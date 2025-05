Friday Planner：當代大觀園

【明報專訊】舞台劇獎項近日頒發,有沒有哪些得獎作品深得你心?又有沒有哪些滄海遺珠你覺得值得更多?Anyway, the show must go on. 城中還有很多好戲正在上演,等待觀眾入場支持。

俄國戲劇大師契訶夫是劇作家、醫生,也是個園藝師,他特別喜歡玫瑰,在花園裏種下百株玫瑰,至今還在。但他小說那片櫻桃園卻因角色欠下債務,只能賣給商人,櫻桃樹一棵棵被砍下。愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝成長的那個「櫻桃園」也即將消失——母校玫瑰崗中學將於2025/26學年完結後停辦——由此啟發他把母校和契訶夫的《櫻桃園》扣連,與演員集體編作出新作《櫻桃園實驗》,故事講述一群舊生回到母校排練《櫻桃園》,送別校園,引領觀眾在香港文化中心劇場中穿梭於櫻桃園與香港時空,思考自己的「櫻桃園」——當充滿回憶之地漸漸消失,留戀以外,該如何昂首闊步,走向未來?

電影《愛.義.難兄弟》中的大哥特洛也打算賣掉北愛爾蘭鄉下的家族農莊,把患有唐氏綜合症的弟弟羅根送到阿姨家收養。弟弟拿出已故母親列有100條願望的遺願清單,試圖拖延時間,也望與哥哥修補關係,保留農莊,最終結果如何?「無限亮」網頁限時免費睇。

城市當代舞蹈團的第46個舞季在5月亦揭開序幕,新舞季由新任藝術總監桑吉加領軍,以「起幕」(Impetus)為主題。帷幕掀起,便會見到舞蹈員形體與場景交融,觀眾配以想像一起湧動,台上台下迸發出無限可能。2018年,桑吉加受小說家Paul Auster筆下角色Mr Blank啟發,編創出《茫然先生》。今個周末《茫然先生 2.0》登場,葵青劇院演藝廳會設起封閉的密室舞台,觀眾隔在玻璃幕牆外,隱隱約約地觀察舞者的動作、表情和眼神,以有限視角「觀察」與「被觀察」。

