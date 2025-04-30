FEATURE：時裝未來 繫於瑞典？ D-Congress呈現產業背後發展趨勢

【明報專訊】平常大家留意時裝，很容易聚焦於品牌本身或創意總監；而談及時裝幕後時，則會聯想到街拍和時裝騷的後台。但新近一輪的關稅戰爭，卻揭示了真正的時裝幕後並不止於此，更包括素材供應鏈、物流、交易平台等。在瑞典哥德堡（Gothenburg）舉行的年度時裝及電子商貿平台會議D-Congress便是針對時裝幕後而設的活動。提到瑞典時裝，大家可能會想起H&M，D-Congress卻讓大家先將時裝亮麗的外表放到一邊，了解行業背後運作，以及在升級再造和工藝結合科技層面的最新發展。

早於1973年，哥德堡鄰近城巿布羅斯（Borås）的Mail Order Associations便發起了Mail Order Conference，於2015年易名為D-Congress，及後由瑞典貿易發展局Svensk Handel全盤接手。由於被河道Viskan貫穿，布羅斯成為布廠城巿，亦帶起當地運輸業，成為瑞典時裝和布料業的重要物流城巿之餘，D-Congress亦因而選址在鄰近大城巿哥德堡的舉行。今年活動以「跨越邊界—建立未來」為主題，集合百多個參展商和舉行約90場講座，讓業界接觸新產品和新趨勢。

科技改革顧客體驗和購物流程

瑞典本身有不少時裝企業，例如為人熟悉的H&M、Our Legacy、Acne Studios和新近奪得LVMH Prize的Hodakova，亦有不少成功的電子初創企業，如支付服務Klarna，或音樂串流平台Spotify。D-Congress亦匯聚不少電子商貿企業如TikTok、Shopify和Salesforce等參與。Svensk Handel首席創新長兼D-Congress主理人Per Ljungberg說起︰「活動原以電子商貿為定位，但近年則以零售業轉型為依歸，特別是時裝業。不少零售業轉型，大都始於時裝和美妝業，再慢慢影響其他零售業。所以平台不時引入時裝品牌、媒體和相關企業，讓其他行業作借鏡。相比往屆，今年我們更着重顧客體驗，不止於零售和網購，而是科技如何改革整個顧客體驗和購物流程。畢竟我們的購物體驗不再止於網購，而是多重結合。我們亦需要讓企業了解潮流，所以亦涵蓋電影、音樂及博客等，讓他們明白如何吸引顧客互動，建立自家品牌社群。我們可以從文化產業中學到很多東西，發掘我們需要進一步努力的方向。」

人工智能提高平台互動 推動銷量

D-Congress內有不少有趣的參展商和講座，例如eComID展示如何透過銷售數據，減少客人退貨；又或是Inretrn，減少退貨的成本和時間。除了與時裝業直接相關的幕後運作，當中亦有不少有趣的人工智能運用，如瑞典恤衫品牌Eton的法律顧問兼人力資源主管David Köröndi，便談及人工智能法律軟件Pocketlaw，如何減少制訂合約的時間，又或是Zalando的北歐和比荷盧總監Fabio Baum，分享如何以人工智能提高平台互動推動銷量。除了借鏡時裝業，Per亦指出D-Congress亦成為時裝業向電子零售業學習的良機︰「相信他們最大的得着是人工智能，特別是如何讓時裝業背後更有效運作，同時強化大家的現實體驗。不少人會認為人工智能只會惠及電子平台如TikTok等，但我個人認為電子平台，會讓人更珍視現實體驗。除了提高工作效率，亦會讓現實體驗更個人化，以建立更強的品牌效應，不論是實體或網上的購物體驗。」●

網址︰D-Congress https://events.svenskhandel.se/d-congress

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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