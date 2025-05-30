【明報專訊】「演員一生都在等待一個好劇本。」是否每個演員都曾說過類似的話？或者，在心中想像過一個屬於自己的「好劇本」？演員蘇玉華不諱言，自己「好幸運遇到不止一個」。今期《開眼》邀來蘇玉華，在新電影《不赦之罪》即將上映之際，談電影，聊角色，說自己；她還從櫃桶中翻出《我和春天有個約會》的劇本推薦給「美藝客廳」的讀者。

對演員而言，怎樣的劇本才是「好劇本」？蘇玉華說，古今中外，「太多好劇本，亦都太多經典劇本」，「但如果要我揀，我會揀本地劇作家，揀我認為歷久常新，經得起時間考驗嘅劇本」。杜國威創作的《我和春天有個約會》，正是蘇玉華心中的「嗰個劇本」——「可以令我哋睇番嗰個年代嘅嗰個社會嘅嗰個文化，或者嗰陣時嘅人」。

《我和春天有個約會》講述1990年代，夜總會「麗花皇宮」即將結業之際，老闆娘露露邀請昔日姊妹小蝶回來表演，小蝶憶起她與露露、鳳萍、蓮茜四人正青春的1960年代，還有夜總會繁華過的曾經。在香港話劇團的舞台劇版與高志森導演的電影版中，蘇玉華都飾演鳳萍。她說，透過劇本，可以見到「原來我哋經歷過六七十年代咁風光嘅日子」。

劇本中，夜總會的歌舞昇平之外，是剛經歷過「六七暴動」、尚處混亂中的社會，「但喺咁嘅背景之下，4個女仔嗰種情誼、嗰陣時嘅歌和舞——都係永恆」，當下重看，仍會令蘇玉華激起一陣「毛管戙」。在她心中，一個好劇本，正有着這樣「穿越時空」的力量，艱難的大時代背景下小人物的真情，「同𠵱家可以關聯到」。

聽不少人說，本地舞台劇與電影現狀「好灰」，前路艱難。蘇玉華受訪時卻說，自己正「忙睇show」，「我上星期睇咗3齣演出！」在她看來，「起碼喺theater（劇場），我見到所有人都好努力，將本地製作嘅水平提高」。上月舉行的香港舞台劇獎頒獎禮，主題是「The Show Must Go On」，蘇玉華亦堅信，「這場show一定唔會停……就算好有限制，好多困難，我哋就係要去tackle（處理）嗰啲困難，衝破嗰啲界限」——泛黃的舊劇本中，當年的她曾寫下一句「cheer her up」，讓她振作，是劇中情誼，也是劇外信念。

（美藝客廳‧四十八）

「客席策展人」簡介

蘇玉華，電影、電視、舞台劇演員，第33屆香港舞台劇獎最佳女主角（悲劇/正劇），曾參演《我和春天有個約會》、《如夢之夢》、《正義迴廊》、《完美證供》、《不赦之罪》等。

文：明報藝文部

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