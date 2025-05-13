馬戲初體驗：走鋼絲腳掌斜放 化兩重妝更立體

【明報專訊】要成為馬戲團表演藝人，必須內外兼顧。

首先要練出一身絕技，記者在Vicente Quirós指導下，嘗試走一趟「高空」鋼絲。後台訓練區內有一條約1米高的鋼絲，是Vicente和隊友日常練習時使用。Vicente邀請記者試玩，最初以為赤腳走路的足底感覺最實在，準備脫掉鞋子時，Vicente卻說有鞋底保護，更易在鋼絲上找到平衡；記者又以為腳掌向前接觸最多鋼絲最為穩陣，Vicente卻說腳掌斜放在鋼絲上最容易走動。就這樣，聽着Vicente指導，緊緊握着他的手，成功走了一轉「高空」鋼絲。

練成一身絕技之外，表演藝人的外表同樣重要。每個表演藝人由頭到腳的服飾裝備，都由專人設計兼度身訂製，連面上的化妝，也是精雕細琢。記者以「面」試妝，由服裝總監Alexandra Mancini親自操刀，從一抹白色碎粉開始，雙眼和眼眉瞬間變白，再仔細畫上紅白漸變眼影、黑色波浪形眼眉，以為眼妝完成，誰知Mancini再把白色碎粉蓋在眼睛上，重複一次剛才的步驟。原來兩重化妝不但令妝容更加立體，同時能令妝容更持久穩定，不會因為在台上的大動作或出汗而融掉。接着胭脂、口紅也一絲不苟；Mancini先塗上紅色唇膏作底色，然後再在不同位置加上增補紅色，最後在唇中間畫上金色。其間還要把握時間在鼻樑和額上塗膠水，等待膠水半乾時貼上金飾。Mancini即使未停過手，整個妝容也要用上42分鐘。

因此每個表演藝人都要學識為自己化妝，林韋良和其他表演藝人都說，初學者一般需要2小時才可完成整個妝容，一年半載熟手後，有些人可以在45分鐘內完成。換句話說，他們在演出前3小時就要開始準備，換衫、化妝、熱身。演出當日的中午，馬戲團的表演藝人陸續「上班」，他們會先到飯堂用餐，午後開始體能和技術訓練。黃昏時分，就開始為晚上演出做最後準備。