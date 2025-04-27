未來城市：振興旅遊業 可選醫療新賽道？

【明報專訊】醫療旅遊，即是以獲取醫療保健服務為目的旅行。去旅行本應開開心心，講個病字似乎有點晦氣，但不少東南亞國家例如泰國、新加坡和馬來西亞均發展醫療旅遊，為當地帶來可觀收入，帶旺醫療經濟和旅遊業，毗鄰香港的澳門也有發展醫療旅遊產業之意向。長和系創辦人李嘉誠曾說香港應利用醫療科技為本地、內地和東南亞服務，達至低成本、高效益的醫療經濟。然而香港醫護人手短缺、公營醫療服務爆煲，又有何發展醫療經濟的潛力？

大馬政府合作私院

供醫療旅客專門服務

根據《財富商業洞察》（Fortune Business Insights），去年全球醫療旅遊市場規模價值312.3億美元（約2422億港元），料亞太市場包括泰國、韓國和馬來西亞的成長率最快。

由馬來西亞衛生部運作的馬來西亞醫療旅遊理事會（Malaysia Healthcare Travel Council）於2009年成立，與當地92間私家醫院合作以促進醫療旅遊產業。馬來西亞醫療旅遊理事會在吉隆坡國際機場第一航廈、第二航廈，以及檳城國際機場提供專門禮賓服務，醫療旅客到埗後會有專人迎接及協助辦理入境手續，並設專用通道，另設電子簽證醫療平台提供高效的醫療簽證及簽證延期申請流程。此外，馬來西亞航空亦會為飛往馬來西亞的醫療旅客提供航班票價優惠。

馬來西亞醫療旅遊理事會的數據顯示，醫療旅客為當地帶來的收入由2011年5.27億馬來西亞令吉（約9.34億港元）增至2022年的13億（約23億港元），增幅為1.5倍，醫療旅客主要來自澳洲、孟加拉和中國，並以一般健康檢查、心臟科、生殖醫學和腫瘤科等服務最受歡迎。

醫療旅遊對香港並非新鮮事物，2006年香港私家醫院聯會曾聯同香港貿易發展局和中國旅行社，為內地訪港人士安排治療和住宿等。香港私家醫院聯會前副會長劉國霖當時以內地產婦來港產子的數字為例，表示訪港病人會有其他消費，是筆可觀的收入。事實上這種模式的醫療旅遊或引起爭議，例如內地來港分娩的孕婦會影響香港居民獲得妥善的婦產科服務。根據2012年食物及衛生局的資料文件，在香港活產的嬰兒數目由2007年的70,900名上升約35%至2011年的95,500名，當中內地婦女所生的由27,600名增約六成至43,900名。其時食物及衛生局宣布執行額外措施以將非本地孕婦來港分娩的數目限於35,000名，包括3400個公立醫院名額和31,000個私家醫院名額。

2023年醫務衛生局局長盧寵茂則以書面回覆立法會議員林順潮關於發展醫療旅遊的提問，盧表示考慮到本地醫療服務主要由公營醫療機構提供，基本上以本港居民為服務對象，政府暫無計劃以產業方式發展醫療旅遊。臨牀腫瘤科專科醫生、註冊中醫蘇子謙猜想大抵是「公立醫院的醫療體系很爆，醫護不夠人，政府想先發展好公營醫療服務，便沒再推動醫療旅遊」。倘香港欲發展醫療旅遊，蘇子謙認為要從私家醫院入手，「全球不少國家，例如泰國、新加坡和美國的醫療旅遊均是私營醫療服務」。

泰私院收費低 體驗綜合醫療、娛樂、旅遊

泰國政府自2004年制定醫療旅遊發展五年規劃，計劃包括組合醫療服務、健康保健服務和傳統草藥產業，並目標於2026年前將泰國打造成世界級醫療中心。泰國現有59間私家醫院獲得美國醫院評鑑聯合委員會（Joint Commission International，JCI）認可，其全球衛生安全指數（GHS）於2021年在195個國家中排行第5，為亞洲第一。

香港理工大學專業及持續教育學院工商及款待業管理學部副主任Tavitiyaman Pimtong來自泰國，她指泰國的私家醫院會與當地酒店及旅遊業界合作，而香港則「仍未有足夠數量的醫院和設施」。截至2021年，包括醫療機構在內，香港共有43所公立醫院及13所私營醫院。Pimtong續解釋，在香港接受治療和保健服務的成本相對高，同時香港面對人口老化，這意味日後將有更多市民需要更頻繁使用醫療服務，「香港成為醫療旅遊目的地有點困難，香港要先照顧本地居民」。

關於香港醫療服務費用高昂，Pimtong舉例說在西方私家醫院做心臟搭橋手術的費用至少高泰國4.5倍。例如泰國曼谷醫院對心臟搭橋手術收費1.2萬美元（約9.31萬港元），美國的梅奧醫院則收費10萬美元（約77.6萬美元）；香港私家醫院的心臟搭橋手術費則在40至60萬港元之間，泰國的治療費用約為其六分之一。至於為何泰國的手術費較便宜，Pimtong認為這與當地低廉的生活成本有關，「別忘記這些收費也適用於泰國人，（私家）醫院不能只針對（國內外）負擔得起的人收費」。

除了收費誘人，Pimtong說泰國私家醫院的醫務人員操流利多國語言如英語、普通話和一些中東語言，「語言障礙不算太大」。雖說現今科技發達，語言不通可用Google翻譯等軟件幫手，但一些醫學術語甚為艱澀，翻譯工具未必夠準確，Pimtong說語言相通的醫務人員能清楚了解患者的需要，也令患者更安心。另外，Pimtong又指泰國擁有強大的旅遊業網絡，許多酒店和度假村會提供醫療旅遊套餐，泰國政府又會為旅客提供醫療簽證，讓欲留在泰國接受治療的外國人逗留90日，逗留期在泰國移民局批准下則可延長至1年。

醫療旅客接受治療或手術後需時療養，Pimtong說他們可藉此機會享用酒店服務，或到度假村享受美食、水療和按摩等悠閒活動，行動自如者更可參觀當地著名景點，「是結合醫療服務、娛樂和旅遊的體驗」。她又認為全球步入老齡社會，加上新冠疫情爆發，人們更着重健康，醫療旅遊或成為未來主要旅遊模式，而且她覺得「旅客會想去一次旅行，獲得最多好處」，健康和玩樂兩不誤。

港可結合中西醫開拓市場

那麼香港能學習泰國的醫療旅遊發展模式嗎？Pimtong說如此便需要香港政府介入，推動一些醫療保健和旅遊政策，支持私營醫療服務與酒店及旅遊業界的合作。她留意到香港正嘗試推廣本地中醫，她認為以此發展醫療旅遊或是一個好開始。蘇子謙說香港的中醫體系成熟，會結合中西醫治療，他解釋香港中醫受法規監管，對中藥使用的規格要求也高，「做針灸大多是一次性（使用）的針，也會消毒」。蘇續舉例說中藥對癌症治療有幫助，而部分東南亞國家未有具系統的中醫制度，香港或能吸引想要配合中醫治療的當地華人赴港求醫。

澳門政府打算開拓醫療旅遊市場，澳門社會文化司司長歐陽瑜前年曾到訪泰國曼谷，考察當地醫療旅遊。澳門城市大學研究生指導教授劉百球撰文指澳門宜結合中醫藥推動醫療旅遊，除了中醫藥物治療，還應考慮藥膳、推拿針灸和太極拳等養生護理服務，並配合當地酒店及會展產業發展。香港的醫療服務質素雖有保證，但蘇子謙說「香港的酒店沒澳門那麼大」，或未能發展休閒式的醫療旅遊，反而借鑑新加坡的經驗從高端醫療服務入手會更好。

Histotripsy系統獲海外人士查詢

蘇續說不少東南亞旅客會選擇新加坡為進行複雜醫療程序的醫療旅遊目的地。新加坡在全球46個醫療旅遊目的地中，於2020至2021年度的醫療旅遊指數排名第二，醫療旅客通常在當地接受專科如心臟科、眼科和器官移植手術。旅客對新加坡的醫療科技質素有信心之外，當地政府於2014年成立新加坡國際調解中心，以國際標準幫助醫療旅客解決他們與醫療服務機構之間的糾紛。此外，來自中東的醫療旅客無須簽證便可入境新加坡，並於當地使用其本國醫療保險。至於本地，蘇子謙稱，去年李嘉誠基金會向本地3間私營醫院各捐助1部治療肝癌的突破性醫療系統Histotripsy後，即獲不少海外人士查詢，「他們即時說要來港治療」。組織碎化技術（Histotripsy）利用高強度超聲波精確破壞肝癌細胞，治療過程毋須開刀，亦能減少對周邊健康組織的損害。這與醫療旅遊有何關係？「讓其他人知道有這樣的技術，自然會有人來港（治療），順道帶動其他產業如酒店業」，蘇子謙說。

【醫療旅遊篇】

文．姚超雯

{ 圖 } 資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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