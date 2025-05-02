技術上，印刷成品不會與熒幕見到的顏色百分百相同。印刷部同仁會不斷掀開印出來的試版（圖上），發現哪部分顏色太濃太淡，便手動調校印刷機上的墨位調節器（圖下）。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】處處都有美學，《開眼》來到第84期，每一期都盡力發掘周遭的美。12頁的勞動成果，除了得力於紙上有名的記者、編輯、設計師、攝影記者外，還有更多是無名的幕後推動者。昨天是勞動節，開眼小隊特意訪問為開眼「出世」前做最後把關的《明報》印刷部，分享勞動裏產生的美學。印刷經理黃興發，人稱發哥，1977年入職，至今近48年。配合報業的工作性質，發哥笑稱「人哋係返朝九晚五，我哋就係返晚九朝五」，印完報紙，走出廠房，天已漸亮。

這間印刷公司除為本身集團出版刊物以外，還承印《金融時報》，屢奪印刷獎項。讀者可能會疑惑，印報紙，不就是開機、按鍵、印刷嗎？完全不是，發哥說：「如果一張報紙只有黑白文字，顏色就只有深些、淺些，沒有什麼特別，但有圖片就不一樣，印出來的圖片包羅萬有——印人物、印花草樹木……」印刷部一晚有約15人工作，明報報紙用四色（CMYK）印刷，明報的印刷機器便是以這4隻顏色分成4個組件，按靛藍（C）、洋紅（M）、黃（Y）和黑（K）的次序流水線印刷。技術上，印刷成品不會與熒幕見到的顏色百分百相同。四色油墨的濃淡，便要仗賴印刷部逐版逐版去判斷和調校。如何判斷？無他，發哥說是憑多年工作經驗。記者只見他們不斷掀開印出來的試版，發現哪部分顏色太濃太淡，便手動調校印刷機上的墨位調節器（見圖2、3）。動作乾淨利落，行雲流水。

有人負責校準顏色的同時，有人就負責對準四色在版上的位置。發哥說：「如果不對準，有些黑版（K）就會跑出來，或者有些藍版（C）就會跑出來，人的樣子會扭在一起，空心字也會模糊不清。」但如何對準呢？若讀者現在把視線上下左右移動，會發現報紙邊緣有不少半十字。他們會把試版放上工作台，用放大鏡仔細端詳這些半十字，確認各版是否已經對準中線、上下天地線，以及圖片的四色套位，萬一未對準，便按工作台上的按鈕，手動調校印刷機裏色版的位置（見圖4、5），校一次，再拿校過後印出來的試版，再校一次，直至接近分毫不差，按記者觀察，兩小時內他們來回小跑上百次，直至誕生讀者每天翻看的最終版本。

印刷機啟動時，環境十分嘈吵，印刷部同仁幾乎做到無聲合作，只會偶爾停下來對着某頁的顏色交頭接耳。這種人機合作、人人合作，為的就是對顏色的極致追求，或許這正是印刷部全體20人眼中，專屬於這個行業的美學，又或許如發哥所言「無話靚唔靚嘅，但見到啲顏色印出嚟對到咁準，我哋會好開心」。

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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