在其中一頁劇本上,當年的蘇玉華寫下「cheer her up」。(受訪者提供)

next

【明報專訊】「演員一生都在等待一個好劇本。」是否每個演員都曾說過類似的話?或者,在心中想像過一個屬於自己的「好劇本」?演員蘇玉華不諱言,自己「好幸運遇到不止一個」。今期《開眼》邀來蘇玉華,在新電影《不赦之罪》即將上映之際,談電影,聊角色,說自己;她還從櫃桶中翻出《我和春天有個約會》的劇本推薦給「美藝客廳」的讀者。

對演員而言,怎樣的劇本才是「好劇本」?蘇玉華說,古今中外,「太多好劇本,亦都太多經典劇本」,「但如果要我揀,我會揀本地劇作家,揀我認為歷久常新,經得起時間考驗嘅劇本」。杜國威創作的《我和春天有個約會》,正是蘇玉華心中的「嗰個劇本」——「可以令我哋睇番嗰個年代嘅嗰個社會嘅嗰個文化,或者嗰陣時嘅人」。

《我和春天有個約會》講述1990年代,夜總會「麗花皇宮」即將結業之際,老闆娘露露邀請昔日姊妹小蝶回來表演,小蝶憶起她與露露、鳳萍、蓮茜四人正青春的1960年代,還有夜總會繁華過的曾經。在香港話劇團的舞台劇版與高志森導演的電影版中,蘇玉華都飾演鳳萍。她說,透過劇本,可以見到「原來我哋經歷過六七十年代咁風光嘅日子」。

劇本中,夜總會的歌舞昇平之外,是剛經歷過「六七暴動」、尚處混亂中的社會,「但喺咁嘅背景之下,4個女仔嗰種情誼、嗰陣時嘅歌和舞——都係永恆」,當下重看,仍會令蘇玉華激起一陣「毛管戙」。在她心中,一個好劇本,正有着這樣「穿越時空」的力量,艱難的大時代背景下小人物的真情,「同𠵱家可以關聯到」。

聽不少人說,本地舞台劇與電影現狀「好灰」,前路艱難。蘇玉華受訪時卻說,自己正「忙睇show」,「我上星期睇咗3齣演出!」在她看來,「起碼喺theater(劇場),我見到所有人都好努力,將本地製作嘅水平提高」。上月舉行的香港舞台劇獎頒獎禮,主題是「The Show Must Go On」,蘇玉華亦堅信,「這場show一定唔會停……就算好有限制,好多困難,我哋就係要去tackle(處理)嗰啲困難,衝破嗰啲界限」——泛黃的舊劇本中,當年的她曾寫下一句「cheer her up」,讓她振作,是劇中情誼,也是劇外信念。

(美藝客廳‧四十八)

「客席策展人」簡介

蘇玉華,電影、電視、舞台劇演員,第33屆香港舞台劇獎最佳女主角(悲劇/正劇),曾參演《我和春天有個約會》、《如夢之夢》、《正義迴廊》、《完美證供》、《不赦之罪》等。

文:明報藝文部

設計:賴雋旼

編輯:謝秋瑜

IG:@fridaymingpao

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]