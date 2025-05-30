Friday Planner：夏日生機

【明報專訊】夏天是活潑的、充滿生機的，或是展現自身活力的好時節。也斯在《灰鴿試飛》裏寫道：「如果你感到熱力在你自己身上而不是在外邊的世界，那麼這夏天就幾乎是快樂的了。」而台灣藝術家周育正的展覽「borrnnn」中，因生命誕生的純粹喜悅正由畫作瀰漫到整個空間。如果你剛好在避雨時經過灣仔適安街，不妨到馬凌畫廊看看這些帶着頑皮姿態的「瓜果」，感受它們與空間光影的互動、繽紛柔軟色彩中暗藏的蓬勃生命。

夏日炎炎，熱愛游泳的人正摩拳擦掌，待驟雨狂風過去，他們又要扎入城中泳池、流連於海灘之間。關於我城的游泳文化和歷史，你又知道幾多？趁光影作坊還未搬離JCCAC，再去石硤尾走一轉。正在展出的「泳：香港的游泳歷史影像」蒐集了香港游泳歷史的點滴，藉着照片和明信片，細看著名的海灘、游泳場所、水上活動及充滿本地特色的「渡海泳」，還有香港泳手到世界各地挑戰極限游泳的歷史。

若覺上周封面的《風林火山》劇透不夠過癮，從紙上文字跳躍至展廳，海港城美術館正舉行的「《風林火山》展覽」還有3日就結束，邀你在電影上畫前再度一窺那個極具導演美學風格的冷酷世界。劇照之外，值得留意的是西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz專為電影創作、展現人物性格和關係的一系列雕塑，他以獨特人體創作風格重塑了電影中5名主要角色，也能尋見導演麥浚龍身影。

還有約半個月，音樂劇《大狀王》就會先後去到上海和北京巡演。部分場次由新cast出演，梁仲恆、袁浩楊和陳書昕將分別帶來方唐鏡、阿細和楊秀秀的全新演繹。導演方俊杰稱，兩位方唐鏡對於「壞」的詮釋各具風格，而兩位秀秀則展現出一冷一熱的質感。他還透露其中兩首歌曲會有特別的處理。香港觀眾就有待巡演完結，8月中才能欣賞到再度凝練的版本。

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