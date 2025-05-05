養生帖：按摩「長壽穴」暖足護腎

【明報專訊】湧泉穴是中醫養生中非常重要的一個穴位，位於腳底，腳趾自然彎曲時，前三分之一與後三分之二交界的凹陷處，屬於足少陰腎經，被譽為長壽穴。經常按摩湧泉穴，有助調理身體、增強體質，是一種簡單而有效的自我保健方法。

促進氣血運行 緩解失眠頭暈

湧泉穴主要功效在於滋陰降火、補腎強身。中醫認為，腎為先天之本，與人體生命力息息相關。現代人長期處於高壓狀態，容易出現腎陰虛損的症狀，如失眠、頭暈、腳部無力等。透過刺激湧泉穴，可促進腎經氣血運行，有助緩解上述不適。對於中老年人而言，堅持按摩湧泉穴還能改善腰膝痠軟，延緩衰老。

泡腳後按3分鐘 痠脹為宜

按摩湧泉穴方法十分簡單。建議於晚上泡腳或洗腳後，放鬆雙腳，使用拇指或手掌對準湧泉穴輕輕揉壓，力度以產生痠脹感但不感疼痛為宜。雙腳輪流，每次按摩3至5分鐘。若腳底較乾燥，可適量塗抹潤膚霜以增加舒適度。長期堅持，不僅有助提升睡眠品質，也能讓雙足感覺輕鬆舒適。此外，按摩湧泉穴還能促進血液循環。由於腳底遠離心臟，循環容易不暢，適當刺激此穴，有助改善微循環，對於手腳冰冷、久坐疲勞的人特別有益。

有傷、嚴重靜脈曲張避按摩

須注意按摩要適度，若腳部有傷口或患有嚴重靜脈曲張者應避免按摩。患有慢性疾病者，建議先諮詢專業醫師意見。總之，湧泉穴是日常生活中方便又實用的養生小幫手，只需每天花幾分鐘，便能為健康加分。

文：寧志鵬（香港大學專業進修學院助理課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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