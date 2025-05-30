金像獎舞台設計 先求貼心再創新

舞台設計師鄭宇君（Fion）介紹，中心的旋轉舞台中「藏咗一隊band」，表演時轉向觀眾，沒有表演時則轉去另一側。（直播截圖）

節目監製陳釗（Joe，左）與舞台設計師鄭宇君（Fion，右）已共同設計金像獎舞台十餘年。兩人都說，舞台設計不是一個人的功勞，還有眾多工作人員共同努力。（曾憲宗攝）

【明報專訊】4月27日，尖沙嘴海濱，紅地氈上走過一個個熱愛電影的人。華衣美服，閃入文化中心，有人走上舞台捧起金像女神，在眼淚與微笑中回望來時路；有人坐在台下，為影人、為電影拍響手掌。一個月過去，關於第43屆金像獎頒獎禮，你還記得什麼？是古天樂搭紅色的士登場；陳蕾與學生們用手語表演《What If》；還是劉青雲含淚說出「多謝『嗰一位爸爸』」？

今年金像獎，用「繁星」作主視覺形象。聽陪伴金像獎數十載的節目監製陳釗（Joe Chan）與舞台設計師鄭宇君（Fion Cheng）說起金像獎舞台設計——原來，台前影人在觀眾眼中閃亮的同時，台後砌舞台的那群人，也在發光。

訪問當日，Joe與Fion都穿黑衣。回看社交媒體上頒獎禮當日，兩人所在的節目製作組大合照，相中個個都是「黑衣人」。若是舞台未開燈，眾人大概可以徹底隱匿於黑暗中——但若仔細回想當日電視直播，就算舞台燈光閃爍，似乎也記不清眾人身影。「我哋唔諗住觀眾會記得啲乜——如果要記得，記得得獎嘅moment（時刻），呢個先係最值得去慶祝嘅事。」Fion說。Joe則在一旁打趣道：「記得opening（開幕）梁朝偉行出嚟，已經好開心。」

紅氈路線精心計算 鋪防滑板顧安全

自言不需要被記住的他們，卻與每個被記住的時刻息息相關。「與其問邊啲需要我哋設計，不如掉番轉頭，問邊啲唔使我哋去設計。」Joe說。Fion解釋，雖然「燈光部有燈光同事，工程部有工程部同事」，但大至舞台安全，細至紅地氈上的傳媒分區，都需要團隊安排與策劃。更不用說那個萬千影人夢想中的頒獎禮舞台——舞台什麼樣？嘉賓與得獎者從何處上台？表演後的樂隊又要從何處退場？甚至，觀眾看見的電視直播，鏡頭從何處切入，又在何處拉大縮細，都是監製與設計師需要考慮的問題。

不如從那塊看似平平無奇的紅地氈說起。紅地氈由尖沙嘴海濱長廊延伸至文化中心的樓梯上，兩處皆是遊客與行人密集之地，難以像內場舞台一樣提前預備與綵排，「去到當日，先可以交代演員位置、嘉賓通道等等」，Fion說。Joe補充，紅地氈上，「路線緊要過一切」，「由嘉賓落車開始、如何去到訪問區、邊個做訪問先、（嘉賓）轉身轉去邊個角度、影相影邊個位」，都需要精心計算；如若不然，「古天樂架車衝過去剷到前一個人點算？」

至於看似平平無奇的紅地氈，其中也暗藏玄機——「平時啲紅地氈，可能就咁鋪落地下，但如果落雨唔防滑點算？」Joe說，為防頒獎禮當日下雨，給位於室外的紅地氈帶來安全隱患，「雖然觀眾睇唔到，其實每一梯級都逐級鋪晒防滑嘅板，再鋪紅地氈」，就算被雨淋濕，紅地氈也不會浮起。Fion續說，紅地氈需要「顧及嘉賓感受」，「如果佢哋冇安全感，行嗰陣不時望住地下，影張相就會戰戰兢兢咁」。回看當日相片，行上紅地氈的嘉賓，個個大步流星，行得靚，原來也不容易。

「大轉台」便利表演 「洋葱圈」增美感

行過紅地氈，去到主舞台。Fion和Joe都強調，頒獎禮舞台，「靚緊要，但最緊要係功能性」。由許恩怡跳舞、王菀之唱歌揭開序幕，眾多「最佳原創電影歌曲」提名作品一一登上舞台，兩人觀察到與往年相比，「今年頒獎禮多舞台表演」；眾多表演，都需要配樂，因而需要「fulfill（滿足）到一個位，可以收藏到一隊band喺台上——如果就咁由後台推出來，唔好睇」。因此，兩人一開始便決定在舞台上設計一個「大轉台」——有演出時，轉台上的樂隊成員面向觀眾；沒有演出時，則將樂隊轉去背面，以大屏幕面對觀眾。只有轉台，不夠靚，「還希望可以多啲layer（層次）」，既方便嘉賓上下台，又可增加舞台美感——於是，一個「好似洋葱圈」的舞台誕生了。

Joe說，舞台劇與演唱會，觀眾坐在現場，可以一眼望見整個舞台；而金像獎的大多數觀眾，都是透過現場直播欣賞舞台。因此，舞台設計重要，鏡頭如何調度亦重要。例如嘉賓出場，「你可以想像，在嘉賓候場時，已經有鏡頭對住佢」，嘉賓從「散開嘅洋葱圈」中行出，鏡頭則跟隨嘉賓腳步退後，「佢（嘉賓）行咗出來之後，鏡頭要往左定係往右？如果拉闊啲見到大畫面，見到晒成個舞台，就可以（向觀眾）交代番成件事」。Fion笑說，儘管已經綵排多次，但直播當日坐在現場，仍然「舞台一轉就緊張」——「金像獎，幾十萬人望住電視捉你啲『生蛇位』！」所幸有幫黑衫拍檔，在燈光與鏡頭照不到的地方拉動電線、調試鏡頭，令舞台轉換得以順利完成。

往屆有立方體、隧道「諗法愈來愈闊」

設計金像獎舞台，從第32屆，到第43屆。兩人觀察到，金像獎團隊「唔係觀眾想像中全由幾大粒啲人話事」，「其實有好多後生，30幾40歲，當打嗰啲」。例如剛剛過去的第43屆金像獎，由《白日之下》導演簡君晋擔任創作總監，「佢將自己成team編劇都拉晒過來，仲有好多電影導演一起」。而每年金像獎的舞台設計，亦有創新與調整，「大家嘅諗法愈來愈闊」，「例如金像獎頒獎禮是否一定要好似電影院，有個大銀幕播片？」2023年，團隊將「大銀幕」轉作「懸空立方體」，用到「好多機械與科技」；2024年，則在舞台上修建了一條「時空隧道」，嘉賓從有金像女神投影的一端入場，穿越光影，走向觀眾；至於今年，參與金像獎的嘉賓眾多，「我哋想設計一個舞台，令到所有嘉賓都可以show到，唔使浪費」，「樂隊唔使偏埋一旁，林家謙都唔使去到一邊彈琴」。

精心設計的舞台上，嘉賓與樂隊，個個有高光時刻；設計舞台的人，卻藏在舞台之後——會否感到遺憾？又會否擔心鏡頭聚焦嘉賓，舞台被人遺忘？「點會呀！」兩人異口同聲，Joe說，現在時代已經不同，電視播完，還可以在網上看回放、看不同畫面，「觀眾一定見到」。更何况，「舞台唔係重點，所有嘢都係幫得獎者——榮耀喺得獎者嗰度」。至於設計師——「我哋只係造一個靚嘅舞台，畀佢哋行上去，就好開心。」Fion說。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]