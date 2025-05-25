【明報專訊】端午將至，幾位阿姨相約到八鄉的社區田園做天然灰水糉，拍出來的照片見天朗氣清，這幾天則翳熱有雨，而6月未到，已有戶外工作的工人中暑身亡。陳惜姿讀完工權會早前出版的《九千鴻毛》寫下讀後感——原來沉箱沒「沉」也沒有「箱」，是建造業非常殘忍的一段。翻掀可見書中夾雜舊剪報及新聞圖片檔案，新聞變舊聞，舊聞成檔案，申訴專員公署以電腦儲存太多舊檔案阻慢速度，以及舊個案已解決為由，刪除舊檔案紀錄，限制公眾取閱。李立峯回溯香港保障資訊自由發展步伐，新措施更猶如將本來看似無用閒置卻是「活着」的檔案堵「死」。

美國哈佛大學6800名海外留學生最終會否被迫離開，令人關注，林康琪則將注意力放在fact check特朗普所言南非正在發生種族清洗南非白人一說：南非沒有，加沙有；郭梓祺專欄則由18年前旅美時的一些相遇和涉獵開展，寫他對以巴歷史的思考。

政府宣布將發展熱點旅遊，馬場觀賽的話，在炎夏應該不會是首選？戲院有冷氣但去的人愈來愈少了，家明相信「靚佬湯」的《職業特攻隊》系列拍到最後仍然一夫當關，做盡所有高危動作，是有心把觀眾留在戲院的，《最終清選》真是最終？他問。

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文˙黎佩芬

圖˙吳浚匡

編輯˙王翠麗

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