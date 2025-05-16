攀躍極限覺察自然 「無涯之軀」劇場展現

【明報專訊】在聳立的攀岩牆前，表演者像一隻無畏的飛鳥從半空躍起，墮落時由下方的伙伴安穩地接住；再將視線上移，同時又有另一位表演者把腳踩在空中索道上慢慢行走。眼前的是一場雜技還是舞蹈表演？創作《無涯之軀》的法國編舞家兼巴黎夏約宮國家劇院總監Rachid Ouramdane不斷探尋編舞的答案。

雜技攀岩運動藝術 「任何動態皆能編舞」

幾年前疫情期間，人們被迫隔離，試着於沉寂的居所尋找與世界的聯繫。住在巴黎和阿爾卑斯山之間的Rachid Ouramdane對在山區參與極限運動的人充滿好奇，與一些攀岩者和高空走繩者交流後，他發現平常人經常認為他們瘋狂、喜歡與死亡作鬥爭，實際上他們對環境有着敏銳的洞察力，深諳氣候、自然與景觀的變化，以至如何保護環境。Rachid Ouramdane說：「我想要再次描繪這些人的肖像，並與觀眾分享他們對周圍環境的感知，以及他們非傳統表達自我的方式。」在大自然之下，極限運動者需直面自身的渺小；而在疫情期間，全世界亦不得不面對「脆弱」，兩種課題相互貫連。

參與《無涯之軀》的表演者包括踩鋼線雜技人、攀岩家、極限運動員和空中藝術家，讓人好奇Rachid Ouramdane怎樣為各人編舞，他卻說：「我總是不知道編舞是什麼，我在努力理解什麼是編舞，試圖在各處尋找答案。」對他而言，任何類型的動作都可以表達情感，任何動態都能夠成為編舞，「這也許是我對舞蹈和編舞之間的不同理解——舞蹈基於舞步，是需要學習的知識；編舞則是空間的動作，能夠引人注目，瞬間富有沉思」。

白牆索道上相互支撐 「脆弱」中變強

《無涯之軀》表演者的共同點在於探索其身體及潛能，覺察氣流，探索如何相互支撐彼此，只要表演者信任伙伴時，他們便不再害怕懸在空中，敢於攀爬、跳躍或墮下。Rachid Ouramdane認為編舞不受限於某一種語言，這次獨特的編舞語言就是表演者挑戰和超越自我的身體。

前年在香港演出的《飛躍人》在戶外進行，當極限運動元素的表演搬到室內，Rachid Ouramdane便思考要將自然的體驗帶入劇院，景觀成為了主要角色之一。《無涯之軀》舞台上的一面白牆既是攀爬的懸崖，也是投影的幕牆，宛如一扇窗，將劇場與外界的自然景致相連。表演者以身體與周遭的環境及同伴對話，如踩索道時感受繩索的振動，借用風力撐起手臂。觀眾在旁聽見他們在空中翱翔的呼吸聲，恍似耳邊的低語，營造既遙遠又親近的關係。Rachid Ouramdane說：「我們一同見證他們相互照顧對方、構建動作的機制。」看表演者在「脆弱」之中變得更強。

《無涯之軀》

日期及時間：

5月30至31日晚上8:00

6月1日下午3:00

地點：戲曲中心大劇院

票價：320至580元

詳情：bit.ly/3YyQvMo

文：何詩韻

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