能發掘更多滄海遺珠的精彩電影。香港全民閱讀日也將近到來，「香港閱讀+」嘉年華介紹各式各樣「最美的書」，投身書海也能忘卻煩憂。

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