Friday Planner：浪接浪

【明報專訊】去年Art Basel的「藝聚空間」曾展出一件作品，遠觀時只見海面翻湧巨浪，走進細看卻發現是層層疊疊的魚鉤——古巴藝術家尤安．卡波特（Yoan Capote）的Island (Voragine)如果曾激發你的好奇，那他正於黃竹坑布朗畫廊舉行的個展「思緒領域」則是一次深入了解其創作的好契機。卡波特的「筆觸」中充滿着對複雜現實的深思和對故鄉的矛盾情感，亦隱晦地藏在海和雲之中。在《島嶼》系列作品裏，象徵着移民和流亡心理負擔的成千上萬的魚鉤再次出現。

目光由大自然回到都市中心，中環的當代唐人藝術中心正展出的韓國藝術家潤俠（Yoon Hyup）的作品則帶來輕盈的流動節奏。個展「Montage」（蒙太奇）可見他將城市裏人類的生活節拍化成抽象藝術表達，凝練在貫穿畫面的點、線中。展出的15件全新作品當中亦可找到獨特的香港夜景，待火眼金睛的你親臨現場發現。

畫作上的夢幻散光，也讓記者聯想到2016年加拿大後搖樂團Godspeed You! Black Emperor於麥花臣的演出現場：以底片為媒介的投影上，行駛車輛的流動光斑讓人恍似身在戲院，而音樂如浪潮層層推進，攀升爆裂，激盪迴響。如果你也曾在現場幸運取得他們派發的16mm菲林，那你一定期待他們將於年尾在Clockenflap的演出。出閘的首輪陣容還有Rich Brian、Franz Ferdinand、林宥嘉、陳蕾、傳奇trip-hop樂隊Portishead的女主音Beth Gibbons……今日是買早鳥票的最後機會！

古典樂迷讀者留意番，香港管弦樂團日前公布第52個樂季（2025/26）呈獻26套精彩節目，而萬眾矚目的貝托祺（Tarmo Peltokoski）將擔任港樂候任音樂總監，並於2026/27樂季起出任音樂總監。他將與郎朗一齊登上舞台，為觀眾帶來驚喜。另外，若你還在為錯過今年加蒂的馬勒三懊悔，別錯過明年的馬勒七。優先預訂已經開始，公眾預訂就要等到6月13日。

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