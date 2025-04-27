【明報專訊】教宗方濟各在復活節期間現身翌日，以八十八高齡辭世，葬禮昨日舉行。方濟各有「人民的教宗」稱譽，在Google鍵入教宗辭世，文題排列中有「開明」、「簡樸」、「親民」等形容，教宗經常身穿純淨的白色，但於其在位的十多年間，他沒法也沒有自外於塵世的紛擾。莫哲暐以長文嘗試總結方濟各12年治下的「激盪歲月」，相信後世對其事業的評價將毁譽參半，但認為「這位教宗切實地走過了一條泥濘路，留下了不會磨滅的腳印」。

美國掌權者在鼓吹生仔救國，討論中的措施包括向新生嬰母親發放5000美元獎金，有人更建議向生6個孩子的女性頒獎；英國本周有英格蘭地方議會及市長選舉，選戰也有美國政治文化「軟介入」的影響，讓信奉與代表進步價值的工黨一腳泥濘。

過幾天是五一，勞動節後是佛誕，商戶則放眼內地黃金周。迎接五一，譚雅詩轉換了平常審校文稿的角色，訪問了佛學專欄「不着一字」的作者邵頌雄，聽他用生動比喻思考參詳佛學。記者梁景鴻則客串今期「圖文城市」欄，捎來了過去一年旺角街頭主題掠影，並以其新聞觸覺做了有趣的跟進。

除了演唱會經濟，也有人建議香港發展醫療旅遊，至於前者，看畢Coachella所有網上直播的袁智聰對於Lady Gaga今年巡演繞過香港保持樂觀，寫到尾他說「說不定明年」呢。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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