Friday Planner：徘徊日常，迭步往昔

【明報專訊】游走城市，日常風景於眼前反覆聚焦再失焦，漸覺無趣，還有什麼可看？以日常城市景觀為靈感的藝術家何兆南，在緘默景觀裏埋藏傷痕。刺點畫廊近日帶來他的新個展「徘徊日常」。他近年的作品《後平日常》系列仍可見彩色格子高掛空中，像素畫景觀與黑白之城形成對比，創作者的主觀意識亦傾注其中。個展開幕前幾日，何兆南登上太平山和獅子山，拍下兩張針孔照片，構成作品《金黃色的》。在兩山雙向視角「對望」之外，舊作《光之道》徘徊於光與暗之間：眼前是光明之路，還是通向過去或未來的「蟲洞」？展中之相不見人影，卻處處留情。

留下時間印記的，除了相機，還有物件——Para Site同場加映蘇詠寶個展「迭步」。藝術家拾取城中倒閉中藥舖之物，解構重組成輪轉疊置的沉浸式裝置。正放或倒置的百子櫃抽屜、木紋間細小的「洞」孔，交疊着歷史、記憶和時空變遷。有人說氣味最易喚起回憶，透過藝術家熟悉的藥材味，以及其錄像作品裏模擬中藥製作的搗、篩、揀動作的手部律動，觀者或能憶起城市曾存在過的那一隅，回溯那個年代的成長記憶。

1980年代的香港街頭、收音機曾飄蕩Danny的溫柔聲線，而下月初的香港文化中心音樂廳，將迴盪熟悉的經典流行曲。香港中樂團「今宵多珍重」音樂會將呈現陳百強的原聲演唱，結合現場演奏，帶來《偏偏喜歡你》、《一生何求》等膾炙人口的歌曲，口琴家何卓彥及樂團革胡首席董曉露亦將參與演出。傳統中樂如何創新演繹廣東歌經典？加場飛現已開售，不妨試試徜徉於旋律中，打開時空穿梭之門。

#徘徊日常 #何兆南 #刺點畫廊

#迭步 #蘇詠寶 #百子櫃 #ParaSite藝術空間

#今宵多珍重 #陳百強 #香港中樂團

[開眼 藝述速遞]