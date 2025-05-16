藝術家發掘川龍智慧與聲音

【明報專訊】香港鄉村文化有如寶藏，愈挖掘愈能發現意想不到的民間智慧與故事。位於大帽山山腰的川龍，對行山客、遊客來說可能只是匆匆一訪的地方，但除了聞名的舊式茶樓和有機西洋菜，這裏還有更多面貌。位於川龍的攝影空間「貫文空間」去年進駐後，展開「川龍視覺誌」研究計劃，邀請不同領域藝術家發掘川龍的多重面貌。在1年後的今日，計劃發布第一階段成果，藝術家黃永生與嚴瑞芳分別從民間考現與聲音考察的角度，展現他們眼中的川龍。

生活在物資匱乏的年代，村民巧用身邊事物，靈活應對日常生活的種種挑戰；每個看似微小的舉動，背後蘊藏書本上沒有記載的智慧。黃永生走訪村莊不同角落，向村民取經，從收割西洋菜的自製工具、村民升級再造的日用品到「創新」的補窗法，梳理川龍的民間智慧。遊客走訪川龍，印象最深的聲音可能是茶樓附近的杯碟碰撞聲、客人的歡聲笑語，但對川龍人來說，更豐富的聲境其實藏在記憶深處。嚴瑞芳追蹤村民童年時「通山玩」的腳步，蒐集沿路聲音。村民兒時的「遊戲」亦啟發她創作出「川龍樂器」，無論是活用川龍三寶——以竹子、松樹與蕉樹製成樂器，或是簡單如把雙手合成手笛，已可奏起記憶的回音。「川龍視覺誌」以外，下周六（24日）開始貫文空間將有新展覽開幕，本地攝影師沈嘉豪（Bobby Sham）以「客同客」為題，以外來人視角攝下谷埔與川龍兩條客家村的人與物，以影像道來村落故事。

「川龍視覺誌」工作室開放（一）：聲音考察與民間考現

日期：即日至6月30日

展覽「客同客」

日期：5月24日至6月30日

地址：荃灣荃錦公路338號川龍村「貫文空間」

fb：www.facebook.com/HKIPF.HKPCA

[開眼 玩樂擴志]