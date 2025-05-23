《風林火山》：野心無罪，劇透有理

【明報專訊】令人望穿秋水的《風林火山》上周六於康城午夜場世界首映後，反應其實相當一致。影片的優缺同樣明顯，就是明星演員和視覺上可觀，敘事上卻未如人意。以一部號稱投資4億的巨製來說，人物和劇情的來龍去脈令人看到一頭霧水，不能不說是一場災難。

儘管影片成績不如理想，卻不能不承認麥浚龍野心之大，在香港影壇日薄西山的今日簡直猶如奇蹟。為了拍一場銅鑼灣街頭槍戰，竟不惜搭建了面積達6萬平方呎的1:1的比例實景。龐大的卡士更要個個有戲，5位主角各有前因再帶出其他配角，彼此的瓜葛又交織成一個複雜的佈局，完全是史詩式的規模和野心。

超現實世界 講美感有型捨常理

影片開場亦先聲奪人，富二代李霧童（金城武飾）在海底隧道大牀上的出場，牆壁竟然有門進入市區，之後冲咖啡的器皿亦古亦今……無非宣示那是一個超現實世界。果然隨後的一場銅鑼灣黑夜大屠殺，便漫天雪花飛舞。詭異的是影片多次強調背景是1994年的香港，應是內地審查部門規定不可設在1997年之後吧？

但以片初一場抓觀眾注意力的重頭戲來說，卻同時暴露了影片但求美感及有型，把常理和現實完全置之不理。兩名機槍殺手竟以麻布袋罩頭，大量死傷的路人都是身穿黑衣倒在雪地上。到幹探王志達（劉青雲飾）獨自追尋逃脫的槍手時，便全程從街頭到室內都不見一個路人。整場戲的槍火和爆炸特效，都與超豪華的大製作殊不相稱。更奇怪的是把霓虹光管招牌（來自不同地區的放在一起）的飽和色彩冲淡，又沒有褪色懷舊的感覺，香港世界知名的霓虹夜景也無端失色了。

無論如何，影片的頭半小時仍算完整統一，先後以第一身旁白交代背景並引出了李、王二主角，隨後前總督察狄文傑／彈頭（梁家輝飾）和精神科醫生劉思欣（高圓圓飾）也出場了。通過警方高層開會、王的作供、李與狄電梯內講數、王與鬼叔（林俊賢飾）通電話，觀眾起碼掌握了這幾點：炸毁醫院令被警方扣查在內的李柏山（李霧童父親；部分角色名字依據發音，下同）身亡的，是王的下屬麥浚賢（麥浚龍飾），也是派在「華興」的臥底，因精神失常犯案；銅鑼灣大屠殺是為了分散注意力，造成醫院爆炸是場意外的假象；王打算帶患哮喘的6歲女兒移民，有暗中從事毒品交易；李打算在「僑賢」創辦50周年，他繼承家族生意後改弦更張。

中段多線發展 尾大不掉

但隨着程文星（古天樂飾）以第一身旁白伴隨的出場，影片便好像進入了另一個平行的世界。當然，他率領的「清潔工」小組是受僱於李對付前來搶毒品的「惡狗」，但除了在輻射區作戰表現他們的身手外，更長的篇幅是描寫小組的各個成員，尤其是小葉（姜珮瑤飾）、燦頭（黃偉文飾）、奀叔（盧冠廷飾）和婆婆（鮑起靜飾）與他親如家人的關係。程和小葉更有長篇的獨白，交代他們成長的創傷及遺憾。

影片進入中段便多線同時發展，主要是李通過情人劉思欣收買僑賢的老叔父，藉程的清潔工幹掉不從的「蛇鼠」兩兄弟，以及王與李商討繼續合作（出賣警方情報換取推高出貨價格）的條件，甚至當面出賣下屬臥底阿照（任賢齊飾）作交換。此外還要加插一場教訓叛徒來展現劉的霸氣，兩場交代狄的喪妻之痛及沉溺至自虐的地步，至此影片尾大不掉之勢已無可挽回。

更神奇的是接着那段程從電影院開始，跟蹤了劉4天的邂逅，完全像從王家衛的電影世界移植過來。程的旁白甚至直言，從電影裏認識到有一種浪漫叫萍水相逢。狄請教李為何公司裁員總向忠心員工開刀一段，也是無端出現得接近無厘頭。

3主角不得善終 或有弦外之音

終於隨着李霧童哥哥李文狄（杜德偉飾）得警方特許回港48小時參加父親的喪禮，影片也進入最後倒數的階段。首先是李與王攤牌，無限期停止供應毒品，再泄露毒品收藏地點，引警方強攻重慶大厦，王為搶救自己收藏的貨而被李的意大利拍檔Enzo（狼森飾）射殺。然後是程接下刺殺李文狄的生意，小葉和燦頭卻接下另一張幹掉該殺手的生意，三人在便利店內決一死戰後，程繼續刺殺任務而不敵保護李文狄的8位警察，終被狄射殺。最後是李家兩兄弟靈堂相見，兄不聽弟勸堅持繼續販毒（有趣的是弟弟指出最賺錢的毒品是種種西藥，西醫就是拆家），終也被狄射殺，李霧童則重傷而長住醫院。

這樣一個3名主角都不得善終的宿命結局，麥浚龍可能有其弦外之音。有點驚喜的是尾聲一節，在重複片初出現過的一段倒敘（王與麥以手機通話）後，還有下文是王進入一間酒吧與狄敘舊，程在執行一項清潔工任務蓄勢待發，劉走進來告訴李她懷孕了，卻有墮胎之想，因李說過不想下一代走相同的路。

編導顯然明白以兩小時的篇幅，難以容納如此龐雜的人物和情節，於是用上大量的旁白來交代身世和心聲，甚至不少對白都有重配的痕迹。但和同是張叔平剪接的《東邪西毒》不同，該片主題是寫情且情節相對簡單，本片卻包羅萬有（不過臥底的主題發展得不乏新意），而且人物之間有複雜的關係糾纏，旁白也無法填上太多的空隙。更嚴重的是不少關鍵位可能尚未想通，或因顧慮觀眾對人物的觀感而舉棋不定，結果只好含糊其辭。

從盧海鵬、甘國亮、張堅庭、林俊賢、劉永等人的客串，可見麥浚龍對前輩影人的欣賞。向喜愛的電影致敬，就更是俯拾皆是了：搶貨者中竟然出現弓箭手，原來是為了一個《蜘蛛巢城》的畫面！便利店大戰一場，向《猛龍過江》和《文雀》的致敬亦呼之欲出。

10年前的《刺客聶隱娘》因侯孝賢刻意省略不少交代情節的場面，而令不少觀眾摸不着頭腦。《風林火山》卻是由於篇幅無法容納過量的情節而空白處處。但殊途同歸，侯導就說過先看了劇本再看電影是件好事，多點《風林火山》的劇透令觀眾早有心理準備，也可作如是觀吧？

（美藝客廳‧四十七）

「客席策展人」簡介

李焯桃，影評人，影展常客，香港電影評論學會董事局主席，M+香港電影及媒體外聘策展人，前任香港國際電影節協會藝術總監。

文：李焯桃

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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電郵：friday@mingpao.com

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