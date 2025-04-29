「發現號」套票無限次上落 乘輕鐵出發 一日遊玩轉屯門

兆禧主場--兆禧主場的「遊戲地景」地板充滿了「笑」元素，除了打卡更可在此作各種活動。（港鐵提供）

特色美食--「很得輝」的生炸雞髀（左圖，$35）選用較幼身的麵包糠，令雞皮脆口又不硬；由越南人主理的小店，其法包（右圖，$42）香脆、餡料分量十足。（廖凱霖攝）

貓咪抱石--山景商場的攀石場外有一幅巨型可愛貓貓壁畫，壁畫對面的山景（南）站月台是拍攝發現號和壁畫的好地方。（廖凱霖攝）

【明報專訊】早前的復活節假，不少港人北上或到外地旅遊，本地食肆商戶叫苦連天。五一和佛誕假期將至，不妨留港消費，振興本土經濟之餘也免受「塞過關」之苦，更輕鬆享受假期。港鐵特別在周末及公眾假期，推出期間限定觀光輕鐵專線「屯門發現號」，只要在發現號上購買「輕鐵旅遊證套裝」，便能在購票當日無限次乘搭發現號及所有輕鐵路線（包括天水圍及元朗）。發現號從兆康行駛至三聖，途經12個特選車站，乘客可以隨時上車下車，吃喝玩樂。

■第1站：蔡意橋 大啖生炸雞髀 「紅橋」打卡

乘港鐵屯馬線至兆康站，從C2出口步行至兆康站輕鐵6號月台，我們隨即登上色彩繽紛的發現號，展開屯門一日遊。第一站，先到蔡意橋醫肚，蔡意橋位於屯門美食集中地新墟，其中井財街一帶美食雲集，包括了屯門名物——生炸雞髀。它是雞髀專門店「很得輝」的王牌食物，不少人都像記者一樣為了它特意前來。店舖負責人阿輝表示，他們選用每隻大約270克、脂肪較少的雞髀，並特意將雞髀劏半，油炸時，可以令肉的厚度更平均、更易熟。阿輝又說，他們會選用較幼身的麵包糠來做炸漿，即使每隻雞髀的油炸時間需約8分鐘，但炸好的雞皮依然脆而不硬。除了原味，小店亦有7款調味粉可選擇，分別有紫菜椒鹽、蜂蜜牛油、車打芝士、麻辣椒鹽、香草辣，嗜辣的甚至可挑戰勁辣死神與魔鬼辣兩款調味。不過，據網民報料，即使普通麻辣都勁度十足，自問只食到BB辣者，還是別挑戰了！

若嫌炸物熱氣，附近亦有一間打正旗號，由居港越南人經營的法包小食店Tuen Mun Baguettes，小店主打越南法包，烘得熱辣辣的脆口法包，包裹着分量十足的青瓜、醃蘿蔔絲、芫荽、肉醬及香茅豬肉，一口咬下去，豬肉香茅味極濃，叫人忍不住大啖大啖吃。提提大家，除了美食，蔡意橋旁邊的紅色行人天橋「紅橋」，同樣很受網紅歡迎。一場來到，當然要打卡留念。●

很得輝

地址：屯門仁愛堂街46號

Tuen Mun Baguettes

地址：屯門達仁坊24號好運洋樓地下15號舖

■第2站：田景 暢玩超級賽車 美食「工房」充電

從蔡意橋站乘輕鐵507線，經過6個站便到達田景站，下車後步行5分鐘可到達建生商場。商場於去年6月翻新，在牆壁上添加了色彩繽紛的怪獸及幾何圖案，打造出怪獸造型的積木世界。商場亦同時設有專為兒童而設的室內遊樂場KINGDOM王國樂園，遊樂場佔地近9000呎，設有23個玩樂區域，當中最刺激的莫過於超級賽車區，小朋友可獨自駕駛賽車，在佔地約2000呎的場地暢玩。

放電過後，自然要好好「充電」。位於商場地面的「盤子工房」（By The Tray）提供咖啡及西式輕食如牛角酥、意粉等美食，一室木系裝潢，配合門口位置的茂密植物，是打卡的好地點。●

建生商場

地址：屯門良運街3號

■第3站：鳴琴

賞貓貓壁畫玩抱石

離開建生商場，到建生站乘505、615或615P線輕鐵，搭5個站到鳴琴站後便來到山景商場。山景街市與商場於2021年陸續翻新，山景商場坐落山景（南）站、山景（北）站和鳴琴站3個輕鐵站之間，整個社區都以歐洲復古火車站為設計主題並翻新。商場與街市的各種火車裝飾別出心裁，例如有行車告示板、售票處等，哈利波特迷甚至能發現各種哈利波特「小彩蛋」，如模仿書中經典的「9 ¾月台」的9號月台及行李車。

山景商場有一幅高5米、闊28米，非常IG-able的大型貓貓壁畫，只要我們到商場下方的山景（南）站月台，就能與可愛貓貓合影。其實壁畫屬於抱石場Top Out Climbing的外牆，而場內設有4.5米高的抱石場，還有6.5米頂繩攀登場，4歲或以上便可嘗試。●

山景商場

地址：屯門鳴琴路1號

■第4站：屯門碼頭

《幻愛》取景地浪漫一刻

回到鳴琴站，再乘搭610、615或615P線輕鐵到屯門碼頭站，步行約2分鐘便來到兆禧苑商場。商場於2020年7月重新開幕，並以「兆禧」的諧音「笑，嘻」為主題，以幸福快樂的元素來活化商場。位於商場停車場上蓋的特色多用途運動場 「兆禧主場」極具色彩活力，一直是屯門打卡熱點，運動場以奪目的深藍色為主調，並把紅、黃、橙3種暖色打造出各種「笑」的裝飾與打卡位，在此背景下打卡特別「陽光」。

玩了一整天，原來時間不知不覺已來到黃昏，從兆禧商場步行約6分鐘便到達屯門海濱花園，可以在海邊欣賞日落晚霞。繼續朝着屯門碼頭圓形廣場方向走至盡頭，來到電影《幻愛》的著名取景地點「幻愛浪漫橋」，絕美海景配上堤岸與燈塔，隨手都能拍出靚相。●

兆禧苑商場

地址：屯門湖翠路201號

幻愛浪漫橋

地址：屯門海濱花園

輕鐵旅遊

乘客可在發現號上購買$50的「輕鐵旅遊證套裝」（只接受電子支付），套裝包括：「屯門發現號」地圖封套、當日任搭的輕鐵旅遊證、主題打卡相框、多款優惠券，總值超過$150

網址：bit.ly/4cL49lr

文：彭堦琛；模特兒：馮芷茵

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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