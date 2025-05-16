反思健聽霸權 真‧聾人電影 打破無聲界限

【明報專訊】看電影有好多「禁忌」，忌討論，忌攝錄，忌玩手機，總之不可以干擾其他觀眾，否則分分鐘收到「成個電影業畀你搞軭晒！」的警告。有沒有一個電影節，觀眾可以一邊看電影一邊討論劇情，卻不會被視作干擾？

第13屆香港國際聾人電影節項目經理劉南茜說，健聽的她第一次走入聾人電影節，便為眼前景象震撼，「健聽人看電影，好在意其他人有聲音、有動作；但和聾人一起看電影好自由——大家可以一起看，一起打手語，那些聲音與動作不會被視為干擾」。口與手，有聲與無聲，是干擾還是討論——在「聾人電影」的世界裏，界限可以不必如此分明。

提起聾人電影，讀者腦海中浮現出的是不是《看我今天怎麼說》？由黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演的電影《看我今天怎麼說》早前上映，圍繞香港聾人處境，講述3名年輕聾人的自我認同與不同選擇，在剛剛過去金像獎上，獲得多項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男女主角、最佳音響效果等，雖未獲獎，仍引發諸多討論，將本地聾人社群帶到大眾面前。

聾人主題電影≠聾人電影

然而，本地聾人導演張倬豪、有份參演《看我今天怎麼說》的陳紀尤、年輕聾人鄧永杰都表示，《看我今天怎麼說》不是「聾人電影」，而是「聾人主題電影」，兩字之差，意思卻大不相同。張倬豪說，以《看我今天怎麼說》為例的「聾人主題電影」，「導演、拍攝、演員……主創大多數都是健聽，故事有訪問不同聾人、吸收不同聾人經驗，再由健聽的人編寫劇本——聾人有參與，但相對較少」；內容方面，「聾人主題電影」聚焦「聾人」，希望「引起聾人和健聽的人共同關注聾人文化」。由健聽人主導的「聾人主題電影」，雖然關於聾人，卻時常流露出對於聾人的刻板印象，難以引起聾人共鳴。陳紀尤解釋，在《看我今天怎麼說》之前，許多「聾人主題電影」都將聾人視作工具，「聾人角色得聾人呢個身分，像一場表演，成日都講到佢哋好慘」；張倬豪補充，儘管《看我今天怎麼說》用到許多聾人演員，健聽演員亦有認真鑽研手語，但過往不少聾人主題電影「用健聽演員扮演聾人，卻不願花時間學習手語，好明顯可以看出角色不是聾人，甚至剛剛學手語，好生硬」。

聾人電影可以講超人、科幻

至於「聾人電影」，則「由聾人帶領、主導」，內容可以「好闊」，「不一定關於聾人自己的生活，不一定是講聾人如何如何，我們也可以講超人、講科幻題材」，陳紀尤說。從事電影創作多年，去過世界各地聾人電影節的張倬豪觀察到，聾人在拍電影時，「主要不是用聲音去表達，而是用視覺去吸收，用影像、空間、手語（去表達）」。手語對白，需要足夠空間，還需要配合演員表情，因此「聾人電影」中少見「大頭」，多是將鏡頭拉闊，將演員的手部、頭部等大部分身體都放入畫面中，防止誤讀。健聽的人可以拍默片，聾人拍電影，亦可有聲。張倬豪解釋，不同聾人創作者的聽力程度不同，拍攝電影時接收與處理聲音的方式亦有所不同，有人選擇「用機器現場收聲」，有人選擇「將聲音全部刪走」，亦有人將聲音處理部分交給健聽團隊製作，以打造不同的聲音效果。

昔手語教學被禁 聾人缺乏機會

讀到此處的你，不妨停下5秒鐘，回憶自己看過與聾人相關的電影——有沒有哪一齣，是真正的「聾人電影」？即使是「聾人主題電影」，除《看我今天怎麼說》之外，有沒有第二齣？「為何我們要推聾人電影節？自1880年米蘭大會禁止了手語教育，這麼多年來，手語教育在主流學校、在聾人學校，都受到限制。」劉南茜說。她提到的「1880年米蘭大會」，是1880年在米蘭舉行的第2屆聾人教育國際會議，會議通過提案，禁止聾人學校採用手語教學及聘請聾人教師。自此，手語成為禁忌，聾人若想接受教育，必須學會讀唇，或是安裝人工耳蝸——《看我今天怎麼說》中，幼年的子信、Alan與素恩正是在這一背景中成長的聾人。2010年6月舉行的第21屆國際聾人教育會議上，禁止手語決定被廢止，根植人們心中對手語的偏見卻沒有那麼快消失。政府資料顯示，在全港約47,900聽覺有困難的人士中，只有約6000人會在日常溝通中使用手語。在劉南茜看來，缺乏聾人電影的背後，反映出的是種「健聽霸權」——在香港，聾人缺乏進入大專院校學習電影的機會，社會亦缺乏相關配套設施，令聾人可以無憂創作。因此，無論是聾人電影還是聾人電影節，都是「幫聾人攞番權力——用自己的身分去創作、去表達的權力」。

在是次電影節中擔任籌委的陳紀尤分享，創辦於2010年的「香港國際聾人電影節」是亞洲第一個聾人電影節，蒐羅了來自世界各地聾人藝術家的影像作品。她介紹，是次電影節共有5個主題，有「挑戰自我，改寫規則」，告訴聾人「唔好畀自己限制」；亦有「我是誰」主題，討論聾人身分認同與外界對聾人的看法；還有「醫療決策中的聾人聲音」，「例如做不做人工耳蝸？想讓觀眾了解這個決定背後醫生的看法、聾人的看法、不同持份者的看法……」。其中，陳紀尤對德國電影《你要聽見》印象深刻。電影講述一對聾人父母，猶豫是否要為同為聾人的孩子裝上人工耳蝸，卻被醫生告上法庭，醫生認為不為孩子裝上人工耳蝸的行為侵害兒童福祉。「香港好多人都鼓勵聾人做人工耳蝸，但做人工耳蝸是否一定代表好？每個個體的感受都不同。希望大家看完電影，可以更加尊重聾人自己的想法。」

通過電影展示聾人不同處境

電影節還會放映張倬豪執導的《我的聾人爸爸》，電影講述聾人父親與「CODA」（Children of Deaf Adults，聾人父母的健聽子女）女兒之間的故事。他分享，電影靈感來自一起看足球的聾人朋友。他是一名父親，卻因為「不想影響小朋友」而不允許健聽的女兒學習手語，反而用簡單手勢和唇語與女兒溝通。而電影中的父親是洗車工人，張倬豪解釋，這一設定亦來自身邊的聾人，「在香港，好多聾人都會做洗車工，因為洗車不需要對住人，只需要對住車；不需要和人溝通，只需要將車洗得靚」。眾多聾人故事，凝結成一齣電影，張倬豪希望通過電影展示聾人處境，告訴觀眾「我哋係聾人，唔係錯」。

消弭長久以來的隔膜與誤解，電影有用嗎？3名聾人都認為，即使觀看同一齣電影，不同人亦會有不同看法，「有人搵到共鳴，有人諗到其他嘢」；但至少電影可以成為一種媒介，「令大家知道聾人其實係啲乜」。例如，在《看我今天怎麼說》上映前，「聾人似乎不被看見」，陳紀尤在搭的士時，因無法用口語流暢表達，被司機誤認為是外國人；即使再三強調自己「唔係聽唔明，係聽唔到」，司機也只是拿出翻譯程式，試圖將廣東話口語翻譯成英文。但她指在《看我今天怎麼說》上映之後，遇見同樣的情况，有人選擇用手機打字，有人選擇用筆寫字，嘗試與聾人溝通，「大家好像有了概念，知道這個世界上有聾人存在——至少，當我說我聽不到時，對方的第一反應不再是說英文」。

第13屆香港國際聾人電影節

日期：5月24至25日

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心古天樂電影院

詳情：bit.ly/3GPcQz9

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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