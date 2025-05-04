編者話：回答1919

【明報專訊】今日五四，回首五四運動已是距今106年，這中間從一戰到二戰，冷戰之後又有新冷戰。人在風暴中，如像風砂捲，才總有待至一切成為歷史，留給後世評價之說。然而處身今世，又要如何想像、理解，從而評論百年前世？這是今屆DSE歷史科考生一道必答題，葉蔭聰想了想，認同五四是一個無法永遠繞過的題目，寫了一篇五四雜談。

「繞不開1919年的五四運動，而1883年5月4日，一名被千夫所指的『漢奸』汪兆銘則在廣東三水出生。他更為大眾熟悉的名字，是『汪精衛』」。記者鍾卓言訪問了撰寫《汪精衛與中國的黑暗時代：詩歌．歷史．記憶》一書的法蘭克福大學漢學系教授楊治宜，從汪氏的詩作挖掘更多其人處身風暴中的思想原委。

今周四（8日）是第二次世界大戰歐戰結束80周年，翌日俄羅斯則慶祝「衛國戰爭勝利日」，林康琪把早前提議共讀的《生活與命運》看完，寫下詳細的筆記：「二戰的經歷及二戰後蘇聯發展促使他（格羅斯曼）反思納粹主義、斯大林主義和對自由的渴望，這些都可見於《生活與命運》」。

教宗選戰則定於周三（7日）啟動，莫哲暐寫下選前概覽，誰是熱門誰是冷門，不同派系在信仰中有不同的堅守，最後會選出延續抑或推翻方濟各的新教宗？接下來，新聞將離不開梵蒂岡的煙囪。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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