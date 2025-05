經濟逆境下投資未來 藏家看好設計收藏潛力

【明報專訊】相對於傳統藝術品和古董,設計收藏的歷史較短,但今日的設計收藏,其實就是明日的古董家品,新興卻具投資潛力。在全球經濟轉弱的情况下,當代設計收藏家會如何投資?早前於比利時當代設計收藏展The Collectible Fair內,訪問了兩名當地著名的收藏家Galila Barzilaï-Hollander和Nathalie Guiot,看看當下的設計收藏走勢外,亦看看她們如何在經濟逆境下,繼續投資有道。

Galila Barzilaï-Hollander,是比利時一個不能不認識的收藏家,她的設計收藏取向,可以趣怪來形容。她於2019年創立、位於市內Forest區的個人收藏館Galila's P.O.C,便一如其名地以熱情、迷戀和收藏(Passion,Obsession,Collection)為宗旨。Galila說:「整個收藏歷程,始於2004年我的丈夫突然離世。那時我已經56歲,才開始接觸當代藝術。我已故的丈夫是古董收藏家,我們結婚30年,在他生前與過世後,我一直活在被古董包圍的空間。他以前總是說當代藝術不僅次要,而且沒有價值,沒有美感,沒有品質,什麼都不是,當代設計更不消說。直到他過世數個月後,我到紐約看The Armory Show,原以為是個古董盔甲展,但其實是當代藝術展。在我進場20分鐘後,就買了人生第一個收藏品。當時我的動機並非買下一件藝術品,而是因為當時丈夫去世不久,我買下那件作品更像是跟他的情感交流。那件作品是一幅重複寫了11,522次『Why?』的水墨紙品,觸動到我當時的心境。」

藏品 85% 為新秀作品

「我喜歡收藏當代物品(things),但以物品來形容並非貶意,而是我不喜歡把藝術、設計等標籤,而是廣及不同類別和主題。」她只會收藏非量產作品,特別是椅子,並不單取決於設計的外形,更着重它們的製作手法,大都具藝術感。「在我開設的個人展館中,你會在一個區域或一堵牆上,看到20個不同藝術家的作品,可以是藍籌藝術品與學生作品對話,不受名氣、地域等因素限制,和諧地反映我理想中的世界,有點像拼圖,而我收藏的作品便是拼塊,整個過程和眼光均很個人。現時空間內有約600件作品,佔收藏的一小部分。」有別於其他收藏家,Galila並非以買賣為本,而是純粹收藏,由始至今也沒有賣出一件作品。她以發掘新星為主,藏品85%為新秀作品。「有些學生作品的質素非常高。博物館並不知道我的收藏是學校作品,但因為貼合主題,而找我借出作品,展出這些不見經傳之作。而我在購入作品時的唯一考慮,是作品未來的價值。有些藝術家我一開始便買入他們的作品,現時已升值到我也買不起新作。除非有一天我變得無家可歸,才會割愛出售。」

雖然現時經濟大勢不好,但她笑稱自己是收藏「隱君子」,收藏之於她有如氧氣。「我的生活方式非常低調。我會情願購入藏品而非名車。在這個時勢下,其實仍可以買入新興藝術家的作品。與其將資源集中於一件作品,我反而會分散買下多個新秀之作,算是另一種對業界的貢獻。」

另一個當地重要收藏家的名字,是以布魯塞爾為基地的法國收藏家Nathalie Guiot。她先於2014年創立支持年輕藝術家和設計師的私人藝術基金Thalie Foundation,並於2024年底轉型,開設藝廊企劃Aleor Craft and Biodesign,收藏和展示生態素材為本的當代設計收藏品,銳意在收藏與環保之間取得平衡,是坊間少見的定位。在成為收藏家之前,她於2008年推出著作Collectors, the VIP of the Art World,訪問不同收藏家。其後加入法國龐比度中心主理博物館現代及當代收藏策略的International Circle(博物館的購藏委員會),認識了館內設計與工業未來館藏主策展人Marie-Ange Brayer,開始其以收藏女性設計師作品為主的收藏生涯。

鍾情生態素材 收藏中尋找生活方式

Thalie Foundation聚焦與社會相關的當代設計及藝術,特別是呼應生態和社會問題的作品,於2014至2024年間在布魯塞爾和亞爾(Arles)兩地舉辦多個展覽。「每次展覽藝術家也會送我作品,又或我會購入或委託他們創作作品,讓我自然地轉向收藏設計品。」Nathalie說:「近年我集中於海藻皮革、昆蟲皮革和菌絲等跟生態材料相關的實驗設計,以及Ettore Sottsass、Andrea Branzi、Enzo Mari等設計大師的經典作品。這種既古亦今的收藏取向,讓我能深化設計和保養(conserve)知識,亦能透過這些實驗組合預視未來設計收藏取向,如物料、設計、哪家設計學院等。」

Nathalie認為收藏設計品與藝術品的本質相近,大家也重視作品背後的故事,與作品相遇繼而投入其中,但兩者之間也有差別︰「收藏設計,感覺較像我如何塑造生活空間。設計品所用的素材,帶來不同的氣氛與能量,如以石油為本的素材又或聚酯與塑膠的作品,與我的感覺不合,因為我着重作品的存活周期及素材的來源。我早前在南非發掘到一幅源自社區企劃的掛氈,由人手收集的廢棄金屬珠製成,讓我深受感動。收藏讓我尋找新的生活方式,發掘造福社會和具流動特性的設計。藝術收藏則着重當中的感性和作品思想。很多時藝術家更為重視烏托邦思想,但我們不能脫離現實,必須處理日常生活和相應的社會環境問題。」

以環保作為收藏方針的她,認為生態素材將會是新趨勢,有別於以採礦經濟(extractivist economy)為本的玻璃、不鏽鋼等素材。「我認為氣候轉變比當下經濟不景更重要,也是我支持以創新素材為取向的新設計師的主要原因。我亦踏入收藏的『臨界點』,與其廣集收藏,反而不介意賣出部分經典藏品,將資金投向新設計師。經濟不景讓我更小心選擇,貴精不貴多,專攻以環保為本的作品,貼合我的『收藏信仰』。」

文:Dawn Hung

設計:賴雋旼

編輯:李曉虹

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 收藏]